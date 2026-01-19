¿Qué es la IA física?

Se están superando al mismo tiempo varios obstáculos que antes impedían una revolución física en el campo de la inteligencia artificial. La primera y más importante es la llegada de la IA generativa, con modelos fundacionales. Los actuales modelos de visión artificial y multimodales de gran tamaño son capaces de reconocer objetos, comprender relaciones espaciales y generalizar en distintos contextos. Esto reduce la cantidad de entrenamiento específico necesario para cada tarea y permite que los sistemas reutilicen la inteligencia en todas ellas.

El segundo reto se está superando gracias al potencial de la simulación moderna, que combina modelos físicos de alta fidelidad, renderizado fotorrealista y paralelización. Esto reduce drásticamente los tiempos de entrenamiento del modelo y hace que la simulación sea útil no solo para las pruebas, sino también como campo de entrenamiento principal. Una tendencia relacionada es la explosión de la disponibilidad de cómputo. Los avances en las GPU y los centros de datos han hecho posible el entrenamiento a escala.

Por fin, el hardware es mejor que nunca. Los robots modernos tienen mejores sensores y materiales más ligeros. Pueden aprovechar los recientes avances en IA en el edge y las mejores capacidades de comunicación. Estas innovaciones han hecho viable la experimentación, incluso para pequeñas startups. El resultado es un renacimiento de las iniciativas de automatización física, desde vehículos autónomos hasta robots industriales y bots sanitarios que realizan cirugías y otros procedimientos complicados.

A Jensen Huang, CEO de Nvidia, se le atribuye haber popularizado el término ”IA física” y haberlo presentado como la próxima gran ola de innovación impulsada por la IA. Durante una entrevista en un pódcast de enero de 2026, Huang predijo un futuro con "mil millones de robots"1. Esta visión implica una nueva economía global en torno al desarrollo y mantenimiento de todos estos nuevos robots, que podrían convertirse en uno de los sectores más grandes del planeta, nada menos que en una segunda revolución industrial.

Ese mismo mes, Nvidia lanzó una colección de modelos abiertos, marcos e infraestructura de IA avanzada para la IA física2. En el comunicado se destacaban nuevas tecnologías destinadas a agilizar los flujos de trabajo a lo largo de “todo el ciclo de vida del desarrollo de robots”.

“Ha llegado el momento ChatGPT a la robótica”, dijo Huang.

La versión incluye modelos mundiales abiertos y totalmente personalizables que permiten la generación de datos sintéticos basados físicamente y la evaluación de políticas de robots en simulación para IA física, un modelo de lenguaje de visión de razonamiento abierto y un modelo de acción de lenguaje de visión de razonamiento abierto. Esto vino acompañado de nuevos marcos de simulación y computación.