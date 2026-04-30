Un trabajador que maneja una máquina de impresión en una imprenta.
Gestión de activos

¿Qué es el bloqueo/etiquetado (LOTO)?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado el 30 de abril de 2026

Bloqueo/etiquetado (LOTO), definido

El bloqueo/etiquetado (LOTO) es un procedimiento de seguridad en el que las organizaciones confían para asegurar que el equipo peligroso se haya apagado de forma segura antes de su reparación.

LOTO es clave en el ámbito del medio ambiente, la salud y la seguridad (EHS). Se centra en la protección de la salud humana y el medio ambiente en diversos entornos, como lugares de trabajo, comunidades y espacios públicos.

En la mayoría de las organizaciones, los técnicos de mantenimiento realizan LOTO como parte de sus actividades normales de mantenimiento antes de reparar el equipo. Las actividades de LOTO son muy variadas y abarcan tanto tareas sencillas como apagar circuitos eléctricos como procedimientos más complejos como drenar la energía de los sistemas hidráulicos y neumáticos.

El término “bloqueo/etiquetado” se refiere a dos prácticas complementarias, denominadas apropiadamente “bloqueo” y “etiquetado”:

  • Bloqueo: colocación de cierres físicos (normalmente candados) en dispositivos de aislamiento energético (como disyuntores, válvulas e interruptores desconectados) para garantizar que estén desenergizados.
  • Etiquetado: el uso de etiquetas de advertencia conocidas como dispositivos de etiquetado para indicar que nadie debe utilizar una máquina o un equipo hasta que se haya quitado la etiqueta.

Las organizaciones confían en los procedimientos de LOTO cuando los técnicos deben tratar la energía peligrosa como parte de las operaciones de producción normales, como el mantenimiento, la limpieza y el cambio de herramientas. Si se libera o se activa inesperadamente, una fuente de energía peligrosa es cualquier forma de energía que pueda causar lesiones o muerte a los trabajadores o dañar el equipo. Este aspecto puede incluir eléctrico, mecánico, hidráulico y neumático, térmico, químico, gravitacional o de radiación.

Según un informe reciente, el mercado mundial de equipos LOTO estaba valorado en 260 millones de dólares. También se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5–7 % en los próximos 7 años.1 OSHA estima que los procedimientos LOTO previenen 120 muertes y 50 000 lesiones anuales solo en Estados Unidos.2

En Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) regula todos los programas de LOTO a través de la Norma sobre el control de la energía peligrosa (29 CFR 1910.147). Esta norma de la OSHA establece todos los requisitos para los programas de control de energía, incluidos la formación en seguridad, los procedimientos de bloqueo y etiquetado y las inspecciones periódicas. Aunque algunas normativas de OSHA permiten el uso del etiquetado de forma independiente (sin bloqueo), el marco de OSHA prioriza el bloqueo porque estos procedimientos suponen una barrera física para la reactivación del dispositivo.

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¿Cómo funciona el bloqueo/etiquetado?

El bloqueo/etiquetado (LOTO) consta de siete procedimientos de control de energía que se pueden ajustar para adaptarse a las necesidades de activos o sistemas específicos. Aquí tiene un análisis más detallado de cada paso del proceso.

1. Preparación

Antes de iniciar la parada, los empleados autorizados identifican las distintas fuentes de energía peligrosas contenidas en un equipo. Este paso implica identificar fuentes de energía primarias y secundarias, que incluyen:

  • Equipos eléctricos y disyuntores
  • Equipos mecánicos con piezas móviles
  • Sistemas hidráulicos y neumáticos
  • Energía térmica o química

Durante la fase de preparación, los ingenieros y técnicos identifican y se familiarizan con los riesgos que rodean a estas diferentes fuentes de energía para poder garantizar un aislamiento energético completo antes de comenzar la reparación. 

2. Apagado

Cuando han identificado y aislado todas las fuentes de energía afectadas, los trabajadores llevan el equipo a un estado seguro utilizando controles operativos como botones y paneles de control.

Si se lleva a cabo correctamente, el apagado garantiza que los trabajadores no se encuentren más adelante en el proceso con un arranque inesperado que pudiera poner en peligro su seguridad.

3. Aislamiento

La tercera fase garantiza que todos los dispositivos de aislamiento energético pertinentes, como los interruptores de desconexión, las válvulas y las bridas ciegas de los sistemas de tuberías, estén activados de forma segura. El objetivo de este paso es crear una barrera física que separe el equipo de todas las fuentes de energía potenciales.

4. Aplicación

La fase de aplicación implica que empleados autorizados coloquen sus propias cerraduras en puntos de aislamiento para garantizar aún más su propia seguridad. En un entorno con varios trabajadores, la normativa sobre LOTO permite el uso de cerrojos y cajas de seguridad para llevar a cabo bloqueos en grupo. Estas herramientas de seguridad incluyen múltiples bloqueos que garantizan un único punto de aislamiento para un equipo y fuentes de energía.

Durante esta fase, los trabajadores colocan dispositivos de etiquetado en las cerraduras, comunicando claramente que un equipo debe apagarse hasta que se retire la etiqueta.

5. Lanzamiento

La fase de liberación, también conocida como la fase de "liberación de energía almacenada", es crítica para garantizar que no quede energía en un equipo cuando los trabajadores se preparan para repararlo. Un drenaje indebido de la energía residual de sistemas y equipos puede provocar lesiones y muertes en entornos industriales.

En algunas organizaciones, la fase de lanzamiento está relacionada con prácticas más amplias de gestión de la seguridad de los procesos (PSM), enfoques sistemáticos y a nivel empresarial diseñados para ayudar a los empleados a manipular los productos químicos peligrosos de forma segura.

El quinto paso suele implicar:

  • Purgar la presión de las tuberías neumáticas o hidráulicas para garantizar que no quede aire ni líquido a presión en el sistema
  • Descargar los condensadores en equipos eléctricos para eliminar la energía residual
  • Permitir que los componentes calentados se enfríen para no quemar a los trabajadores

6. Verificación

En el sexto paso, un empleado autorizado realiza rigurosas inspecciones para asegurarse de que el sistema se ha desenergizado por completo y se puede empezar a trabajar en él.

Este paso suele incluir intentos repetidos de poner en marcha un dispositivo o un equipo para garantizar que no se produzca ninguna activación inesperada durante las reparaciones.

7. Reenergización

Cuando los técnicos de mantenimiento concluyan su trabajo, se podrá volver a conectar a la red eléctrica y reiniciar el sistema o el equipo en cuestión.

Los empleados autorizados retiran todos los candados y etiquetas y verifican que el personal esté alejado del equipo, luego reinician el sistema y lo restauran a su funcionamiento de forma segura.

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Beneficios de implementar un programa de bloqueo/etiquetado

Los procedimientos de bloqueo/etiquetado (LOTO) ayudan a las organizaciones a realizar mejoras cuantificables en la seguridad operativa, el cumplimiento y otras áreas. Aquí tiene un análisis más detallado de algunos de sus beneficios más atractivos a nivel empresarial.

  • Reducción de lesiones y muertes en el lugar de trabajo: los programas de bloqueo y etiquetado ayudan a prevenir lesiones y accidentes mortales entre los trabajadores debidos a una puesta en marcha inesperada o a la liberación de energía peligrosa durante las reparaciones. LOTO ayuda a los equipos de mantenimiento a implementar medidas de seguridad para eliminar los riesgos en la fuente, dondequiera que la energía almacenada haya quedado atrapada dentro de un sistema o dispositivo.
  • Mayor cumplimiento normativo: la aplicación de procedimientos LOTO adecuados a un equipo ayuda a las organizaciones a cumplir con las normas de OSHA, los requisitos del CFR y los marcos de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) que rigen sus equipos y sistemas. Los procedimientos LOTO garantizan que las organizaciones no sean penalizadas por incumplimiento y ayudan a mantener a los trabajadores a salvo de materiales peligrosos.
  • Mayor estandarización: los programas eficientes de control energético, función central de un marco LOTO bien diseñado, ayudan a reducir el número de variabilidades en la forma en que los empleados realizan sus tareas. Con la formación adecuada, LOTO ayuda a los trabajadores a comprender mejor sus funciones y responsabilidades y a seguir rigurosamente los procedimientos de seguridad. Por ejemplo, LOTO ayuda a garantizar que solo los empleados autorizados implementen el bloqueo/etiquetado en un equipo específico y que los empleados afectados tengan una comprensión clara de cuándo se aplica LOTO.
  • Mayor disciplina operativa: LOTO ayuda a reforzar las prácticas operativas existentes, como los procedimientos de parada, el aislamiento energético y la verificación del estado operativo de la máquina. LOTO reduce la dependencia de las organizaciones de soluciones alternativas informales e inseguras que provocan condiciones de trabajo inseguras. Las sustituye por prácticas modernas, conformes y bien establecidas. 
  • Ciclos de vida más largos de los activos: aunque el procedimiento de bloqueo y etiquetado es, ante todo, una medida de seguridad para los trabajadores, también aporta valor y beneficios desde el punto de vista de la gestión de activos. LOTO ayuda a preservar la integridad de los activos y a extender los ciclos de vida de los activos al imponer un aislamiento energético disciplinado y eliminar energización inesperada, ambas opciones que pueden dañar los activos y acortar sus ciclos de vida. Los programas LOTO modernos reducen el estrés mecánico, los fallos eléctricos y los daños inducidos por los procesos que degradan los activos con el tiempo.

Principales casos de uso de bloqueo/etiquetado

El bloqueo/etiquetado (LOTO) se aplica en un conjunto diverso de sectores y lugares de trabajo, en cualquier lugar donde los trabajadores deban lidiar con energía peligrosa que podría quedar atrapada dentro de sistemas y equipos.

Estos son algunos de sus casos de uso más comunes.

Fabricación industrial

En entornos de fabricación industrial, LOTO ayuda a mejorar las prácticas de mantenimiento que respaldan las líneas de producción, la robótica y la maquinaria pesada.

LOTO en un entorno industrial está estrechamente relacionado con la seguridad de tecnología operativa (TO), un conjunto de prácticas y tecnologías diseñadas para proteger los sistemas que gestionan las operaciones industriales. Las tareas habituales de TO, como el cambio de herramientas, la limpieza y las reparaciones, requieren un aislamiento energético total y la eliminación de la energía inesperada para mantener a los trabajadores a salvo.
Servicios

El sector de los servicios públicos confía en los procedimientos LOTO para ayudar a los técnicos a realizar reparaciones en equipos eléctricos como paneles, transformadores e interruptores automáticos.

Este tipo de trabajo exige el cumplimiento estricto de los procedimientos adecuados de bloqueo y etiquetado para evitar que los trabajadores se vean expuestos a graves riesgos derivados de las fuentes de energía eléctrica.
Sistemas hidráulicos y neumáticos

Los sistemas hidráulicos y neumáticos son tipos habituales de sistemas de transmisión hidráulica que utilizan fluidos a presión para accionar maquinaria y realizar trabajo mecánico. Los sistemas hidráulicos utilizan líquidos, mientras que los sistemas neumáticos utilizan gases.

Los procedimientos LOTO ayudan a evitar la liberación de energía almacenada en los sistemas hidráulicos y neumáticos al garantizar que los sistemas estén libres de presión antes de que los trabajadores realicen actividades de mantenimiento en ellos.
Equipo pesado

El equipo pesado (maquinaria móvil grande y de alta energía que se utiliza a menudo en las obras de construcción) puede contener fuentes de energía peligrosas que deben aislarse por completo antes del mantenimiento o la reparación.

LOTO ayuda a garantizar que la maquinaria pesada sea segura y no empiece a poner en peligro inesperadamente a los trabajadores que la están reparando.
Entornos de laboratorio

Los entornos de laboratorio en los que los técnicos manipulan con frecuencia equipos médicos, sistemas de esterilización y aparatos de laboratorio dependen de los procedimientos LOTO para mantener seguros a los ingenieros y al personal médico.

En los laboratorios, el peligro surge de la combinación de diferentes tipos de energía, como electricidad, gases presurizados, sistemas de vacío y elementos térmicos. El establecimiento de procedimientos LOTO de forma segura contribuye a garantizar que el personal de laboratorio deje todos los sistemas en un estado de energía cero antes de interactuar con ellos.

Desafíos de los programas de bloqueo/etiquetado

A pesar de su eficacia general, los programas modernos de bloqueo/etiquetado (LOTO) siguen enfrentándose a importantes retos. Los técnicos de LOTO luchan con frecuencia con la complejidad de los sistemas e infraestructuras modernos que pueden dar lugar a descuidos peligrosos y poner a los trabajadores en riesgo directo.

A continuación, analizamos con más detalle algunos de los problemas habituales que dificultan la aplicación del procedimiento LOTO:

  • Complejidad de infraestructuras: Como resultado del auge de la Industria 4.0, los sistemas industriales modernos tienen más partes interconectadas que nunca como una característica. La inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) han aportado capacidades y eficiencias significativas al lugar de trabajo, pero también una complejidad que dificulta el apagado total de las fuentes de energía peligrosas.
  • Errores humanos: incluso los procedimientos LOTO más modernos y tecnológicamente avanzados son vulnerables al error humano. Saltarse pasos, manipular incorrectamente los dispositivos de bloqueo o etiquetado y no seguir estrictamente los procedimientos de control energético son algunos ejemplos de cómo el error humano puede poner en riesgo todo un sistema.
  • Entrenamiento inadecuado: el entrenamiento inadecuado sobre los procedimientos LOTO sigue siendo uno de los mayores factores de riesgo al intentar construir un programa LOTO. Las empresas suelen tener dificultades para llevar a cabo una formación sólida sobre el cierre patronal y el etiquetado a escala porque es muy intensiva en recursos. Los líderes deben poder garantizar que tanto los empleados autorizados como los empleados afectados comprendan completamente las responsabilidades y los riesgos de una puesta en marcha inesperada.
  • Mantenimiento del programa: los programas LOTO deben actualizarse y mantenerse regularmente para ser efectivos. Al igual que los equipos, los procesos de LOTO evolucionan con el tiempo y los procedimientos de bloqueo y etiquetado corren el riesgo de perder su eficacia si no se revisan con frecuencia. Las prácticas de LOTO anticuadas pueden llevar a métodos de control incorrectos que aumentan el riesgo de los trabajadores.
  • Inspección periódica: la norma de la OSHA que rige las prácticas de la LOTO exige la inspección y la reseña periódicas de todos los procedimientos para obtener la certificación. Los empleadores y las organizaciones deben inspeccionar cada procedimiento de control de energía anualmente, y los inspectores de OSHA deben observar a un empleado autorizado realizando los procedimientos requeridos para verificar que se haya seguido cada paso.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    Notas a pie de página

    1 Lockout Tagout Equipment Market Overview. Global Market Statistics. 2022–2024

    2 Hoja informativa de OSHA (Bloqueo/Etiquetado). Occupational Safety and Health Administration. 2022