Surveiller les performances et la disponibilité de Virtual Tape avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infographie montrant les liens entre le backlog des données de réplication, les données de cache et l’âge moyen de la file d’attente différée

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet aux analystes performance de gérer et d’optimiser leurs environnements z/OS Virtual Tape de manière plus efficace. Prévenez les risques, gagnez du temps et configurez votre environnement de manière optimale.

 
Avantages
Analyser et prévenir les risques de manière proactive

Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Gagner du temps et résoudre les problèmes rapidement

Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Accélérer l’apprentissage et renforcer l’expertise du domaine

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.

Ce qui est inclus

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS prend en charge les bandes natives et virtuelles associées à z/OS de nombreux fournisseurs différents :

  • IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720
  • DLm EMC
  • VSM Oracle StorageTek
  • IBM VTF Mainframe
  • Solutions de bandes physiques Oracle StorageTek
  • Solutions de bandes virtuelles Luminex pour mainframe

Tous les principaux catalogues de logiciels de gestion de bandes sont pris en charge : CA1, RMM, TLMS, Control-T et Zara.

Les statistiques de la bibliothèque de bandes virtuelles sont prises en charge pour tous les modèles de la famille IBM TS7700 utilisant des enregistrements d’activité BVIR et pour Oracle StorageTek Virtual Tape. Pour le DLm EMC et IBM VTF Mainframe, la prise en charge des données SMF natives est disponible.

Surveiller tous les flux de cache dans un cluster TS7700 Surveillance de l’objectif de point de récupération - backlog de réplication Suivi du RPO - âge moyen de la file d’attente différée Contrôler les limites Vue de l’hôte sur l’utilisation des bandes AIOps via la livraison dans le cloud
Ressources IBM Z IntelliMagic Vision pour z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilise les connaissances expertes et détaillées de z/OS pour générer automatiquement des centaines d’informations et améliorer considérablement la visibilité des opérations de l’infrastructure z/OS.
z/OS Virtual Tape fait le lien entre activité physique et activité logique
Voyez comment la caractérisation d’un problème est signalée pour un TS7700 (utilisation du processeur) et le lien permettant de découvrir l’activité de l’hôte présent au moment où le pire incident s’est produit.
Total Economic Impact sur IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting a mené une étude Total Economic Impact (TEI) qui expose les avantages de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS pour les organisations en termes de réduction des risques, de matériel, de productivité et d’économies de coûts, ainsi que d’amélioration de la gestion des performances.
Analyse des performances TS7700
Découvrez comment comparer automatiquement les vues matérielles (via les données BVIR) avec les indicateurs de workload pour obtenir des informations sur la façon dont le matériel en réseau gère les opérations et la réplication entre les boîtiers.
Tirer le meilleur parti de la solution IBM TS7700 Virtual Tape
Regardez ce webinaire si vous avez déjà rencontré des problèmes frustrants de performance ou pour vous assurer que votre environnement TS7700 est optimisé selon les pratiques recommandées.
Surveillance de la disponibilité de l’infrastructure z/OS Virtual Tape
Découvrez dans ce webinaire les bonnes pratiques pour l’infrastructure z/OS Virtual Tape. Explorez l’identification automatisée des risques, la résolution rapide des problèmes et les techniques d’optimisation à l’aide de démonstrations.
