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El coste oculto de Kafka: cuando la infraestructura en tiempo real ralentiza la ingeniería

By Nathalia Costa
Publicado el 30 de junio de 2026

La mayoría de los ingenieros de software trabajan en el campo para crear, diseñar sistemas, enviar aplicaciones y resolver problemas importantes con los datos. La expectativa es centrarse en la innovación, el impacto en el usuario y la entrega continua de nuevas capacidades.

La realidad es diferente en muchas organizaciones modernas. A medida que los sistemas de datos en tiempo real se convierten en centrales en las arquitecturas digitales, los desarrolladores son cada vez más responsables no solo de construir aplicaciones, sino también de operar la infraestructura que las alimenta. Tareas como activar el rendimiento de la JVM, gestionar la salud del clúster, depurar problemas de replicación y gestionar alertas nocturnas ya no son excepciones: se están convirtiendo en parte de la experiencia diaria de ingeniería.

En ninguna parte es más visible esta brecha que en los equipos que trabajan con Apache Kafka.

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El "impuesto Kafka": el gasto que nadie tiene previsto

Sobre el papel, Kafka de código abierto parece una opción increíblemente rentable: sin costes de licencia, con control total y máxima flexibilidad. En realidad, la carga económica simplemente pasa del software al personal, al tiempo y a la complejidad. En algunos casos, construir y mantener una plataforma de streaming interna puede costar hasta 8 veces más y más de 2 veces más de mantener en comparación con alternativas gestionadas.

Esta contrapartida oculta es lo que muchos equipos denominan el "impuesto Kafka". Adoptar Kafka no significa solo adoptar una tecnología, sino asumir de forma continua la responsabilidad de gestionar un sistema distribuido.

A medida que aumenta el uso, esa carga se manifiesta de manera tangible:

  • Escalado manual: los equipos deben aprovisionar y reequilibrar los clústeres durante los picos de tráfico, a menudo bajo presión, como por ejemplo durante los lanzamientos de productos o en los periodos de mayor uso.
  • Mantenimiento de los pipelines: los conectores y las integraciones requieren un mantenimiento continuo, la aplicación de parches o incluso desarrollos a medida para garantizar un flujo de datos fiable.
  • Gobierno fragmentado: un simple cambio en el esquema puede tener repercusiones en los sistemas posteriores, lo que a veces provoca la interrupción inesperada de varios servicios.
  • Vigilancia constante: la seguridad, la replicación y el cumplimiento requieren una monitorización continua, no una configuración única.

Por ejemplo, un equipo que esté desarrollando una experiencia de pago en tiempo real podría implementar inicialmente Kafka con un coste mínimo. Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de transacciones, de repente se ve obligado a reequilibrar las particiones, solucionar los retrasos y garantizar el procesamiento "exactamente una vez", a menudo mientras el servicio sigue en funcionamiento. Lo que comenzó como una herramienta para desarrolladores se convierte en una responsabilidad operativa permanente.

Con el tiempo, estos problemas se agravan. Más servicios implican más dependencias. Más datos se traducen en más particiones y desafíos de replicación. Con el tiempo, los equipos llegan a un límite operativo, en el que se dedica tiempo de ingeniería a mantener el sistema en lugar de a mejorarlo.

La brecha de experiencia entre desarrolladores

Esta creciente carga operativa genera una diferencia notable entre cómo esperan los desarrolladores que sea su trabajo y cómo resulta ser en realidad.

Los desarrolladores modernos esperan centrarse en crear características, mejorar el envío y trabajar con datos de alto nivel. En cambio, muchos se ven envueltos en tareas que requieren mucha infraestructura y que interrumpen el flujo y reducen el impulso.

Esta tensión suele manifestarse de varias formas recurrentes:

  • Esfuerzo y distracciones: los desarrolladores dedican tiempo a solucionar problemas relacionados con el estado del clúster en lugar de escribir la lógica de la aplicación.
  • Falta de herramientas listas para usar: los equipos tienen que volver a desarrollar conectores, capas de gobierno o herramientas de observabilidad que no están disponibles de serie.
  • Velocidad lenta: el acceso a datos o entornos de aprovisionamiento a menudo depende de procesos manuales o aprobaciones internas.

En la práctica, esta tensión puede parecerse a la de un desarrollador que trabaja en una característica de detección del fraude. Sin embargo, pierden horas tratando de averiguar por qué un grupo de consumidores se está retrasando o por qué un cambio en el esquema de origen ha interrumpido su proceso de trabajo. Estas interrupciones pueden parecer pequeñas individualmente, pero se acumulan rápidamente: ralentizan la entrega y aumentan la frustración.

El resultado no es solo ineficiencia. Es un desajuste entre el esfuerzo de ingeniería y el impacto empresarial.

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Por qué el desafío se está acelerando

Este desafío se está haciendo más evidente a medida que las tendencias más amplias del sector empujan a las organizaciones hacia sistemas más complejos y en tiempo real.

Hay tres cambios concretos que están agravando el problema:

  • IA y datos en tiempo real: las aplicaciones de IA dependen cada vez más de flujos de datos frescos y continuamente actualizados. Ya se trate de personalización, detección del fraude o recomendaciones, los datos obsoletos o retrasados repercuten directamente en los resultados. Esta tendencia eleva el listón en cuanto a fiabilidad y latencia en los sistemas de streaming.
  • Arquitecturas basadas en eventos: a medida que las organizaciones pasan de los sistemas monolíticos a las arquitecturas de microservicios basadas en eventos, la complejidad del movimiento de datos y la coordinación de los sistemas aumenta considerablemente.
  • Modernización en la nube: muchos equipos operan ahora en infraestructuras de nube múltiple e híbrida. La ejecución de Kafka en estos entornos presenta más desafíos en torno a las redes, la replicación y las políticas de seguridad.

En conjunto, estas tendencias hacen que Kafka sea más valioso y más difícil de operar. Lo que antes era un sistema de backend es ahora una infraestructura de misión crítica, lo que aumenta tanto sus beneficios como sus exigencias operativas.

Replanteamiento del problema: centrarse en los resultados

El problema no es Kafka en sí. Kafka sigue siendo una de las tecnologías más potentes y críticas para la transmisión de datos en tiempo real. La verdadera pregunta es: "¿Deberían ser tus desarrolladores los encargados de gestionarlo?".

Cada hora que un ingeniero dedica a supervisar el estado de los brokers, resolver problemas de replicación o reparar flujos de trabajo averiados es una hora que se resta a la tarea de aportar valor al producto para tus usuarios. Un modelo más eficaz cambia el paradigma: se pasa de ser propietario y gestionar la infraestructura a consumir resultados.

Las arquitecturas modernas de transmisión de datos utilizan potentes abstracciones para redefinir por completo el control, trasladándolo de la gestión del sistema a bajo nivel al diseño y el gobierno a alto nivel:

  • Elasticidad sin servidor: los sistemas se adaptan automáticamente a la demanda en tiempo real, lo que elimina el exceso de aprovisionamiento y el escalado precipitado.
  • Conectividad prediseñada: los equipos se conectan directamente a las integraciones existentes para gestionar el flujo de datos en lugar de crear pipelines desde cero.
  • Gobierno integrado: unos contratos de datos claros, la facilidad para localizar la información y el cumplimiento de los esquemas sustituyen al caos sistémico.
  • Menor carga operativa: las actualizaciones, las conmutaciones por error y la replicación se realizan de manera fluida en segundo plano.

Por ejemplo, en lugar de preparar el tráfico pico sobreaprovisionando manualmente clústeres Kafka, un equipo puede confiar en un sistema que escale automáticamente, lo que les permite centrarse en la propia aplicación.

El cambio no es solo técnico, sino conceptual. Los desarrolladores pasan de gestionar sistemas a diseñar experiencias basadas en datos.

Recupere el tiempo que dedica a la ingeniería

Cuando se reduce la carga operativa, el impacto en los equipos de ingeniería es inmediato y visible.

  • Los equipos dedican menos tiempo a resolver problemas urgentes y más tiempo a desarrollar proyectos.
  • Los experimentos se realizan más rápido y con menos riesgos.
  • Los datos resultan más accesibles, fiables y fáciles de utilizar.

Imagine un sprint en el que:

  • Nadie se encarga de solucionar los fallos de los brokers.
  • No se llama a nadie en mitad de la noche.
  • Nadie está bloqueado por tickets de infraestructura.

En cambio, las conversaciones se centran en casos de uso: nuevas características, perspectivas en tiempo real e impacto en el cliente. Esa experiencia es la que la mayoría de los desarrolladores esperan cuando eligen este campo, y es lo que las plataformas modernas deberían permitir. Kafka debe impulsar su innovación, no consumirla.

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Autor

Nathalia Costa

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