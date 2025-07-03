¿Qué es el desarrollo basado en pruebas (TDD)?

Los desarrolladores escriben suficiente código para pasar cada prueba, luego tanto la prueba como el código se refinan antes de pasar a una nueva prueba y luego a una nueva característica.

El desarrollo basado en pruebas básicamente obliga a los desarrolladores a ralentizar, validar y refinar su código en ciclos de feedback más cortos. Si bien no es obligatorio, los equipos de DevOps animan a los programadores, desde principiantes hasta profesionales experimentados, a utilizar TDD en una amplia gama de lenguajes de programación. Por ejemplo, Java, Python, etc., interfaces de programación de aplicaciones (API) y aplicaciones de programas.

La programación en este estilo fortalece la relación entre la codificación, las pruebas (en forma de pruebas automatizadas a nivel de unidad) y el diseño de código. Si bien el desarrollo basado en pruebas puede aumentar el tiempo de desarrollo inicial, se ha demostrado que mejora la funcionalidad y la destreza del código y ahorra tiempo en general.

Al identificar y dirigirse inmediatamente a cualquier error, los desarrolladores que utilizan TDD pueden evitar que los pequeños problemas se conviertan en problemas mayores. El desarrollo basado en pruebas obliga a los desarrolladores a validar y perfeccionar su código sobre la marcha, lo que agiliza las comprobaciones y correcciones finales de calidad.

Los marcos de pruebas alternativos incluyen escribir el código de producción antes de escribir todas las pruebas automatizadas o escribir todo el conjunto de pruebas antes de escribir el código de producción. Se ha demostrado que estos métodos, aunque no necesariamente ineficaces, aumentan los tiempos de depuración necesarios, especialmente con proyectos más grandes y complejos.

Aunque el desarrollo basado en pruebas se utiliza habitualmente para la creación de nuevo código de producción, también se aplica a menudo para mejorar la depuración de código heredado desarrollado con técnicas más antiguas o de otro tipo.

El desarrollo basado en pruebas invierte el proceso de desarrollo tradicional al anteponer las pruebas al desarrollo. Como enfoque iterativo, el desarrollo basado en pruebas mejora la calidad y la legibilidad del código al promover flujos de trabajo comprobables que dan como resultado un código de alta calidad a nivel de unidad. Cuando los desarrolladores implementan pruebas unitarias, se centran en una pequeña parte de la lógica, como un algoritmo individual. Escribir código específicamente para que las pruebas pasen no solo da como resultado un código más limpio y duradero, sino que también ayuda a mejorar la documentación.