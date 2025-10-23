¿Qué es la automatización del comercio electrónico?

La automatización se aplica a menudo los procesos empresariales típicos del comercio electrónico, como la gestión de inventarios, la tramitación de pedidos, el seguimiento de pedidos, las campañas de marketing y las funciones de atención al cliente. Por ejemplo, una plataforma de automatización podría rastrear los niveles de inventario en tiempo real, alertar a los equipos cuando las existencias sean bajas o reordenar nuevos productos según sea necesario. También puede enviar mensajes de correo electrónico automatizados a los clientes en función de sus hábitos de compra o su historial de compras, o recordarles los artículos que han dejado en su carrito abandonado.

Estas herramientas de automatización ayudan a las empresas a mantenerse receptivas y relevantes sin requerir un esfuerzo manual constante. A su vez, la automatización permite a la tecnología gestionar el trabajo rutinario, de modo que los humanos se liberan de las tareas manuales para centrarse en necesidades empresariales más creativas, estratégicas o matizadas.

En lugar de limitarse a gestionar tareas individuales, un enfoque de automatización exitoso tiene como objetivo orquestar flujos de trabajo y procesos empresariales interconectados y complejos para que las diferentes partes de la empresa trabajen juntas sin problemas. Plataformas como Shopify y BigCommerce ofrecen capacidades de automatización integradas, mientras que las soluciones de automatización avanzadas como IBM watsonx van más allá al integrar la toma de decisiones y el gobierno impulsado por IA en el proceso. Esto garantiza que la automatización pueda automatizar tareas y alinearse con objetivos empresariales más amplios.