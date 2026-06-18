La soberanía digital, definida como la capacidad de mantener el control, la visibilidad y la gobernanza sobre datos críticos, infraestructuras y sistemas de IA, ha pasado rápidamente de ser un debate político a un imperativo estratégico. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y se profundizan las dependencias digitales, los gobiernos se replantean cómo se construyen, operan y protegen las tecnologías esenciales.
En el centro de este cambio se encuentran los proveedores de telecomunicaciones (telcos). Consideradas durante mucho tiempo como operadores de conectividad, las compañías de telecomunicaciones se están convirtiendo ahora en artífices de la resiliencia digital nacional. Cada vez son más responsables no solo de mantener las redes en funcionamiento, sino de garantizar que las economías mantengan el control de los sistemas de los que dependen.
Muchos países han formalizado estrategias de soberanía y emitido declaraciones formales (incluidas 27 en la UE) para reducir la dependencia de proveedores externos y reforzar el control sobre infraestructuras críticas. Pero la soberanía no consiste simplemente en mantener todo local. En la práctica, requiere equilibrar el control con la innovación y garantizar que las cargas de trabajo sensibles permanezcan protegidas, permitiendo al mismo tiempo el acceso a los ecosistemas globales que impulsan el progreso tecnológico.
Aquí es donde los líderes de las telecomunicaciones están asumiendo un papel más definitorio y por qué la soberanía digital se ha convertido en una prioridad absoluta. Las redes de telecomunicaciones se clasifican cada vez más como infraestructuras nacionales críticas, lo que significa que la resiliencia y la seguridad ya no son preocupaciones operativas; Son nacionales.
Sin embargo, un desafío común es adoptar una visión demasiado limitada de la soberanía. Algunos gobiernos abogan por una infraestructura totalmente nacional, una localización estricta de los datos y ecosistemas exclusivamente nacionales. Si bien esta estrategia puede parecer prudente, puede introducir concesiones. En la práctica, ralentiza la innovación, debilita la calidad del servicio y podría agravar el riesgo de concentración, creando vulnerabilidades en lugar de eliminarlas.
Las principales compañías de telecomunicaciones están trazando un rumbo diferente. Están colaborando estrechamente con los gobiernos para modernizar y proteger la infraestructura donde más importa. Este enfoque incluye el uso de la nube híbrida para mantener los datos confidenciales en el país y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad operativa. También significa emplear la IA de manera que se haga hincapié en el control y la responsabilidad, independientemente de la nacionalidad del proveedor.
También están explorando cómo utilizar la computación cuántica para la defensa, la ciberseguridad, la optimización de infraestructuras y la competitividad nacional a largo plazo. Una cosa está clara: las compañías de telecomunicaciones que comiencen a prepararse ahora tendrán una ventaja significativa.
A medida que los gobiernos se centran más en la soberanía digital, los líderes de las compañías de telecomunicaciones se encuentran en una posición única para construir una base resiliente para la infraestructura y los servicios digitales nacionales.
Las compañías de telecomunicaciones ya gestionan redes confiables en todas las economías y sociedades y pueden utilizarlas para acelerar la adopción de capacidades digitales avanzadas en infraestructura, seguridad de datos e IA.
Pero esta colaboración requiere un modelo diferente. Los líderes de las compañías de telecomunicaciones ahora deben colaborar estrechamente con los gobiernos y las empresas para definir las prioridades, como quién financia y opera las capacidades clave y dónde se necesita la inversión pública. Además, también deben determinar qué servicios los clientes y empresas apoyarán comercialmente.
Por supuesto, el éxito no requiere que las naciones sean dueñas de cada capa de la pila tecnológica. En cambio, se basa en construir bases sólidas y mantener el control y la visibilidad en sistemas críticos. Cuando es apropiado, este enfoque se extiende a aplicaciones y servicios que apoyan a los ciudadanos y a las tecnologías de las que cada vez dependen más las economías.
Para las compañías de telecomunicaciones específicamente, la IA representa una gran oportunidad para el crecimiento empresarial. Según el informe del Instituto para el Valor Empresarial (IBV) de IBM, las telecomunicaciones en la era de la IA, el 75 % de los ejecutivos de las telecomunicaciones creen que la IA ofrecerá una clara ventaja competitiva en tres años. Los beneficios abarcan tanto la optimización de costes como el crecimiento de los ingresos. Algunos ejemplos son:
Para la mayoría de las compañías de telecomunicaciones, aprovechar estas oportunidades tiene que ver menos con la adopción de la tecnología y más con la preparación organizacional. Eso significa poner en marcha el modelo operativo adecuado, desarrollar un liderazgo eficaz, preparar al personal con las habilidades adecuadas y desbloquear todo el valor de los datos empresariales.
Según nuestra experiencia, las compañías de telecomunicaciones que han escalado la IA dan prioridad a estas prácticas:
Alinear el liderazgo en torno a resultados empresariales audaces y mensurables y a prioridades compartidas. Las organizaciones que rediseñan el equipo directivo con un enfoque centrado en la IA escalan un 10 % más de iniciativas de IA a nivel empresarial que sus homólogas, según el Estudio de CEO de IBM 2026.
Establecer una función dedicada para coordinar cómo los equipos desarrollan e implementan la IA. Establezca estándares para acelerar la innovación y controlar el riesgo en toda la empresa. Centralice primero con el CoE y luego descentralice para escalar la innovación.
Cree una plataforma de IA compartida que todos los miembros de la empresa puedan utilizar, de modo que los equipos no tengan que crear todo desde cero cada vez. Proporcionar soporte multimodal y multimodelo, gestionando y asegurando la seguridad de forma centralizada.
Utilice arquitecturas de nube híbrida para impulsar agilidad, seguridad y economía de costes, y úselas para desbloquear el valor de los datos de su empresa. Este enfoque da a los equipos acceso a datos seguros y de confianza para que puedan construir y escalar IA de forma más eficaz y fomentar la diferenciación competitiva con las perspectivas de tus datos.
Establezca una gobernanza y una supervisión sólidas para que los equipos puedan gestionar la IA de forma responsable. Esto genera confianza y facilita el escalado de la IA de forma segura, especialmente en entornos regulados.
Invierta en su personal desarrollando habilidades de IA internamente mientras trabaja con socios del ecosistema para aprovechar lo que mejor saben hacer, acelerando el tiempo de obtención de valor y maximizando el retorno de la inversión.
La soberanía digital y la IA están reescribiendo rápidamente las reglas de funcionamiento de los líderes de las compañías de telecomunicaciones. Lo que antes era cuestión de gestionar las redes se ha convertido en algo más parecido a navegar por la geopolítica, a medida que los gobiernos vuelven a situarse en el centro de la economía digital. Para mover hacia adelante, las empresas de telecomunicaciones deberán trabajar junto a ellas, dando forma a la infraestructura que impulsará las economías en la próxima década.
Pero momentos como este rara vez recompensan solo la velocidad. La ventaja recaerá en quienes puedan unir una infraestructura segura, operaciones inteligentes y el tipo de disciplina de liderazgo que permite a las organizaciones adaptarse y prosperar.
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