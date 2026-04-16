MFT vs. SFTP

Las organizaciones intercambian grandes cantidades de datos, que abarcan una amplia gama de fuentes como sistemas internos, partners externos, almacenamiento en la nube y entornos híbridos. Este factor hace que el movimiento de archivos seguro y fiable sea esencial.



A medida que se amplían las necesidades de las empresas, los equipos de TI tienen que dar soporte a la automatización, a grandes volúmenes de datos y a integraciones que van mucho más allá del simple intercambio de archivos. También acceden a los datos más usuarios, socios, dispositivos y sistemas que nunca, lo que aumenta la importancia de controles de acceso de usuarios claramente definidos y medidas de seguridad fiables. Igual de críticos son los crecientes requisitos de seguridad impulsados por la regulación, las expectativas de los clientes y la gestión de riesgos. Cifrar los datos en tránsito, autenticar a los usuarios y mantener registros de auditoría se han convertido en expectativas básicas para muchos entornos empresariales.



Las plataformas de transferencia gestionada de archivos se basan en protocolos de transferencia de archivos seguros al añadir la supervisión, la aplicación de políticas y el gobierno, junto con mayores capacidades de automatización que impulsan los flujos de trabajo de auditoría, programación, orquestación y transferencia de archivos. Juntas, estas tecnologías ofrecen a los equipos de TI una mayor visibilidad y control sobre los intercambios de archivos, al tiempo que cumplen los requisitos de seguridad y conformidad y reducen la complejidad operativa de la gestión de transferencias de archivos a escala.