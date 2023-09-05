¿Mainframe y la nube? Es fácil con código abierto

El software de código abierto y DevOps comparten una filosofía común y fundamentos técnicos. Comprender uno es esencial para comprender el otro.

DevOps es una mentalidad, una cultura y un conjunto de prácticas técnicas que fomentan una mejor comunicación y colaboración a lo largo del ciclo de vida del software. La automatización basada en herramientas es un facilitador importante, pero DevOps es más un cambio en la percepción y el comportamiento humano que un esfuerzo tecnológico.

El equipo de DevOps en muchas organizaciones trabaja con los desarrolladores y el personal de operaciones para ensamblar y gestionar las diversas tecnologías de automatización que dan soporte a las partes del ciclo de vida de Integración continua e implementación continua (CI/CD), lo que hemos venido a llamar la cadena de herramientas de DevOps.

GitOps también es un facilitador importante de CI/CD y, por extensión, de DevOps. GitOps es un modelo nativo de la nube para operaciones que tiene en cuenta las implementaciones basadas en la configuración e impulsadas por modelos en una infraestructura inmutable que admite entornos de producción dinámicos a escala.

GitOps recibe su nombre de Git, la popular herramienta de gestión de código de código abierto. La adopción de herramientas y procesos estándar como Git y GitOps puede potenciar las prácticas de desarrollo de una organización para ofrecer resultados empresariales de forma más eficaz.

Capacitar a los equipos para que utilicen un pipeline estándar basado en Git para orquestar el desarrollo y la implementación de una aplicación libera la productividad.

Dado que los desarrolladores de mainframe deben estar en el mismo equipo que todos los demás, deben tener un papel activo en el ciclo de vida del desarrollo. Como resultado, la arquitectura óptima para lograr la inclusión del mainframe equilibra las actividades del mainframe con su integración en la cadena de herramientas de DevOps más amplia.

Una arquitectura así incluye muchos elementos de código abierto. Una fuente de este tipo de software es el Open Mainframe Project (OMP), alojado por la Linux Foundation y apoyado por IBM, Broadcom, Rocket Software y otros.

El proyecto emblemático del OMP es Zowe. El objetivo de Zowe es equipar a los desarrolladores de mainframe con todas las herramientas que necesitan para ser participantes de DevOps de primera clase, tanto durante el proceso de desarrollo, en el que se aplica la integración continua (CI), como al implementar software en producción mediante la implementación continua (CD).

El OMP basaba Zowe en IBM z/OS, el sistema operativo de IBM para sus mainframes Z. Zowe es un marco de software que incluye un conjunto básico de aplicaciones, API y capacidades del sistema operativo para apoyar el desarrollo futuro.

Zowe ofrece a los desarrolladores interfaces modernas para interactuar con z/OS, lo que les permite trabajar con el mainframe como lo hacen en entornos de nube modernos. Los proveedores externos también pueden crear complementos y extensiones para incluir las capacidades de Zowe en las herramientas de desarrollo comercial. IBM también defiende el Wazi, basado en el código abierto. Wazi es una familia de herramientas para ofrecer una DX nativa de la nube para z/OS y proporcionar desarrollo y pruebas nativos de la nube para z/OS en IBM Cloud. Con Wazi, los desarrolladores pueden poner en marcha rápidamente un sistema z/OS de desarrollo y prueba o crear su propia imagen personalizada a partir de LPAR (particiones lógicas) de mainframe on-premise.