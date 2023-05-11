Esta es la segunda parte de una serie de cinco partes sobre la modernización del mainframe.
Cuando escucha la frase "modernice sus aplicaciones de mainframe con la nube", es probable que lo primero que le venga a la mente sea la migración. No tan rápido. Si dejamos de lado los conceptos erróneos, resulta que migrar desde el mainframe rara vez es el mejor enfoque. Los mainframes actuales son increíblemente rápidos, increíblemente escalables y tan increíblemente fiables que muchos mainframes en funcionamiento llevan décadas funcionando sin ningún tiempo de inactividad. Así es. No cinco nueves. No seis nueves. Todos los 9: estamos hablando de un tiempo de actividad del 100 %. No es de extrañar que dos tercios de las empresas Fortune 100 confíen en su gran hierro para sus transacciones de misión crítica. Bancos, aerolíneas, compañías de seguros, minoristas... la lista es interminable. La economía global depende de los mainframes, cada minuto de cada día. Pero (y usted sabía que había un pero), estas mismas empresas están en plena transformación digital. Las nuevas presiones económicas y de los clientes les obligan a innovar y replantearse cómo aprovechar la tecnología para ofrecer valor al cliente. Estas transformaciones incluyen invariablemente la nube y, cuando lo hacen, la modernización del mainframe entra pronto en la conversación. Aunque a AWS, Microsoft Azure y otros importantes proveedores de servicios en la nube les encantaría que todas las cargas de trabajo se ejecutaran en sus nubes, se dan cuenta de que la mayoría de los clientes de mainframe estarían mejor atendidos con una estrategia de colaboración mainframe/nube. IBM (el único proveedor de mainframes que queda y proveedor de servicios en la nube por derecho propio) también defiende la integración de mainframes y nubes para satisfacer las necesidades digitales modernas de las empresas que han dependido de la plataforma mainframe durante tantos años. ¿Sigue pensando que la modernización de las aplicaciones de mainframe significa necesariamente la migración? Echemos un vistazo a los distintos escenarios de colaboración mainframe/nube para ver cuál es la mejor manera de aportar valor, ahorrar dinero y, sobre todo, alcanzar los objetivos centrados en el cliente de la transformación digital.
Para algunas empresas con mainframes, la modernización puede no ser una prioridad. Siguiendo el dicho "si no está roto, no lo arregles", algunas aplicaciones de mainframe siguen funcionando, aportando tanto valor hoy como cuando eran nuevas. Dejar estas aplicaciones intactas puede ser la mejor decisión empresarial, pero también podría ralentizar la capacidad de la organización para innovar y satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Es importante sopesar los pros y los contras de realizar cualquier cambio frente a mantener el status quo. En otras situaciones, las iniciativas de modernización de aplicaciones mainframe implican actualizar o reemplazar aplicaciones antiguas en el mainframe por aplicaciones nuevas o reelaboradas en el mainframe. Sin embargo, lo más probable es que la modernización del mainframe requiera una combinación de mainframe y capacidades basadas en la nube que trabajen juntas. Refactorizar las aplicaciones del mainframe para que se ejecuten en la nube es una estrategia de modernización que a veces se considera. Convierta COBOL a Java, por ejemplo, para que se ejecute tal cual en la nube o como parte de una iniciativa de rearquitectura nativa de la nube. Reducir los costes de MIPS de mainframe suele ser una motivación empresarial para trasladar algunas o todas las aplicaciones a la nube. "Los clientes quieren hacer más con menos", explica Steven Steuart, AWS WW GTM Mainframe. "Nuestros clientes pueden transformarse con o hacia AWS (por ejemplo, para reducir el consumo de MIPS), procesar en mainframe y consumir en AWS".
Las empresas utilizan mainframes tanto para ejecutar aplicaciones como para almacenar datos. Las consideraciones de modernización para cada propósito suelen ser diferentes. Abordar la cuestión mainframe vs. nube como una cuestión de qué herramienta es la adecuada para cada trabajo es fundamental para tomar decisiones de modernización rentables. Dejar el procesamiento de transacciones básicas en el mainframe, por ejemplo, es una decisión sencilla y de bajo riesgo, mientras que ejecutar cargas de trabajo como análisis y aplicaciones de experiencia del cliente en la nube reducirá los costes y ofrecerá toda la potencia de los servicios basados en la nube. De hecho, en muchas situaciones, la pregunta es menos sobre dónde se ejecutan las aplicaciones y más sobre los datos. El soporte de aplicaciones móviles con datos de mainframe, por ejemplo, puede resultar caro y lento debido a los costes de procesamiento del mainframe, los costes de transporte de datos y los problemas de latencia de la red. La replicación selectiva de los datos del mainframe en la nube para permitir el acceso de sólo lectura puede resolver estos problemas, pero sólo es apropiada cuando el acceso en tiempo real a los datos es menos importante. La inferencia en tiempo real más cercana a donde residen los datos es una ventaja competitiva que proporciona el moderno mainframe IBM® z16. En otras situaciones, el objetivo es ampliar el acceso a los datos del mainframe a aplicaciones y servicios basados en la nube. De este modo, las organizaciones pueden aprovechar el valor de los datos del mainframe en todo su panorama de TI.
A medida que la generación boomer de desarrolladores de mainframe se jubila, las organizaciones basadas en mainframe deben dinamizar un nuevo personal. Sin embargo, estos profesionales no quieren sentarse frente a terminales de pantalla verde. Quieren trabajar con herramientas de desarrollo modernas en un entorno moderno basado en la nube. Entre en IBM Wazi Developer for Workspaces. Wazi es un entorno de desarrollo con un IDE basado en navegador que los desarrolladores y probadores pueden utilizar para crear, probar y ejecutar aplicaciones de mainframe desde cualquier lugar. AWS, por ejemplo, está totalmente comprometida con Wazi. "Wazi de IBM ya está disponible en AWS Marketplace como parte de la oferta Z and Cloud Modernization Stack de IBM", señala Steuart de AWS. Wazi aborda el problema generacional de las habilidades de mainframe ofreciendo una experiencia moderna para los desarrolladores que trabajan con aplicaciones de mainframe z/OS en la nube. Además, IBM ha implementado IBM Wazi as a Service en IBM Cloud, llevando el desarrollo y las pruebas como servicio de z/OS a la nube por primera vez. "Los desarrolladores ahora tienen fácil acceso a herramientas de desarrollo modernas y servicios en la nube innovadores", dijo Andy Bradfield, vicepresidente de IBM Z Hybrid Cloud. “Y con nube híbrida, pueden mantener sus aplicaciones donde sea necesario: en la nube, en las instalaciones y en el edge”.
Además de IBM y los principales proveedores de servicios en la nube, existe todo un ecosistema de proveedores jóvenes y maduros que ofrecen herramientas y plataformas para ayudar a las empresas a modernizar sus aplicaciones mainframe trabajando con la nube. Algunos proveedores se centran en las herramientas de DevOps. Otros sobre la integración del mainframe a la nube. DataOps y otras herramientas de datos modernas también están disponibles en muchos ISV. Como resultado, el número de empresas basadas en mainframe que buscan migrar fuera de la venerable plataforma está disminuyendo a medida que queda cada vez más claro que los mainframes son una parte integral y esencial del mundo moderno basado en la nube. Para obtener más información, consulte los demás artículos de esta serie:
Copyright © Intellyx LLC. IBM es cliente de Intellyx. Intellyx conserva el control editorial final de este artículo. No se utilizó IA en la producción de este artículo.
