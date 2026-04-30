LOTO es clave en el ámbito del medio ambiente, la salud y la seguridad (EHS). Se centra en la protección de la salud humana y el medio ambiente en diversos entornos, como lugares de trabajo, comunidades y espacios públicos.

En la mayoría de las organizaciones, los técnicos de mantenimiento realizan LOTO como parte de sus actividades normales de mantenimiento antes de reparar el equipo. Las actividades de LOTO son muy variadas y abarcan tanto tareas sencillas como apagar circuitos eléctricos como procedimientos más complejos como drenar la energía de los sistemas hidráulicos y neumáticos.

El término “bloqueo/etiquetado” se refiere a dos prácticas complementarias, denominadas apropiadamente “bloqueo” y “etiquetado”:

Bloqueo: colocación de cierres físicos (normalmente candados) en dispositivos de aislamiento energético (como disyuntores, válvulas e interruptores desconectados) para garantizar que estén desenergizados.

colocación de cierres físicos (normalmente candados) en dispositivos de aislamiento energético (como disyuntores, válvulas e interruptores desconectados) para garantizar que estén desenergizados. Etiquetado: el uso de etiquetas de advertencia conocidas como dispositivos de etiquetado para indicar que nadie debe utilizar una máquina o un equipo hasta que se haya quitado la etiqueta.

Las organizaciones confían en los procedimientos de LOTO cuando los técnicos deben tratar la energía peligrosa como parte de las operaciones de producción normales, como el mantenimiento, la limpieza y el cambio de herramientas. Si se libera o se activa inesperadamente, una fuente de energía peligrosa es cualquier forma de energía que pueda causar lesiones o muerte a los trabajadores o dañar el equipo. Este aspecto puede incluir eléctrico, mecánico, hidráulico y neumático, térmico, químico, gravitacional o de radiación.

Según un informe reciente, el mercado mundial de equipos LOTO estaba valorado en 260 millones de dólares. También se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5–7 % en los próximos 7 años.1 OSHA estima que los procedimientos LOTO previenen 120 muertes y 50 000 lesiones anuales solo en Estados Unidos.2

En Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) regula todos los programas de LOTO a través de la Norma sobre el control de la energía peligrosa (29 CFR 1910.147). Esta norma de la OSHA establece todos los requisitos para los programas de control de energía, incluidos la formación en seguridad, los procedimientos de bloqueo y etiquetado y las inspecciones periódicas. Aunque algunas normativas de OSHA permiten el uso del etiquetado de forma independiente (sin bloqueo), el marco de OSHA prioriza el bloqueo porque estos procedimientos suponen una barrera física para la reactivación del dispositivo.