¿Qué es la integración de CRM?

La integración de CRM ayuda a los equipos de ventas, marketing y atención al cliente a coordinar su trabajo y utilizar datos compartidos para mejorar la experiencia del cliente (CX), agilizar procesos, identificar tendencias, reducir la pérdida de clientes e impulsar el crecimiento. Los sistemas de CRM suelen integrarse con otros sistemas o fuentes de datos mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), una plataforma de integración como servicio (iPaaS), middleware o conectores prediseñados, que sincronizan los datos y los flujos de trabajo entre las distintas aplicaciones.

Al integrar las plataformas de CRM con otros sistemas empresariales, las organizaciones pueden crear una única fuente fiable (SSOT). Un sistema unificado ofrece una mayor precisión y contexto de los datos, lo que acelera y mejora el análisis, la planificación y las previsiones. También refuerza los flujos de trabajo y el rendimiento en iniciativas relacionadas, como la planificación de recursos empresariales (ERP), el comercio electrónico, la automatización del marketing y los servicios de asistencia técnica.

La automatización se utiliza a menudo en sistemas integrados para organizar datos y agilizar flujos de trabajo. En el caso de la integración de CRM, un equipo de TI podría implementar automatizaciones que centralicen los datos de los clientes de varias aplicaciones, como el correo electrónico, el comercio electrónico o las plataformas de suscripción. Estos datos consolidados se pueden utilizar para ayudar a crear iniciativas de ventas o marketing más específicas que impulsen los ingresos y la fidelización de clientes.

Al mejorar la visibilidad de los datos, la integración de CRM ayuda a las organizaciones a gestionar y medir su generación de oportunidades y pipelines de ventas en un único panel de control personalizable, lo que ayuda a aumentar la productividad.

Los sistemas y las integraciones de CRM siguen avanzando gracias al uso de la inteligencia artificial (IA) para ofrecer nuevas capacidades y eficiencias a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Por ejemplo, el servicio de atención al cliente puede recurrir a la IA conversacional para responder a las peticiones de los clientes. Los equipos de marketing pueden utilizar la IA generativa para crear correos electrónicos personalizados. Y el equipo de ventas puede utilizar la IA predictiva para conseguir clientes potenciales.