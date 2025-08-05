Por qué 2025 es un año crucial para la robótica

Es bonito, pequeño, tiene un aspecto divertido y se puede programar en Python. Conozca Reachy Mini, un robot compacto de código abierto de Hugging Face diseñado para ser utilizado por desarrolladores, consumidores habituales e incluso niños. Y desde que Hugging Face anunció el lanzamiento en julio, Reachy Mini, disponible en preventa, ha superado las expectativas, según Pollen robótica, una empresa de robótica recientemente adquirida por la empresa de IA.
2025 se perfila como el año de la IA física. Según el NASDAQ, se prevé que el mercado crezca de 12 770 millones de dólares en 2023 a 124 770 millones de dólares en 2030. NVIDIA también anunció el primer modelo fundacional humanoide abierto, GROOT N1. Y los robots ya se están poniendo a trabajar: Amazon acaba de implementar su millonésimo robot en julio de 2025, y Waymo de Google entregó más de diez millones de viajes en mayo de 2025.
Pero ¿están los robots preparados para la vida cotidiana? IBM® Think se reunió con los fundadores que construyen hacia ese futuro.
Anto Patrex dejó su trabajo en una importante empresa de IA este año para lanzar CosmicBrain, una startup que aborda uno de los mayores retos de la robótica: los datos.
"Mucha gente empezó a construir y utilizar la IA para mejorar la robótica", dijo en una entrevista con IBM Think. “Esa es una de las razones por las que renuncié a mi trabajo. Sentí que si no estaba allí hoy, me perdería muchas cosas".
CosmicBrain construye modelos de simulación para entrenar robots utilizando datos de tareas humanas, recopilados via wearable. "Si nos fijamos en los robots de las empresas de inteligencia física, se están entrenando mediante teleoperación", explicó Patrex. "Este no es un método escalable, por lo que cuando se implementan en un almacén real o en un campo agrícola, no tiene un conjunto de datos diverso".
¿La idea? Una tienda de aplicaciones plug-and-play para robots, para todos: desarrolladores, estudiantes o empresas dispuestas a entrenar a sus robots. "Estamos creando una Google Play Store o una App Store para robots", dijo. "Es como la Matrix moderna. Tendremos cientos de miles de conjuntos de habilidades que puedes simplemente conectar y el robot sabrá qué hacer”.
Patrex dijo que el plan es recopilar más de 50 millones de horas de video en los próximos dos años. El siguiente paso será utilizar estos datos para generar datos sintéticos.
"Hay muchas cosas que no podemos hacer en el mundo real", dijo. “¿Qué pasa si el robot deja caer un paquete? ¿Cómo lo recoge? Podemos enseñar a estos robots a hacer esto, o a reconocer 100 variedades de frutas diferentes, como recoger cerezas en lugar de tomates, manzanas y naranjas".
CosmicBrain considera que su impacto potencial en el ecosistema de robótica es similar al que tuvo Scale AI, que se especializó en la anotación de datos, y al que tuvieron Google, Microsoft, Meta, OpenAI o Anthropic en el auge de la IA generativa. "Excepto que Scale IA vendió sus datos", dijo. “No venderemos nuestros datos. En lugar de eso, venderemos conjuntos de habilidades como API, para que los datos permanezcan en la empresa”.
Hace unos días, Elon Musk, CEO de Tesla, predijo que los robots Optimus de Tesla podrían generar 30 billones de dólares en ingresos, y Patrex los compra. "Pronto, verán [a todos]... construir robots, reparar robots, pintar robots, entrenar robots", dijo Patrex. "Va a haber una economía enorme".
Ese futuro ya se está materializando para Jan Liphardt, profesor asociado de bioingeniería en Stanford y fundador de OpenMind, una pila de software abierta y nativa de IA para robots que planea abrir su primera tienda en San Francisco este año.
"Esto está sucediendo este año, no en 2037", dijo Liphardt a IBM Think. “Y no somos solo nosotros”.
Aficionado desde hace mucho tiempo a los robots de ciencia ficción, Liphardt observó la brecha entre los robots ficticios y las máquinas industriales en la vida real. "Muchos de nosotros hemos visto películas en las que las personas interactúan con robots", dijo. "Y hasta hace unos años, los robots se construían para mover una pieza de metal y soldarla a otra pieza de metal, con fines industriales. Había una enorme brecha entre el tipo de robots que veíamos en las películas y los que leíamos en la ciencia ficción, y los robots que veíamos a nuestro alrededor".
Eso cambió durante el auge de la IA generativa.
"Estaba mirando los LLM como hace unos años", dijo. "Tenía curiosidad por ver si el conjunto de resultados se puede ampliar de texto a acciones en el mundo real".
Comenzó a programar software para controlar robots domésticos: ayudar a los niños con los deberes, ladrar a los invitados desconocidos e incluso trazar mapas de los parques. "Los LLM no solo pueden escribir código informático, sino que también pueden emitir comandos al hardware", dijo Liphardt. “Para mí fue realmente emocionante”.
Cree que los LLM resuelven desafíos centrales como la fusión de datos, el proceso de integración de datos de múltiples fuentes para producir una output cohesiva e informativa. "Una ventaja de usar el lenguaje para describir el mundo físico es que encaja de forma natural con cómo funcionan los grandes modelos de lenguaje: son excelentes para comprender, continuar y generar historias a partir de esa entrada".
Aun así, no todo funciona como se espera. Uno de sus robots, por ejemplo, tiende a ladrar a las personas sin hogar. "Por supuesto, no lo programamos", dijo. "Pero la idea de que una persona sin hogar dé miedo es algo que debe estar en los datos de entrenamiento".
"Este [sesgo en los datos de entrenamiento] no es específico de los robots", dijo Liphardt. "Y lo importante para mí es simplemente observar eso y luego pensar en buenas formas de controlar o regular la tecnología. Y ese también es un problema completamente sin resolver. Si pensamos en la intersección entre el gobierno de la alineación y los modelos de lenguaje de gran tamaño, se trata de un problema mucho mayor que cualquier esfuerzo relacionado con el software robótico".
Impulsar la adopción por parte de los desarrolladores podría ser lo que finalmente lleve a la robótica a la corriente principal. Esa es la apuesta que hay detrás de la incursión de Hugging Face en este ámbito. "Con hardware más barato y una IA de código abierto, pensamos que este podría ser el momento ChatGPT para la robótica", dijo el CEO de Hugging Face, Clément Delangue, en un reciente episodio de podcast de TBPN.
K-Scale Labs, una empresa de robótica humanoide de código abierto con sede en San Francisco, trabaja en la misma premisa. Comenzarán a enviar K-Bot, un robot personal que tendrá locomoción básica, control por voz y un conjunto de comandos predefinidos, en diciembre de 2025.
"Creo es muy importante tener una plataforma de código abierto para desarrolladores", dijo Benjamin Bolte, el CEO y fundador de K-Scale Labs, en una entrevista.
Bolte, antiguo ingeniero de Tesla y Meta, cree que, al igual que en los inicios de los PC o las videoconsolas, el verdadero crecimiento vendrá de los primeros usuarios, desarrolladores y aficionados.
K-Scale Labs apuesta por unos pocos casos de uso clave y por la apertura. "Tratar de dictar cómo debería funcionar todo es un enfoque equivocado", dijo Bolte. "Si conseguimos que la gente experimente con robots y construya por sí misma la experiencia del producto, creo que se producirá una gran expansión, como un ecosistema de desarrolladores de aplicaciones para humanoides".
Basándose en el interés por Reachy 2, un robot humanoide totalmente de código abierto desarrollado y construido por Pollen robótica, la empresa desarrolló Reachy Mini, un robot personal disponible solo en pre-reserva. No se trata de un robot humanoide completo, sino de un posible asistente cotidiano que puede moverse por la casa, hablar, escuchar y visualizar su entorno.
"La gama de aplicaciones es enorme", afirma Anne-Charlotte Passanisi, directora sénior de productos de Pollen Robotics, la empresa de robótica adquirida por Hugging Face a principios de este año. "Estamos construyendo los bloques para que la gente pueda crear cosas increíbles. El objetivo es un robot doméstico que cualquiera pueda programar. Todavía no hemos llegado allí, pero el potencial es enorme”.
