IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet aux analystes performance de gérer et d’optimiser leurs environnements z/OS Virtual Tape de manière plus efficace. Prévenez les risques, gagnez du temps et configurez votre environnement de manière optimale.
Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS prend en charge les bandes natives et virtuelles associées à z/OS de nombreux fournisseurs différents :
Tous les principaux catalogues de logiciels de gestion de bandes sont pris en charge : CA1, RMM, TLMS, Control-T et Zara.
Les statistiques de la bibliothèque de bandes virtuelles sont prises en charge pour tous les modèles de la famille IBM TS7700 utilisant des enregistrements d’activité BVIR et pour Oracle StorageTek Virtual Tape. Pour le DLm EMC et IBM VTF Mainframe, la prise en charge des données SMF natives est disponible.
La bande passante du cache d’un TS7700 est l’un des facteurs les plus importants pour les performances. Si la bande passante du cache est épuisée, cela peut avoir des incidences sur l’environnement d’exécution des tâches et le délai de récupération des données (RPO) pour les sites de reprise après sinistre. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet de savoir quelles activités consomment ces ressources au fil du temps.
De nombreux clients disposent aujourd’hui d’un troisième centre de données dans un emplacement éloigné. Pour des raisons de performances, les données de cet emplacement ne sont généralement pas répliquées de manière synchrone. Il est donc essentiel de comprendre la quantité de données qui ne sont pas répliquées à un moment donné, comme dans cet exemple.
La deuxième question qui préoccupe le client est de savoir combien de minutes ou d’heures de retard a la réplication par rapport à la création des données. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS répond également à cette question. Le temps d’attente jusqu’au traitement des copies est trop long. Cela déclenche un avertissement d’exception à des fins d’enquête.
Dans une licence IBM TS7700 pour l’activation du cache, les incréments de débit de l’hôte et la longueur de la file d’attente de prémigration sont spécifiés. Pour comprendre si ces limites sont atteintes, différents indicateurs doivent être surveillés. Cet exemple montre le backlog de migration qui indique la quantité de données en attente dans la file d’attente de prémigration et qui peut déclencher une limitation.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS offre une option personnalisable d’affichage des applications les plus courantes « out of the box ». Les informations sur les bandes virtuelles fournissent des renseignements sur la vue matérielle. La vue de l’hôte indique le nombre d’installations, le débit en lecture ou en écriture, la compression et d’autres détails.
L’adoption d’un modèle cloud présente un certain nombre d’avantages : implémentation rapide (pas de délai d’installation et de configuration du produit localement), configuration minimale (uniquement pour la transmission des données SMF), déchargement des ressources en personnel et accès aux services de conseil IntelliMagic pour compléter les compétences locales.
