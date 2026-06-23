Actualmente, las soluciones automatizadas resuelven solo alrededor del 14 % de las consultas de los clientes. Los clientes esperan poder hacer una pregunta a un chatbot, obtener una respuesta clara, precisar su pregunta, cambiar de tema y que, aun así, se les siga entendiendo. Esperan que los sistemas mantengan el contexto, manejen la ambigüedad, recuerden sus necesidades en varias sesiones y respondan de una manera que se sienta natural, porque los chatbots de consumo como ChatGPT proporcionan estas experiencias.
Luego, preguntan a su banco, aseguradora o proveedor de telecomunicaciones y tienen una experiencia diferente con su equipo de servicio de atención al cliente. Se preguntan: "¿Por qué este chatbot no funciona de la misma manera que el chatbot que uso yo?"
En cambio, se encuentran con procesos rígidos, preguntas repetitivas y callejones sin salida que les empujan a solicitar la intervención de un agente humano. Cuando eso sucede con la suficiente frecuencia, los clientes pierden por completo la confianza en los canales digitales. Podrían recurrir a herramientas externas de IA como su principal vía de acceso para conocer los productos, las pólizas y los servicios, lo que supondría un riesgo para las empresas de perder el control de la relación con el cliente.
Para los líderes de atención al cliente, la consecuencia de esta experiencia es inmediata: aumento de los costes de servicio, disminución de la contención y un colapso en la experiencia del cliente. Reemplazar a los agentes humanos por chatbots que no pueden resolver los problemas deja a los clientes frustrados y sin soporte. Cuando un cliente no puede obtener ayuda, no solo se desconecta, sino que se va.
La mayoría de la automatización del servicio de atención al cliente se basaba en un modelo sencillo: guiar al cliente por un camino predefinido. Pulse 1 para esto, 2 para aquello. Aunque los chatbots sustituyeron a los menús telefónicos, la arquitectura subyacente se mantuvo prácticamente igual. Estos sistemas utilizaban una lógica basada en reglas con una IA limitada bajo el capó. Podían convertir la voz en texto, detectar intenciones, capturar algunas entidades y mover a los usuarios a través de flujos con guiones, pero solo cuando la conversación seguía la ruta exacta que esperaba el sistema.
Sin embargo, los clientes cambian de tema, hacen preguntas complementarias y mezclan distintos asuntos. Esperan que el sistema comprenda e interprete adecuadamente lo que quieren decir. Aquí es donde las generaciones anteriores de automatización solían fallar, y la razón por la que muchas organizaciones siguen registrando un bajo índice de resolución en primera instancia a pesar de los años de inversión en la automatización del servicio de atención al cliente.
Para satisfacer las crecientes expectativas, se necesita un enfoque diferente. Uno que no obligue a los clientes a seguir caminos rígidos, sino que sea capaz de comprender sus intenciones, adaptarse en tiempo real y completar la tarea.
Los problemas de servicio grandes y complejos se vuelven más manejables cuando se dividen en tareas más pequeñas y específicas. En lugar de pedirle a un sistema que haga todo, las organizaciones pueden asignar partes de la interacción a agentes de IA especializados.
Un agente puede iniciar la conversación e interpretar las necesidades del cliente. Al mismo tiempo, otro puede recuperar conocimientos relevantes, mientras que un tercero puede ejecutar una transacción como actualizar una cuenta o comprobar el estado de una reclamación, etc. Cada agente de IA hace bien una tarea y, juntos, ayudan a resolver el problema completo.
Este modelo constituye la idea central que subyace a la orquestación agéntica en la atención al cliente. Supone pasar de una automatización basada en programas monolíticos del tipo "si-entonces" a un sistema coordinado de agentes de IA diseñado con el objetivo de resolver los problemas.
Un cliente experimenta una emergencia médica y se queda corto de efectivo para el mes. Tiene que solicitar un aplazamiento para el próximo pago de 500 USD del coche. En lugar de llamar a un centro de contacto, recurre a la asistente de IA de su banco.
Así es como un sistema agéntico maneja la interacción:
Cada agente completa una tarea específica y comparte los resultados a través de una capa de contexto compartida. A continuación, la capa de orquestación reúne el resultado y presenta las condiciones del préstamo actualizadas al cliente para su aprobación.
Si ella acepta:
En los sistemas tradicionales, cada paso de este proceso habría requerido una lógica programada explícitamente. Los desarrolladores tendrían que definir cada regla, condición y camino posible por adelantado, lo que haría que el sistema fuera rígido y difícil de adaptar.
Con la orquestación agéntica, el modelo cambia. En lugar de programar cada resultado, los equipos pueden definir objetivos, restricciones y políticas. Los agentes determinan de forma dinámica cómo llevar a cabo la tarea, dentro de unos límites establecidos. Este proceso reduce significativamente el tiempo de desarrollo, de semanas de programación a horas de configuración, y da como resultado sistemas que son mucho menos frágiles cuando surge inevitablemente la complejidad del mundo real.
Identifique las 10-15 intenciones que generan el mayor volumen, el mayor coste o la mayor frustración de los clientes. En muchas organizaciones, esto incluye casos de uso como disputas de facturación, reclamaciones, actualizaciones de cuentas, preguntas sobre el estado de entrega o servicio y otras interacciones que son comunes y difíciles de resolver de forma eficiente.
Estos procesos son aquellos en los que los aspectos económicos suelen quedar más claros. Las interacciones automatizadas suelen costar entre 0,03 y 0,25 USD por llamada, mientras que las interacciones con agente activo varían desde 3,00 a 6,50 USD por llamada. Cuando demasiadas de estas interacciones se complican, las empresas siguen atrapadas en la economía de los canales humanos. La oportunidad consiste en aumentar el porcentaje de interacciones que se resuelven mediante la automatización, especialmente en los procesos con gran volumen y muchas dificultades.
El objetivo no es eliminar por completo a los agentes humanos del proceso. Es involucrarlos en los momentos adecuados, cuando se requiere juicio, empatía, negociación o manejo de excepciones.
Si se hace bien, la orquestación agéntica mejora la calidad de la transferencia humana al transmitir todo el contexto, reducir la repetición y ayudar a los agentes a captar la interacción sin obligar al cliente a empezar de nuevo.
Otra ventaja de la orquestación es que crea un bucle de feedback más fuerte.
Mediante el análisis de los resultados de las interacciones y del rendimiento de los agentes, las organizaciones pueden perfeccionar los flujos de trabajo, mejorar la coordinación entre los agentes, identificar lagunas en los conocimientos o en la integración de los sistemas y aumentar de forma constante las tasas de resolución con el paso del tiempo.
IBM® watsonx Orchestrate ofrece a los equipos de atención al cliente una forma de pasar de una automatización fragmentada a un modelo más coordinado y orientado a la acción. Permite a las organizaciones crear y gestionar agentes de IA que funcionan en los sistemas y flujos de trabajo existentes, lo que ayuda a los equipos a mejorar la resolución de incidencias sin necesidad de sustituir por completo el entorno de su centro de atención al cliente.
Además, es compatible con un enfoque de ecosistema abierto, que incluye capacidades de voz y conversación de partners como Deepgram y ElevenLabs. Este enfoque permite a las empresas diseñar experiencias con las últimas tecnologías que reflejen mejor cómo quieren interactuar los clientes.
Lo más importante es que une la orquestación, la acción y el gobierno. Eso significa que las organizaciones de atención al cliente pueden hacer más que generar mejores respuestas: pueden conectar conversaciones con sistemas empresariales, preservar el contexto entre interacciones y operar dentro de los controles que las empresas requieren. El resultado es una base más sólida para mejorar la contención, reducir la dependencia de los agentes activos y ofrecer una atención al cliente más coherente y a escala.
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