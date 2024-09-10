El auge de la robótica en la industria de la automoción

La industria de la automoción está apostando fuerte por la robótica. El sector automovilístico se ha convertido en el principal adoptante de robots industriales, representando el 33 % de todas las instalaciones en los EE. UU. el año pasado, según un estudio de 2024 de la Federación Internacional de Robótica. Las razones principales incluyen la transición hacia más vehículos eléctricos, así como la escasez de mano de obra.
Los fabricantes de automóviles emplean una gran variedad de robots, desde colaborativos (o “cobots”) hasta brazos robóticos de seis ejes. Pero la tecnología más reciente y que más expectación está causando es la de los robots humanoides que están llegando a las fábricas.
Recientemente, la empresa californiana de robótica Figure, que recaudó 675 millones de dólares a principios de este año, publicó un vídeo en el que se muestra cómo funciona su humanoide Figure 01 en una fábrica de BMW; en agosto lanzaron Figure 02, que puede mantener conversaciones naturales gracias a la integración de OpenAI y que BMW está probando actualmente. Y este verano, Tesla presentó su Optimus Gen 2 en la Conferencia Mundial de IA en Shanghái y afirma que tiene previsto utilizarlo pronto en las fábricas de Tesla. Elon Musk ha sugerido que Optimus tiene el potencial de llegar a ser más valioso que todos los demás productos de Tesla juntos. Mercedes-Benz y la china Nio también están experimentando con humanoides en sus fábricas.
Anteriormente, Hyundai compró Boston Dynamics en 2021, aunque todavía no se sabe si el humanoide Atlas de BD se utilizará en las fábricas de Hyundai; hablaremos de ello en un momento.
“Los robots llevan muchos años entre nosotros”, afirma José Favilla, líder global de Industria 4.0 en IBM. “La clave para avanzar es hacer que evolucionen desde la realización de tareas repetitivas hasta ser más 'inteligentes', es decir, que tengan la capacidad de realizar una mayor variedad de tareas en función de las diferentes condiciones a las que se enfrentarán en el entorno de una planta”. Su interacción con los sistemas de la planta sería más eficiente, ya que no tendrían que acceder a los sistemas a través de pantallas como hacen las personas, añade. “Recibirán mensajes digitales directos sobre posibles problemas, podrán consultar registros de mantenimiento anteriores y utilizar sus propios sistemas inteligentes o acceder a otros para reparar una máquina”.
“Las manos humanoides son un tema importante de investigación y es posible que en los próximos años se produzca un avance significativo”, afirma el Dr. Yue Hu, director del Active & Interactive Robotics Lab de la Universidad de Waterloo. “Dado que [los humanoides] también están equipados con piernas y, en general, tienen la forma de los seres humanos, no es necesario que las fábricas remodelen su entorno”. Las plantas de automóviles ocupan actualmente mucho espacio porque necesitan albergar grandes máquinas que se dedican a una sola tarea, señala Hu. “Esto puede conducir a un futuro más sostenible y a fábricas más pequeñas en las que los humanoides de uso general puedan realizar múltiples tareas en un espacio muy reducido”.
“Los sistemas con piernas tienen la ventaja de poder moverse de forma más versátil por entornos complejos, como subir escaleras y [pasar] por encima de obstáculos, a diferencia de los robots con ruedas”, afirma Hu. Sin embargo, añade que siguen siendo propensos a la inestabilidad, lo que supone una ventaja para los robots con ruedas.
Las propias empresas de robótica tienen opiniones muy claras al respecto. “Los robots bípedos son prácticamente inútiles con la tecnología actual de actuadores”, afirma Geordie Rose, CEO y cofundador de Sanctuary AI, fabricante del humanoide con ruedas Phoenix. En abril, la empresa anunció una alianza con la canadiense Magna, un proveedor mundial de piezas de automóvil con 343 fábricas.
“Cualquier empresa que fabrique robots bípedos se verá limitada a casos de uso muy específicos, como mover cajas vacías, que se realizan mejor con robots especiales”, continúa Rose. “Esto se debe a que caminar con dos piernas es intrínsecamente inestable, ineficiente desde el punto de vista energético y limita en gran medida la calidad de los motores de la parte superior del cuerpo, ya que es necesario que esta sea lo más ligera posible. Los robots móviles de manipulación hábil para el trabajo requieren bases con ruedas, que es como están diseñados nuestros sistemas. Las ruedas no son solo una buena idea, son necesarias para un producto de manipulación móvil”.
Agility Robotics, fabricante del humanoide Digit, considera que unas piernas bien diseñadas son esenciales. “Digit ha sido diseñado para realizar diversas tareas y sus piernas son un gran diferenciador”, afirma Daniel Diez, director de estrategia de Agility. Digit se utiliza actualmente en los almacenes de Amazon y Spanx; Agility está trabajando con empresas automovilísticas, pero aún no ha revelado cuáles.
Agility estudió la biometría de cómo caminan y corren los animales y llegó a la conclusión de que lo mejor eran unas piernas similares a las de las aves, con tobillos y dedos gigantes (vea a Digit en acción aquí). Las piernas de estilo aviar permiten al robot agacharse y plegarse para su almacenamiento. “El diseño de las piernas de Digit le permite moverse de forma muy similar a como lo hace una persona”, añade Diez. “Esto le permite realizar un conjunto más diverso de tareas complejas y es una de las principales razones por las que hoy en día podemos implementar comercialmente nuestros robots”.
Volvamos a Boston Dynamics: esta primavera, la empresa de robótica retiró su humanoide Atlas, que tenía una década de antigüedad, y poco después presentó una nueva versión. Un vídeo viral del Atlas actualizado ha acumulado seis millones de visitas, y los movimientos tan poco humanos del robot en el clip llevaron a Elon Musk a sugerir que estaba poseído.
Atlas todavía se encuentra en fase experimental. En el ámbito automovilístico, el verdadero perro de trabajo de la empresa es Spot, el robot cuadrúpedo que lleva ya un tiempo recorriendo las fábricas de automóviles. De hecho, IBM colaboró con Boston Dynamics para desarrollar soluciones basadas en IA para Spot en 2021.
La última empresa conjunta de Spot es con BMW. En una planta de BMW a las afueras de Birmingham (Inglaterra), Spot realiza inspecciones industriales de forma autónoma y envía datos para que los equipos puedan realizar un mantenimiento predictivo. Un ejemplo es su sensor acústico, que puede detectar una fuga de aire comprimido antes de que se convierta en una costosa reparación (una sola fuga de un cuarto de pulgada puede costar hasta 8000 dólares al año, según nos cuenta un representante de Boston Dynamics). Los robots pueden seguirse en un mapa de las instalaciones mediante un software de gestión de flotas especialmente diseñado que permite a los operadores planificar rutas, programar misiones, monitorizar el progreso y controlar los robots de forma remota.
¿Tienen los robots basados en animales alguna ventaja sobre los humanoides? “Cada uno tiene sus pros y sus contras”, afirma Favilla. “Los robots humanoides pueden ser más versátiles y fáciles de integrar en los entornos de las plantas existentes. Los robots basados en animales pueden ser mejores para tareas específicas, como arrastrarse por lugares pequeños, lo que sería difícil para los humanoides”.
Dado que los robots humanoides tienen un aspecto, digamos, humano, ¿existe el riesgo de que sus compañeros de trabajo, seres vivos que respiran, empiecen a antropomorfizarlos?
“Creo que las máquinas introducidas en entornos fabriles, donde realizan tareas repetitivas y específicas, serán percibidas como otras tecnologías que se han introducido en entornos similares”, afirma Hu. “Quizás al principio haya un periodo de transición, pero se normalizaría más rápido en comparación con otros entornos que requieren más interacciones sociales”.
La investigación de Hu examina la interacción entre humanos y robots (HRI) y busca formas en que los robots puedan realizar sus tareas sin dejar de ser socialmente aceptables. Señala que la forma en que las personas perciben socialmente a los robots es un factor crucial en entornos de cuidados o educación, pero “en una fábrica o un entorno automatizado, esto se mitigaría en gran medida”.
“Los robots suelen convertirse en el foco de atención de la automatización y la inseguridad laboral”, afirma Diez. “Es comprensible, sobre todo cuando la tecnología adopta la forma de un humanoide. Al pensar en los robots humanoides o en la automatización en general, es importante recordar [...] que los avances tecnológicos no reducen el número de puestos de trabajo disponibles. Simplemente han cambiado el tipo de puestos de trabajo disponibles”.
“Actualmente hay 8,2 millones de puestos de trabajo vacantes en EE. UU., pero solo 6,5 millones de trabajadores desempleados”, afirma Rose. “El mundo necesita más trabajadores, especialmente en los tipos de trabajos que son demasiado aburridos, sucios o peligrosos para que los realicen personas”.
“Las empresas deben automatizar para salir de este problema”, añade Diez, “o el éxito del propio negocio podría estar en juego”.
