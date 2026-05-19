¿Qué es el desarrollo basado en especificaciones?

Para ilustrar cómo es una especificación eficaz en la práctica, observe este ejemplo relativo a una característica de autenticación de usuarios:

Usted está implementando una característica de inicio de sesión de usuario para una aplicación web. Utilice la siguiente especificación como su única fuente fiable. No haga suposiciones sobre ningún requisito que no figure aquí. CARACTERÍSTICA: inicio de sesión de usuario RESUMEN: Permitir a los usuarios registrados autenticarse de forma segura utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 1. El formulario de inicio de sesión debe aceptar una dirección de correo electrónico y una contraseña 2. Si las credenciales son válidas, redirigir al usuario al panel de control 3. Si las credenciales no son válidas, mostrar un mensaje de error genérico sin especificar qué campo es incorrecto 4. Bloquear la cuenta durante 15 minutos tras 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión 5. Transmitir las contraseñas solo a través de HTTPS; nunca las almacene en texto sin formato FUERA DEL ÁMBITO: - Inicio de sesión a través de redes sociales (OAuth) - Autenticación de dos factores - Flujo de restablecimiento de contraseña CASOS LÍMITE: - Detectar los campos vacíos en el lado del cliente antes de enviar el formulario - Redirigir las sesiones caducadas a la página de inicio de sesión con un mensaje informativo - El formulario debe seguir funcionando si JavaScript está desactivado No comenzar la implementación hasta haber confirmado que se comprenden los criterios de aceptación.

Estas especificaciones son similares a las especificaciones funcionales que redactan los directores de producto, pero se centran estrictamente en lo que debe incluir la implementación (o sus criterios de aceptación) y en cómo gestionar los casos límite de forma adecuada.

Lo más habitual es que esta especificación se aloje en el repositorio del proyecto (“repo”) en GitHub como un archivo Markdown como SPEC.md o /docs/auth-login.md , versionado mediante Git junto con el código base. El agente de codificación de IA podría acceder a ella si el usuario la pega en la instrucción o, preferiblemente, haciendo referencia al archivo a través de una CLI para que el agente lo lea desde el directorio del proyecto. Por ejemplo: “Implemente la característica descrita en /docs/auth-login.md ”.

En canalizaciones más automatizadas, el archivo de especificaciones se transmite como parte de la instrucción del sistema o de la ventana de contexto al inicio de la tarea, proporcionando al agente sus instrucciones antes de que comience.