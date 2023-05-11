Esta es la segunda parte de una serie de cinco partes sobre la modernización del mainframe.

Cuando escucha la frase "modernice sus aplicaciones de mainframe con la nube", es probable que lo primero que le venga a la mente sea la migración. No tan rápido. Si dejamos de lado los conceptos erróneos, resulta que migrar desde el mainframe rara vez es el mejor enfoque. Los mainframes actuales son increíblemente rápidos, increíblemente escalables y tan increíblemente fiables que muchos mainframes en funcionamiento llevan décadas funcionando sin ningún tiempo de inactividad. Así es. No cinco nueves. No seis nueves. Todos los 9: estamos hablando de un tiempo de actividad del 100 %. No es de extrañar que dos tercios de las empresas Fortune 100 confíen en su gran hierro para sus transacciones de misión crítica. Bancos, aerolíneas, compañías de seguros, minoristas... la lista es interminable. La economía global depende de los mainframes, cada minuto de cada día. Pero (y usted sabía que había un pero), estas mismas empresas están en plena transformación digital. Las nuevas presiones económicas y de los clientes les obligan a innovar y replantearse cómo aprovechar la tecnología para ofrecer valor al cliente. Estas transformaciones incluyen invariablemente la nube y, cuando lo hacen, la modernización del mainframe entra pronto en la conversación. Aunque a AWS, Microsoft Azure y otros importantes proveedores de servicios en la nube les encantaría que todas las cargas de trabajo se ejecutaran en sus nubes, se dan cuenta de que la mayoría de los clientes de mainframe estarían mejor atendidos con una estrategia de colaboración mainframe/nube. IBM (el único proveedor de mainframes que queda y proveedor de servicios en la nube por derecho propio) también defiende la integración de mainframes y nubes para satisfacer las necesidades digitales modernas de las empresas que han dependido de la plataforma mainframe durante tantos años. ¿Sigue pensando que la modernización de las aplicaciones de mainframe significa necesariamente la migración? Echemos un vistazo a los distintos escenarios de colaboración mainframe/nube para ver cuál es la mejor manera de aportar valor, ahorrar dinero y, sobre todo, alcanzar los objetivos centrados en el cliente de la transformación digital.