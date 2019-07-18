almacenamiento vault: el auge y la caída del disquete

En 1977, cuando se lanzó el Apple II con dos unidades de disquete de 5 ¼ pulgadas, supuso un gran avance para los consumidores. Las empresas podían escribir software y sistemas operativos y distribuirlos fácilmente por correo o almacenar. El ordenador personal era cada vez más accesible y fácil de usar. Los disquetes hicieron que la información fuera portátil: los documentos podían guardarse en un disquete y abrirse en otro ordenador, y la gente podía compartir esos disquetes entre sí. Los disquetes continuaron disfrutando del cálido resplandor del foco hasta el nuevo milenio.

«El disquete proporcionó la primera forma realmente fácil de transferir archivos», afirma Roger Kasten, director de habilitación técnica de almacenamiento mundial y SDI Flash de IBM Systems. «En los años 80 y 90, a menudo dependíamos de 'sneaker-net' para transferir datos entre ordenadores. Todo lo que tenía que hacer era poner los datos en un disquete, acercarse a un colega o amigo, entregar el disquete y permitir que esa persona copiara los datos en su sistema».

Luego, en 2011, cesó toda la fabricación de disquetes.

«A principios de la década de 2000, apareció la memoria USB», dice Kasten. «Durante los años siguientes, eliminó en gran medida el disquete como dispositivo de transferencia de datos barato y fácil».