Esta es la primera parte de una serie de cinco blogs sobre la modernización del mainframe.

Ya hemos explicado que la modernización de los mainframes no es solo para la industria financiera, así que ¿por qué no abordar el tema más importante? Los mayores retos de modernización del mundo se concentran en el sector bancario.

Antes de Internet y del cloud computing, y antes de los smartphones y las aplicaciones móviles, los bancos realizaban pagos a través de pasarelas de liquidación electrónica masivas y operaban mainframes como sistemas de registro.

Las empresas de servicios financieros se consideran instituciones porque gestionan y mueven los aspectos centrales de nuestro sistema económico global. Y el corazón palpitante de las instituciones financieras es el mainframe de IBM.

Los bancos son los que más tienen que ganar si tienen éxito (y más que perder si fracasan) a la hora de adaptar sus aplicaciones de mainframe y sus activos de datos a los estándares modernos de flexibilidad, agilidad e innovación similares a los de la nube para satisfacer la demanda de los clientes.