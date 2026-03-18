Las cadenas de suministro generan cantidades ingentes de datos. Al reunirlo todo, las organizaciones obtienen una visión más clara de sus operaciones y de los aspectos en los que podría ser necesario introducir cambios.

En la práctica, el análisis de la cadena de suministro ayuda a los equipos a comprender qué está sucediendo en toda la cadena de suministro, por qué y qué podría suceder a continuación. Este enfoque permite planificar con antelación, en lugar de reaccionar ante los problemas después de que se produzcan. Por ejemplo, los análisis pueden revelar patrones en la demanda, poner de relieve retrasos en los plazos de entrega, identificar riesgos en los proveedores o mostrar dónde los niveles de inventario son demasiado altos o demasiado bajos.

El mismo enfoque básico se aplica a la mayoría de las decisiones de la cadena de suministro: utilizar el análisis de datos para medir el rendimiento, analizar las causas de los problemas o ineficiencias, prever las condiciones futuras y determinar el mejor curso de acción.

Los datos pueden provenir de diversas fuentes, incluidos los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), los sistemas de almacenamiento y transporte, los sensores del Internet de las cosas (IoT) , los registros de ventas, los informes de proveedores y los datos del mercado externo. Reunir todos los datos permite a las organizaciones mejorar las operaciones diarias y, al mismo tiempo, prepararse para los cambios a largo plazo en la red de la cadena de suministro.

Los casos de uso comunes para el análisis de la cadena de suministro incluyen: