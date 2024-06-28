IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS prend en charge les bandes natives et virtuelles associées à z/OS de nombreux fournisseurs différents :

IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720

DLm EMC

VSM Oracle StorageTek

IBM VTF Mainframe

Solutions de bandes physiques Oracle StorageTek

Solutions de bandes virtuelles Luminex pour mainframe

Tous les principaux catalogues de logiciels de gestion de bandes sont pris en charge : CA1, RMM, TLMS, Control-T et Zara.

Les statistiques de la bibliothèque de bandes virtuelles sont prises en charge pour tous les modèles de la famille IBM TS7700 utilisant des enregistrements d’activité BVIR et pour Oracle StorageTek Virtual Tape. Pour le DLm EMC et IBM VTF Mainframe, la prise en charge des données SMF natives est disponible.