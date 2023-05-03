Esta es la primera parte de una serie de cinco partes sobre la modernización del mainframe. Cuando se piensa en los mayores retos de modernización del mundo, se piensa inmediatamente en la banca, y por una buena razón. Los bancos fueron de los primeros en implementar aplicaciones móviles avanzadas hace unos 15 años, y ya habían comenzado a ofrecer servicios en línea a mediados de la década de 1990. Mucho antes de eso, los bancos interactuaban a través de enormes pasarelas de pago electrónicas y servicios de mainframe, muchos de los cuales siguen siendo fundamentales para su negocio hoy en día, aunque las plataformas han evolucionado significativamente desde entonces. Aunque los sistemas transaccionales que se conectan a un banco constituyen gran parte del panorama del mainframe, forman parte de una ola de transformación más amplia que no solo afecta a los bancos. Los mainframes siguen siendo una parte esencial de la columna vertebral digital de muchos otros sectores, y todavía quedan muchas más historias de transformación digital por contar que no tienen una motivación exclusivamente financiera. Exploremos algunos aspectos destacados de la modernización del mainframe en otros sectores, como los seguros, la automoción y el comercio minorista.
Si hay un patrón común para la modernización de mainframes compartido en todos los sectores, es que las empresas intentan mejorar su experiencia digital para los clientes sin el riesgo de interrumpir sistemas centrales críticos. El cliente puede ser un usuario final en una aplicación o página web, o un empleado/socio en una oficina o en el campo. Los clientes evalúan la empresa en función de lo bien que la lógica de negocio y los datos de la empresa sirven a su experiencia. A los clientes no les importa si el backend es un mainframe hablando con un proveedor SaaS que ofrece una interfaz de aplicación móvil; solo quieren que todo el sistema satisfaga sus necesidades empresariales de forma eficiente y precisa. Incluso en un escenario de machine learning , en el que los datos del mainframe pueden informar a un modelo de IA más que a una persona, todavía habrá un cliente que querrá que el modelo de IA resultante respalde un proceso empresarial.
No hay razón para que las prácticas DevOps se reserven solo para aplicaciones distribuidas y en la nube. La historia de transformación de State Farm, una de las mayores mutuas de seguros del mundo, ofrece un gran ejemplo inicial de agilidad. Para ser un sector maduro, todavía hay mucha incertidumbre sobre el futuro para las aseguradoras. Cada día aparecen nuevas empresas emergentes, lo que impulsa la demanda de los clientes de característica como cotizaciones de precios en línea y aplicaciones móviles de procesamiento de reclamaciones. El equipo de desarrollo de State Farm estaba en medio de su propia transformación de DevOps, habiendo establecido una combinación de sus propias herramientas de automatización y prueba de cosecha propia con Jenkins CI/CD y Git para la entrega e implementación de nuevas aplicaciones. Estos aprovechan los datos de los servidores mainframe IBM Z, algunos de los cuales han estado en funcionamiento continuo durante hasta 50 años. Cuando los cambios en las aplicaciones orientadas al cliente y los servicios habilitados para API comenzaron a llegar con mayor velocidad, apareció un cuello de botella. Los servicios de back-end no podían modificarse con la agilidad suficiente para mantenerse al día; y además, había escasez de desarrolladores de mainframe experimentados para realizar los cambios. Utilizando el entorno de desarrollo y depuración de IBM Developer for z/OS, que se integra directamente con Git para el control de versiones y los registros, incluso las nuevas incorporaciones al equipo de desarrollo pudieron aprovechar y actualizar las aplicaciones de mainframe en IBM Z con un intuitivo , flujo de trabajo familiar. “Nuestros sistemas IBM Z ofrecen una base sólida, segura y fiable para el crecimiento. Queríamos ayudar a los desarrolladores de Z a lograr una mayor eficiencia y velocidad, pero también ayudar a los nuevos empleados a sentirse cómodos en la plataforma, de modo que todos pudiéramos trabajar juntos en todas las plataformas para ofrecer una innovación rápida", dijo Krupal Swami, director de tecnología y arquitectura de State Farm.
Una empresa líder en el sector automovilístico depende de sistemas centrales para poblar nuevas aplicaciones y servicios a bordo con datos actuales. Su actual sistema interno de gestión del código fuente estaba empezando a afectar a la estabilidad de las aplicaciones de misión crítica del mainframe, y los nuevos desarrolladores tenían dificultades para obtener visibilidad de las dependencias a las que podría afectar cada cambio. La empresa cambió sus equipos de mainframe al desarrollo en IBM IDZ (IBM Developer for z/OS) con IBM DBB (que mejora la visibilidad de las compilaciones basadas en dependencias), y luego utilizó IBM UrbanCode Deploy para ofrecer actualizaciones ágiles a los sistemas de destino altamente distribuidos.
Una gran empresa minorista acumulará naturalmente muchas aplicaciones de mainframe en el camino hacia la creación de nuevas funcionalidades listas para el cliente. Después de unos años, la racionalización de este amplio patrimonio de aplicaciones se convierte en un trabajo a tiempo completo para demasiadas personas cualificadas, ya que las interdependencias entre las aplicaciones y los mainframes son difíciles de descubrir. Para complicar aún más las cosas, los nuevos empleados de desarrollo obtienen muy poca transparencia sobre las decisiones de arquitectura y software tomadas por generaciones anteriores de desarrolladores y líderes de TI, lo que crea un trabajo aún más improductivo. Al utilizar IBM ADDI (Application Discovery and Delivery Intelligence), tanto los desarrolladores senior como los junior pueden analizar todas las aplicaciones de mainframe junto con las aplicaciones y servicios más nuevos. El descubrimiento y la documentación rápidos de las interdependencias ayudan ahora a sus equipos combinados de ITOps y entrega de software a entender el impacto de cualquier cambio introducido.
Curiosamente, aunque estas historias de transformación ocurrieron fuera del sector financiero, casi todas se basan en uno o más procesos de transacción críticos que probablemente ocurren en mainframes, lo que de alguna manera devuelve la historia de la modernización a los bancos. Están apareciendo nuevos casos de uso en la nube híbrida, que ofrecen un mayor rendimiento y mejor protección de datos mediante la co-ubicación selectiva de algunas cargas de trabajo de inferencia, proceso de datos y seguridad en mainframes, permitiendo a los equipos tener la elasticidad de la nube con la potencia siempre activa del mainframe. En todos estos casos, desbloquear la próxima frontera en productividad requerirá modernizar la experiencia del desarrollador humano trabajando con el mainframe, para que tanto desarrolladores de negocio experimentados como nuevos talentos puedan unirse al esfuerzo de modernización. Para obtener más información, consulte los demás artículos de esta serie:
© 2023 Intellyx LLC. Intellyx es el responsable editorial de este documento. No se usaron bots de IA para generar ninguna parte de este contenido. En el momento de escribir este artículo, IBM es cliente de Intellyx.
