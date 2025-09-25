¿Qué es la gestión de contenedores?

La gestión de contenedores consiste en buenas prácticas, procesos y herramientas que respaldan la implementación y el funcionamiento de cargas de trabajo en contenedores a lo largo de su ciclo de vida.
Cuando las organizaciones adoptan aplicaciones en contenedores a nivel empresarial, una gestión eficaz se vuelve esencial para mantener el rendimiento, la seguridad y la eficiencia operativa en todos los entornos: on-premises, en la nube y multicloud híbrido.
Aunque los contenedores simplifican la implementación de aplicaciones, gestionarlos a escala añade complejidad, especialmente en torno a la orquestación y la escalabilidad. En un estudio de Grandview Research, se estima que el tamaño del mercado mundial de contenedores alcanzará los 31 500 millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 33,5 % entre 2025 y 20301.
Este crecimiento, impulsado por las tecnologías nativas de la nube, las prácticas de DevOps y la arquitectura de microservicios, ha hecho que la gestión de contenedores sea crucial para las organizaciones.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La contenerización empaqueta las aplicaciones de software con todas sus dependencias en unidades aisladas y portátiles denominadas contenedores. A diferencia de las máquinas virtuales (VM) que requieren un sistema operativo (SO) completo, los contenedores comparten el kernel del sistema operativo host mientras mantienen el aislamiento de las aplicaciones a través de características como espacios de nombres Linux y cgroups.
Cada contenedor incluye el código de la aplicación, el tiempo de ejecución, las herramientas del sistema, las bibliotecas y la configuración necesaria para su ejecución, todo empaquetado como imágenes de contenedor, plantillas de solo lectura que sirven como planos para crear contenedores. Este enfoque puede garantizar un rendimiento constante, ya sea que se implemente en el ordenador portátil de un desarrollador, en un entorno de pruebas, en un centro de datos de producción de datos o en una infraestructura de cloud híbrido.
El concepto de contenerización y aislamiento de procesos existe desde hace décadas, pero la aparición de Docker en 2013 transformó el panorama. Docker proporcionó herramientas de desarrollo de nivel empresarial y un enfoque de empaquetado universal que aceleró la adopción generalizada.
Tras el éxito de Docker, Kubernetes surgió como la plataforma de orquestación de contenedores dominante, desarrollada originalmente por Google y donada como proyecto de código abierto a la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en 2014.
Esta pila tecnológica forma la base sobre la que se construyen las herramientas y prácticas de gestión de contenedores. Los motores de contenedores como Docker están diseñados para gestionar la ejecución en tiempo de ejecución. Una plataforma de orquestación como Kubernetes gestiona la complejidad operativa de programar y automatizar la implementación, la gestión y el escalado de cientos de miles de aplicaciones en contenedores.
La potente combinación de Docker y Kubernetes ha impulsado una adopción empresarial generalizada. Una encuesta de IBM de 2021 encontró que el 61 % de los encuestados había incorporado contenedores en al menos la mitad de sus nuevas aplicaciones durante los dos años anteriores. La encuesta también reveló que el 64 % está planeando tasas de adopción similares para el desarrollo futuro.
La gestión de contenedores opera a través de una combinación de orquestación técnica, procesos organizativos y prácticas de gobierno que se combinan para gestionar cargas de trabajo en contenedores a escala.
La base técnica se centra en plataformas de orquestación de contenedores como Kubernetes que programan y distribuyen contenedores entre los recursos disponibles. Estas plataformas proporcionan implementación automatizada, escalado, equilibrio decarga y mantenimiento de cargas de trabajo en contenedores, con capacidades integradas de autorreparación que reinician los contenedores fallidos cuando es necesario.
La gestión de recursos aumenta o reduce automáticamente los contenedores en función de la demanda, mientras que la monitorización en tiempo real realiza un seguimiento del rendimiento. La capa de orquestación gestiona todo el ciclo de vida del contenedor, desde la implementación hasta las actualizaciones y la terminación.
Más allá de la orquestación técnica, la gestión de contenedores abarca procesos operativos que garantizan que los contenedores funcionen de forma fiable y segura. Este enfoque incluye prácticas de gestión del ciclo de vida, escaneo de seguridad y monitorización continua del cumplimiento.
Los equipos implementan la integración CI/CD, los procedimientos de prueba automatizados y los pipelines de implementación que mantienen operaciones coherentes desde el proceso de desarrollo hasta la producción.
La gestión de contenedores también incluye el establecimiento de marcos de gobierno que definen cómo operan los contenedores dentro de los límites de la organización. Los equipos desarrollan políticas que rigen el uso compartido de recursos, las configuraciones de seguridad y los requisitos de cumplimiento.
Estas políticas determinan cuándo los contenedores pueden o no compartir hosts, establecer límites de asignación de recursos y definir controles de acceso en diferentes entornos.
Desde startups hasta organizaciones empresariales, las soluciones de gestión de contenedores ofrecen importantes ventajas operativas y empresariales, que incluyen:
La gestión moderna de contenedores se basa en plataformas y herramientas integrales que abordan la dirección de las necesidades de orquestación, monitorización, seguridad y operativas en entornos on-premises y en la nube. Estas herramientas incluyen:
Kubernetes sirve como base para que las organizaciones ejecuten contenedores a escala. Las soluciones comerciales como Red Hat OpenShift, VMware Tanzu y SUSE Rancher añaden herramientas para desarrolladores, características de seguridad mejoradas y interfaces de gestión simplificadas. Estas soluciones también proporcionan acceso a nuevas características y soporte empresarial.
Los proveedores de servicios en la nube (como Amazon Web Services [AWS], Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud) ofrecen clústeres de Kubernetes totalmente alojados con una sobrecarga operativa reducida.
Por ejemplo, Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), Google Kubernetes Engine (GKE), Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) y Red Hat OpenShift on IBM Cloud gestionan la gestión de clústeres, las actualizaciones y la integración profunda de la infraestructura dentro de sus sistemas de plataforma en la nube.
Además de los servicios de Kubernetes gestionados estándar, los proveedores de servicios en la nube también ofrecen soluciones más abstractas. Las plataformas de contenedores como servicio (CaaS) simplifican la implementación aún más por permitir que los equipos ejecuten contenedores sin gestionar directamente Kubernetes. Estos servicios mantienen una compatibilidad total con Kubernetes al mismo tiempo que ofrecen planos de control gestionados, escalado automatizado e integración con herramientas nativas de la nube.
Las herramientas de monitorización y seguridad de los proveedores (es decir, Sysdig, Aqua Security) proporcionan capacidades especializadas para la visibilidad de contenedores, la detección de amenazas y la gestión del cumplimiento. A menudo se integran con plataformas de orquestación para proporcionar protección de extremo a extremo para cargas de trabajo en contenedores.
Comprenda cómo las empresas más punteras utilizan la tecnología de contenedores para impulsar la innovación, la escalabilidad y la eficiencia. Descargue su copia ahora.
Descubra cómo una estrategia de nube híbrida puede impulsar la flexibilidad, la seguridad y el crecimiento de su negocio. Explore los conocimientos de los expertos y los casos de éxito reales que muestran por qué las empresas líderes están haciendo el cambio.
Docker simplifica la implementación de aplicaciones con contenedores ligeros y portátiles, garantizando la coherencia, la escalabilidad y la eficiencia en todos los entornos. Racionalice sus procesos y aumente el rendimiento con Docker hoy mismo.
¿Está preparado para transformar su negocio con soluciones de datos avanzadas? Explore cómo las tecnologías punta de IBM pueden ayudarle a aprovechar el poder de los datos, agilizar las operaciones y obtener una ventaja competitiva.
Explore cómo Kubernetes permite a las empresas gestionar aplicaciones a gran escala, mejorar la eficiencia de los recursos y lograr ciclos de entrega de software más rápidos. Averigüe cómo la adopción de Kubernetes puede optimizar su infraestructura de TI y aumentar la eficiencia operativa.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud es una plataforma de contenedores OpenShift (OCP) totalmente gestionada.
Las soluciones de contenedores ejecutan y amplían cargas de trabajo en contenedores con seguridad, innovación de código abierto e implementación rápida.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Modernice su infraestructura con las soluciones de contenedores de IBM. Ejecute, escale y gestione cargas de trabajo en contenedores en distintos entornos con flexibilidad, seguridad y eficiencia mediante la plataforma integral de contenedores de IBM.
1. Application Container Market To Reach USD 31.50 Billion By 2030. Grand View Research. Marzo de 2025.