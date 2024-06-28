Gérer le réseau TCP/IP avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Surveillez IBM z/OS Encryption Readiness Technology et les schémas de trafic avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infographie illustrant le lien entre l’utilisation d’un microprocesseur, les conditions d’erreur et les connexions TCP

TCP/IP est au cœur de la communication pour les mainframes z/OS, à la fois pour le trafic entrant et sortant du mainframe et en interne entre les images z/OS et les complexes de processeurs. Vous devez gérer de manière proactive les risques et les défaillances de sécurité avant qu’ils n’affectent les utilisateurs.

 
Avantages
Atténuer de manière proactive les risques de sécurité

Utilisez les fonctions avancées d’analyse et de surveillance basées sur l’IA pour détecter et atténuer de manière proactive les risques de sécurité liés au chiffrement du trafic IP sur le site z/OS.
Améliorer la configuration et la santé du réseau

Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Accélérer l’apprentissage et renforcer l’expertise du domaine

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.

Ce qui est inclus

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS améliore l’analyse en traduisant plus de 600 codes bruts provenant des enregistrements zERT en texte lisible pour la suite de chiffrement, les algorithmes de chiffrement et les types d’authentification des messages.

Surveiller les canaux OSA et les HiperSockets Améliorer la configuration et la santé du réseau Mise en place du DevOps Identifier facilement le trafic non protégé (par cryptographie) Classer les « classes de trafic » en fonction des plages d’adresses IP

  

Utilisation moyenne des cœurs de CP pour les fonctions cryptographiques Visibilité intuitive des données SMF Analyses contextuelles Analyse accélérée de la cause racine AIOps via la livraison dans le cloud
Ressources IBM Z IntelliMagic Vision pour z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilise les connaissances expertes et détaillées de z/OS pour générer automatiquement des centaines d’informations et améliorer considérablement la visibilité des opérations de l’infrastructure z/OS.
Utiliser zERT d’IBM pour identifier les connexions non chiffrées
Débloquez des informations sur la sécurité du réseau avec les données zERT dans IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. Identifiez le trafic non chiffré et évaluez facilement les niveaux de chiffrement.
Total Economic Impact sur IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting a mené une étude Total Economic Impact (TEI) qui expose les avantages de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS pour les organisations en termes de réduction des risques, de matériel, de productivité et d’économies de coûts, ainsi que d’amélioration de la gestion des performances.
zERT : une avancée majeure en matière de visibilité pour la gestion du trafic réseau
Obtenez une excellente présentation de zERT et découvrez comment tirer le meilleur profit de ces données.
Valeur et visibilité des données de chiffrement du réseau avec zERT
Visionnez cette session pour en savoir plus sur la valeur apportée par ces nouvelles données zERT et obtenir la visibilité dont votre équipe de sécurité a besoin pour tirer le meilleur profit de ces données.
Utiliser zERT et d’autres données SMF pour gérer et optimiser le chiffrement du réseau
Découvrez z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) dans ce webinaire. Découvrez comment il renforce la sécurité du réseau en offrant une visibilité sur l’état du chiffrement, en aidant à la conformité et en optimisant l’utilisation du CPU.
Passer à l’étape suivante

Que vous effectuiez des recherches sur des produits, que vous ayez besoin de services en urgence ou que vous souhaitiez discuter de la manière dont les produits et services IBM peuvent vous aider, nos experts sont là pour vous assister.

 Réserver une démo en direct S’inscrire à la newsletter
Autres moyens d’information Documentation Support Centre de démos Portefeuille de produits IBM Z AIOps