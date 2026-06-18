¿Qué son las métricas DORA?

Desarrolladas por el equipo de Investigación y Evaluación de DevOps (DORA) de Google, las métricas DORA proporcionan referencias estándar del sector para la entrega de software y la madurez de DevOps.

En esencia, las métricas DORA se centran en dos dimensiones:

Rendimiento: la rapidez con la que los equipos de DevOps pueden lanzar software.



Estabilidad: la fiabilidad y seguridad con las que los equipos de DevOps pueden lanzar software.

Las métricas orientadas al rendimiento revelan la rapidez con la que los cambios en el código avanzan a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (desde la ideación hasta la producción), mientras que las métricas orientadas a la estabilidad muestran la frecuencia con la que se producen fallos en las implementaciones y la rapidez con la que los equipos se recuperan. En conjunto, proporcionan a los responsables empresariales y a los equipos de DevOps perspectivas fundamentadas en datos y reproducibles sobre el rendimiento de DevOps. Las empresas no tienen que basarse en medidas de rendimiento subjetivas ni en indicadores de vanidad, como las “líneas de código escritas” o las “horas trabajadas”.

El seguimiento de las métricas DORA permite a los equipos de DevOps comparar su rendimiento con los niveles de rendimiento reconocidos en el sector (bajo, medio, alto y de élite) y comprobar si están alineados con los objetivos de toda la empresa. Ayuda a las empresas a identificar de forma objetiva los cuellos de botella en las canalizaciones de integración continua/entrega continua (CI/CD), en las pruebas de software y en la gestión de incidencias.

Las métricas DORA también facilitan a la dirección la tarea de comunicar el estado de los departamentos de ingeniería a las partes interesadas de la empresa y justifican las inversiones en herramientas avanzadas de automatización, observabilidad e ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) que ayudan a optimizar las prácticas de DevOps.