A diferencia de los enfoques tradicionales de gestión del personal, que se centran exclusivamente en la programación y la dotación de personal, el WFO del centro de contacto moderno abarca una visión holística del rendimiento de los agentes. Cada vez más, integra herramientas con IA que funcionan para aumentar a los agentes humanos en tiempo real. Idealmente, la práctica combina la previsión, la programación, la monitorización de calidad, la gestión del rendimiento y el análisis de flujos de trabajo en un marco unificado que impulsa la mejora continua en todos los aspectos de la interacción con el cliente.

Los centros de contacto confían en diversas herramientas con IA para optimizar sus procesos. Pero el valor que aporten estas implementaciones depende en gran medida de cómo estén diseñadas. Por ejemplo, Gartner predice que la orquestación de ventas basada en la IA se convertirá en un estándar en 2027. Sin embargo, la empresa también informa de que el 49 % de los vendedores se sienten tan abrumados por la cantidad de herramientas tecnológicas a su disposición que afirman que esto afecta a su cumplimiento de cuotas.

Una WFO eficiente agiliza los procesos con intervenciones específicas según el modo en que trabajan los administradores del centro de contacto. Este proceso proporciona herramientas contextuales sencillas para los trabajadores a lo largo de todo el recorrido del cliente, mejorando la experiencia de los empleados y, al mismo tiempo, reduciendo costes. Para la mayoría de los call centers, un enfoque equilibrado es crítico. Garantizar que la automatización gestione las tareas rutinarias de manera eficiente y al mismo tiempo libere a los agentes para brindar un servicio empático y personalizado que genere una lealtad duradera del cliente e impulse el crecimiento del negocio.