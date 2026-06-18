La soberanía digital, definida como la capacidad de mantener el control, la visibilidad y la gobernanza sobre datos críticos, infraestructuras y sistemas de IA, ha pasado rápidamente de ser un debate político a un imperativo estratégico. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y se profundizan las dependencias digitales, los gobiernos se replantean cómo se construyen, operan y protegen las tecnologías esenciales.

En el centro de este cambio se encuentran los proveedores de telecomunicaciones (telcos). Consideradas durante mucho tiempo como operadores de conectividad, las compañías de telecomunicaciones se están convirtiendo ahora en artífices de la resiliencia digital nacional. Cada vez son más responsables no solo de mantener las redes en funcionamiento, sino de garantizar que las economías mantengan el control de los sistemas de los que dependen.

Muchos países han formalizado estrategias de soberanía y emitido declaraciones formales (incluidas 27 en la UE) para reducir la dependencia de proveedores externos y reforzar el control sobre infraestructuras críticas. Pero la soberanía no consiste simplemente en mantener todo local. En la práctica, requiere equilibrar el control con la innovación y garantizar que las cargas de trabajo sensibles permanezcan protegidas, permitiendo al mismo tiempo el acceso a los ecosistemas globales que impulsan el progreso tecnológico.