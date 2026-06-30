Sobre el papel, Kafka de código abierto parece una opción increíblemente rentable: sin costes de licencia, con control total y máxima flexibilidad. En realidad, la carga económica simplemente pasa del software al personal, al tiempo y a la complejidad. En algunos casos, construir y mantener una plataforma de streaming interna puede costar hasta 8 veces más y más de 2 veces más de mantener en comparación con alternativas gestionadas.

Esta contrapartida oculta es lo que muchos equipos denominan el "impuesto Kafka". Adoptar Kafka no significa solo adoptar una tecnología, sino asumir de forma continua la responsabilidad de gestionar un sistema distribuido.

A medida que aumenta el uso, esa carga se manifiesta de manera tangible:

Escalado manual: los equipos deben aprovisionar y reequilibrar los clústeres durante los picos de tráfico, a menudo bajo presión, como por ejemplo durante los lanzamientos de productos o en los periodos de mayor uso.

Mantenimiento de los pipelines: los conectores y las integraciones requieren un mantenimiento continuo, la aplicación de parches o incluso desarrollos a medida para garantizar un flujo de datos fiable.

Gobierno fragmentado: un simple cambio en el esquema puede tener repercusiones en los sistemas posteriores, lo que a veces provoca la interrupción inesperada de varios servicios.

Vigilancia constante: la seguridad, la replicación y el cumplimiento requieren una monitorización continua, no una configuración única.

Por ejemplo, un equipo que esté desarrollando una experiencia de pago en tiempo real podría implementar inicialmente Kafka con un coste mínimo. Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de transacciones, de repente se ve obligado a reequilibrar las particiones, solucionar los retrasos y garantizar el procesamiento "exactamente una vez", a menudo mientras el servicio sigue en funcionamiento. Lo que comenzó como una herramienta para desarrolladores se convierte en una responsabilidad operativa permanente.

Con el tiempo, estos problemas se agravan. Más servicios implican más dependencias. Más datos se traducen en más particiones y desafíos de replicación. Con el tiempo, los equipos llegan a un límite operativo, en el que se dedica tiempo de ingeniería a mantener el sistema en lugar de a mejorarlo.