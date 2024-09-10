El auge de la robótica en la industria de la automoción

La industria de la automoción está apostando fuerte por la robótica. El sector automovilístico se ha convertido en el principal adoptante de robots industriales, representando el 33 % de todas las instalaciones en los EE. UU. el año pasado, según un estudio de 2024 de la Federación Internacional de Robótica. Las razones principales incluyen la transición hacia más vehículos eléctricos, así como la escasez de mano de obra.

Los fabricantes de automóviles emplean una gran variedad de robots, desde colaborativos (o “cobots”) hasta brazos robóticos de seis ejes. Pero la tecnología más reciente y que más expectación está causando es la de los robots humanoides que están llegando a las fábricas.

Recientemente, la empresa californiana de robótica Figure, que recaudó 675 millones de dólares a principios de este año, publicó un vídeo en el que se muestra cómo funciona su humanoide Figure 01 en una fábrica de BMW; en agosto lanzaron Figure 02, que puede mantener conversaciones naturales gracias a la integración de OpenAI y que BMW está probando actualmente. Y este verano, Tesla presentó su Optimus Gen 2 en la Conferencia Mundial de IA en Shanghái y afirma que tiene previsto utilizarlo pronto en las fábricas de Tesla. Elon Musk ha sugerido que Optimus tiene el potencial de llegar a ser más valioso que todos los demás productos de Tesla juntos. Mercedes-Benz y la china Nio también están experimentando con humanoides en sus fábricas.

Anteriormente, Hyundai compró Boston Dynamics en 2021, aunque todavía no se sabe si el humanoide Atlas de BD se utilizará en las fábricas de Hyundai; hablaremos de ello en un momento.