almacenamiento vault: el auge y la caída del disquete

Para 2025, se espera que los datos mundiales crezcan hasta 175 zettabytes. Traducción: 175 billones de gigabytes. Se trata de una cifra asombrosa desde cualquier punto de vista, y probablemente insondable en 1967, cuando un equipo de ingenieros de IBM dirigido por David L. Noble comenzó a trabajar en un proyecto que cambiaría la informática para siempre.
Por contexto, 1967 fue el mismo año en que los Beatles lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La pieza tecnológica de consumo más popular fue una radio portátil que tardaba 14 horas en recargarse. Las nubes eran para la lluvia, no para los datos. Y la gente seguía utilizando tarjetas perforadas de papel para introducir información en los ordenadores. Noble y su equipo se propusieron crear algo que pudiera hacer el trabajo de miles de tarjetas perforadas.
Los primeros disquetes eran gigantes de 8 pulgadas que eran difíciles de manipular y almacenar porque se ensuciaban fácilmente. Noble y su equipo abordaron este problema desarrollando sobres delgados y duraderos con un elemento que limpiaba el polvo del disco. Y así nació el disquete tal y como lo conocemos. Con el paso de los años, el disquete se redujo de las 8 pulgadas originales, a las 5 ¼ pulgadas y a las 3 ½ pulgadas.
En 1977, cuando se lanzó el Apple II con dos unidades de disquete de 5 ¼ pulgadas, supuso un gran avance para los consumidores. Las empresas podían escribir software y sistemas operativos y distribuirlos fácilmente por correo o almacenar. El ordenador personal era cada vez más accesible y fácil de usar. Los disquetes hicieron que la información fuera portátil: los documentos podían guardarse en un disquete y abrirse en otro ordenador, y la gente podía compartir esos disquetes entre sí. Los disquetes continuaron disfrutando del cálido resplandor del foco hasta el nuevo milenio.
«El disquete proporcionó la primera forma realmente fácil de transferir archivos», afirma Roger Kasten, director de habilitación técnica de almacenamiento mundial y SDI Flash de IBM Systems. «En los años 80 y 90, a menudo dependíamos de 'sneaker-net' para transferir datos entre ordenadores. Todo lo que tenía que hacer era poner los datos en un disquete, acercarse a un colega o amigo, entregar el disquete y permitir que esa persona copiara los datos en su sistema».
Luego, en 2011, cesó toda la fabricación de disquetes.
«A principios de la década de 2000, apareció la memoria USB», dice Kasten. «Durante los años siguientes, eliminó en gran medida el disquete como dispositivo de transferencia de datos barato y fácil».
El disquete tradicional solo contenía alrededor de un megabyte de información. Eso es minúsculo para los estándares actuales. Pero recordad que en 1967 la gente todavía usaba tarjetas perforadas para enviar información a los ordenadores. El disquete hizo el trabajo de miles de estas tarjetas. Y lo que es más importante, provocó una innovación que cambió la forma en que vemos el almacenamiento hoy en día.
«Avancemos rápidamente hasta 2019 y vemos que los servicios de almacenamiento en la nube han reemplazado en gran medida a las memorias USB como método de transferencia de datos preferido», dice Kasten, «y la inminente llegada de la tecnología 5G significa que estamos a punto de ver que la nube toma un mayor protagonismo en las transferencias de datos».
La tecnología siempre avanza, y el retroceso de hoy podría conducir a la innovación del mañana.
Conéctate con IBM Services en Twitter y LinkedIn y cuéntanos qué #retrotech te gustaría que se cubriera a continuación.
Explore los aspectos esenciales de la seguridad de datos y comprenda cómo proteger el activo más valioso de su organización: los datos. Conozca los diferentes tipos, herramientas y estrategias que le ayudarán a proteger la información sensible de las ciberamenazas emergentes.
Este webinar a la carta le guiará a través de las buenas prácticas dirigidas a aumentar la seguridad, mejorar la eficiencia y garantizar la recuperación de datos con una solución integrada diseñada para minimizar el riesgo y el tiempo de inactividad. Adquiera conocimientos de los expertos del sector.
Aprenda a superar los retos a los que se enfrentan sus datos con un almacenamiento de archivos y objetos de alto rendimiento, diseñado para mejorar la IA, el machine learning y los procesos analíticos, a la vez que garantiza la seguridad y la escalabilidad de los datos.
Conozca los tipos de memoria y almacenamiento flash y explore cómo las empresas utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia, reducir la latencia y preparar para el futuro su infraestructura de almacenamiento de datos.
Desde la gestión de entornos de nube híbrida hasta garantizar la resiliencia de los datos, las soluciones de almacenamiento de IBM le permiten obtener conocimientos de sus datos a la vez que mantiene una sólida protección frente a las amenazas.