¿Mainframe y la nube? Es fácil con código abierto

El secreto para integrar el mainframe en los entornos de TI modernos y centrados en la nube de hoy en día es hacer que la experiencia de trabajar con el mainframe sea como la experiencia de trabajar fuera del mainframe, especialmente la experiencia del desarrollador (DX).
Históricamente, trabajar en el mainframe era una experiencia completamente diferente del mundo distribuido. Los mainframes lucían terminales de pantalla verde (o emuladores de terminal), herramientas y lenguajes de programación específicos del mainframe, y formas completamente diferentes de organizar y acceder a los datos, gestionar la seguridad y aprovechar cualquier funcionalidad a nivel de sistema operativo.
Sin embargo, dar a los desarrolladores una DX moderna en el mainframe requiere más que una nueva apariencia. Los desarrolladores requieren una interacción directa con las herramientas que utilizan: una relación profunda que haga que la tecnología sea suya, incluso mientras trabajan en la nube.
¿La clave de esta profunda relación? Software de código abierto.
El software de código abierto y DevOps comparten una filosofía común y fundamentos técnicos. Comprender uno es esencial para comprender el otro.
DevOps es una mentalidad, una cultura y un conjunto de prácticas técnicas que fomentan una mejor comunicación y colaboración a lo largo del ciclo de vida del software. La automatización basada en herramientas es un facilitador importante, pero DevOps es más un cambio en la percepción y el comportamiento humano que un esfuerzo tecnológico.
El equipo de DevOps en muchas organizaciones trabaja con los desarrolladores y el personal de operaciones para ensamblar y gestionar las diversas tecnologías de automatización que dan soporte a las partes del ciclo de vida de Integración continua e implementación continua (CI/CD), lo que hemos venido a llamar la cadena de herramientas de DevOps.
GitOps también es un facilitador importante de CI/CD y, por extensión, de DevOps. GitOps es un modelo nativo de la nube para operaciones que tiene en cuenta las implementaciones basadas en la configuración e impulsadas por modelos en una infraestructura inmutable que admite entornos de producción dinámicos a escala.
GitOps recibe su nombre de Git, la popular herramienta de gestión de código de código abierto. La adopción de herramientas y procesos estándar como Git y GitOps puede potenciar las prácticas de desarrollo de una organización para ofrecer resultados empresariales de forma más eficaz.
Capacitar a los equipos para que utilicen un pipeline estándar basado en Git para orquestar el desarrollo y la implementación de una aplicación libera la productividad.
Dado que los desarrolladores de mainframe deben estar en el mismo equipo que todos los demás, deben tener un papel activo en el ciclo de vida del desarrollo. Como resultado, la arquitectura óptima para lograr la inclusión del mainframe equilibra las actividades del mainframe con su integración en la cadena de herramientas de DevOps más amplia.
Una arquitectura así incluye muchos elementos de código abierto. Una fuente de este tipo de software es el Open Mainframe Project (OMP), alojado por la Linux Foundation y apoyado por IBM, Broadcom, Rocket Software y otros.
El proyecto emblemático del OMP es Zowe. El objetivo de Zowe es equipar a los desarrolladores de mainframe con todas las herramientas que necesitan para ser participantes de DevOps de primera clase, tanto durante el proceso de desarrollo, en el que se aplica la integración continua (CI), como al implementar software en producción mediante la implementación continua (CD).
El OMP basaba Zowe en IBM z/OS, el sistema operativo de IBM para sus mainframes Z. Zowe es un marco de software que incluye un conjunto básico de aplicaciones, API y capacidades del sistema operativo para apoyar el desarrollo futuro.
Zowe ofrece a los desarrolladores interfaces modernas para interactuar con z/OS, lo que les permite trabajar con el mainframe como lo hacen en entornos de nube modernos. Los proveedores externos también pueden crear complementos y extensiones para incluir las capacidades de Zowe en las herramientas de desarrollo comercial. IBM también defiende el Wazi, basado en el código abierto. Wazi es una familia de herramientas para ofrecer una DX nativa de la nube para z/OS y proporcionar desarrollo y pruebas nativos de la nube para z/OS en IBM Cloud. Con Wazi, los desarrolladores pueden poner en marcha rápidamente un sistema z/OS de desarrollo y prueba o crear su propia imagen personalizada a partir de LPAR (particiones lógicas) de mainframe on-premise.
Ejecutar componentes de Wazi en IBM Cloud es algo natural, pero la historia de la nube DevOps de mainframe de código abierto se extiende también a otras nubes.
AWS, por ejemplo, proporciona un entorno de tiempo de ejecución gestionado para modernizar las cargas de trabajo del mainframe siguiendo varias estrategias híbridas. La IBM Z and Cloud Modernization Stack funciona en Red Hat OpenShift en AWS. Esta pila incluye herramientas de modernización en contenedores y la capacidad de conectarse a entornos z/OS.
Los ingenieros DevOps también pueden ejecutar la Red Hat Ansible Automation Platform en AWS como base para implementar automatizaciones DevOps en mainframes de AWS e IBM zSystems.
Microsoft Azure también conecta sus esfuerzos DevOps al mainframe. Las soluciones de Azure DevOps se integran con DevOps para zSystems, abarcando servicios de Azure y entornos z/OS para orquestar el ciclo de vida de desarrollo de software en zSystems y Azure.
Por último, al igual que con AWS, la Red Hat Ansible Automation platform funciona como una plataforma gestionada en Azure, integrando mainframes con numerosos servicios basados en Azure. De hecho, los desarrolladores pueden utilizar la Ansible Visual Studio Code Extension para desarrollar guías de estrategias de Ansible utilizando colecciones IBM Z.
La posición única de IBM como el único fabricante de mainframes que queda le otorga un papel líder en el mercado dentro de la comunidad más amplia de mainframes.
A pesar de la notable longevidad del mainframe como plataforma de misión crítica para las empresas modernas, IBM es la primera en reconocer que el mainframe debe desempeñar un buen papel en el panorama más amplio de la TI empresarial.
Trabajar con nubes públicas es una parte integral de esta estrategia. Los mainframes son una parte central de IBM Cloud, y tanto AWS como Azure son socios sólidos de IBM en el camino para hacer del mainframe un participante de primera clase en la nube.
