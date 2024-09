Cree y mantenga aplicaciones con la opción de una variedad de entornos de desarrollo integrados (IDE), entre ellos IBM Developer for z/OS (IDz), para un completo conjunto de herramientas de desarrollo COBOL, PL/I, C/C++, High Level Assembler (HLASM), REXX y Java para los entornos de tiempo de ejecución CICS, IMS y Db2 . Otros IDE incluyen Wazi for VS Code y Wazi for Dev Spaces.