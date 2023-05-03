No hay razón para que las prácticas DevOps se reserven solo para aplicaciones distribuidas y en la nube. La historia de transformación de State Farm, una de las mayores mutuas de seguros del mundo, ofrece un gran ejemplo inicial de agilidad. Para ser un sector maduro, todavía hay mucha incertidumbre sobre el futuro para las aseguradoras. Cada día aparecen nuevas empresas emergentes, lo que impulsa la demanda de los clientes de característica como cotizaciones de precios en línea y aplicaciones móviles de procesamiento de reclamaciones. El equipo de desarrollo de State Farm estaba en medio de su propia transformación de DevOps, habiendo establecido una combinación de sus propias herramientas de automatización y prueba de cosecha propia con Jenkins CI/CD y Git para la entrega e implementación de nuevas aplicaciones. Estos aprovechan los datos de los servidores mainframe IBM Z, algunos de los cuales han estado en funcionamiento continuo durante hasta 50 años. Cuando los cambios en las aplicaciones orientadas al cliente y los servicios habilitados para API comenzaron a llegar con mayor velocidad, apareció un cuello de botella. Los servicios de back-end no podían modificarse con la agilidad suficiente para mantenerse al día; y además, había escasez de desarrolladores de mainframe experimentados para realizar los cambios. Utilizando el entorno de desarrollo y depuración de IBM Developer for z/OS, que se integra directamente con Git para el control de versiones y los registros, incluso las nuevas incorporaciones al equipo de desarrollo pudieron aprovechar y actualizar las aplicaciones de mainframe en IBM Z con un intuitivo , flujo de trabajo familiar. “Nuestros sistemas IBM Z ofrecen una base sólida, segura y fiable para el crecimiento. Queríamos ayudar a los desarrolladores de Z a lograr una mayor eficiencia y velocidad, pero también ayudar a los nuevos empleados a sentirse cómodos en la plataforma, de modo que todos pudiéramos trabajar juntos en todas las plataformas para ofrecer una innovación rápida", dijo Krupal Swami, director de tecnología y arquitectura de State Farm.