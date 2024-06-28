TCP/IP est au cœur de la communication pour les mainframes z/OS, à la fois pour le trafic entrant et sortant du mainframe et en interne entre les images z/OS et les complexes de processeurs. Vous devez gérer de manière proactive les risques et les défaillances de sécurité avant qu’ils n’affectent les utilisateurs.
Utilisez les fonctions avancées d’analyse et de surveillance basées sur l’IA pour détecter et atténuer de manière proactive les risques de sécurité liés au chiffrement du trafic IP sur le site z/OS.
Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS améliore l’analyse en traduisant plus de 600 codes bruts provenant des enregistrements zERT en texte lisible pour la suite de chiffrement, les algorithmes de chiffrement et les types d’authentification des messages.
Obtenez des informations sur les interfaces physiques, y compris les canaux OSA et les HiperSockets utilisés pour la communication entre les LPAR. Bien que, dans cet exemple, l’augmentation de l’utilisation ne soit pas un problème pour la disponibilité (vert), le changement observé peut nécessiter un examen plus approfondi et peut être lié à des augmentations inutiles dans d’autres parties de l’infrastructure.
Les ACK en double peuvent indiquer des possibilités d’amélioration de la configuration du centre de données ou du réseau externe. Il s’agit de l’un des nombreux indicateurs qui sont automatiquement évalués et suivis pour fournir un aperçu rapide de la santé du réseau mainframe.
Des indicateurs apparemment sans rapport les uns avec les autres peuvent être assemblés et partagés en une seule vue pour consulter les données de performance, réseau, stockage, MQ, CICS et Db2, permettant ainsi la collaboration. Cet exemple intègre la consommation d’espaces d’adressage de type 30, les débits de trafic TCP/IP et le trafic par type de chiffrement. La visibilité des adresses IP du client et du serveur est également disponible.
Les vues de premier niveau (par sysplex ou par classe de trafic) offrent une visibilité immédiate sur la quantité de trafic réseau qui utilise chaque protocole et affichent le trafic qui n’est pas protégé par cryptographie. Vous pouvez effectuer des recherches en fonction de nombreux critères afin d’orienter votre analyse et déterminer la source ou la cible du trafic.
Accédez facilement au sous-ensemble de trafic réseau de votre choix (par exemple, par classe de trafic ou par adresse IP) et obtenez une visibilité sur les données spécifiques au protocole sélectionné. Cet exemple comprend les algorithmes de chiffrement utilisés, la longueur des clés cryptographiques et d’autres attributs de la protection cryptographique.
Comme les ressources processeur nécessaires au chiffrement peuvent être importantes et varier considérablement d’un type de chiffrement à l’autre, la visibilité du CPU est cruciale. L’analyse avant et après les modifications d’implémentation permet d’établir une corrélation entre le chiffrement et le coût opérationnel (en termes de CPU).
Au lieu d’utiliser des programmes de codage ou de devoir maîtriser des outils cloisonnés par la technologie pour accéder à différents types de données SMF, une interface utilisateur commune et intuitive rend l’exploration de données inutile et libère le personnel pour se concentrer sur des analyses à forte valeur. Elle stimule également l’apprentissage, favorise la collaboration et améliore l’efficacité analytique.
Les analyses contextuelles vous permettent d’identifier des pistes analytiques alternatives basées sur les données affichées et d’étudier chaque hypothèse en quelques clics, réduisant ainsi le temps perdu à explorer des « voies sans issue ». La possibilité de concentrer l’analyse sur le sous-ensemble de données souhaité est précieuse lorsqu’il s’agit de traiter des volumes massifs de données SMF.
Les fonctionnalités d’exploration très flexibles d’IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permettent de visualiser les données au niveau du processeur, du système, de la carte ou de l’espace d’adressage, ainsi que l’activité de migration spécifique. Les filtres conditionnels intégrés peuvent être personnalisés pour un ensemble de rapports sur un tableau de bord dédié.
L’adoption d’un modèle cloud présente un certain nombre d’avantages : implémentation rapide (pas de délai d’installation et de configuration du produit localement), configuration minimale (uniquement pour la transmission des données SMF), déchargement des ressources en personnel et accès aux services de conseil IntelliMagic pour compléter les compétences locales.
