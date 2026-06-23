Actualmente, las soluciones automatizadas resuelven solo alrededor del 14 % de las consultas de los clientes. Los clientes esperan poder hacer una pregunta a un chatbot, obtener una respuesta clara, precisar su pregunta, cambiar de tema y que, aun así, se les siga entendiendo. Esperan que los sistemas mantengan el contexto, manejen la ambigüedad, recuerden sus necesidades en varias sesiones y respondan de una manera que se sienta natural, porque los chatbots de consumo como ChatGPT proporcionan estas experiencias.

Luego, preguntan a su banco, aseguradora o proveedor de telecomunicaciones y tienen una experiencia diferente con su equipo de servicio de atención al cliente. Se preguntan: "¿Por qué este chatbot no funciona de la misma manera que el chatbot que uso yo?"

En cambio, se encuentran con procesos rígidos, preguntas repetitivas y callejones sin salida que les empujan a solicitar la intervención de un agente humano. Cuando eso sucede con la suficiente frecuencia, los clientes pierden por completo la confianza en los canales digitales. Podrían recurrir a herramientas externas de IA como su principal vía de acceso para conocer los productos, las pólizas y los servicios, lo que supondría un riesgo para las empresas de perder el control de la relación con el cliente.

Para los líderes de atención al cliente, la consecuencia de esta experiencia es inmediata: aumento de los costes de servicio, disminución de la contención y un colapso en la experiencia del cliente. Reemplazar a los agentes humanos por chatbots que no pueden resolver los problemas deja a los clientes frustrados y sin soporte. Cuando un cliente no puede obtener ayuda, no solo se desconecta, sino que se va.