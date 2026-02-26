Para comprender cómo funcionan las pasarelas API y los equilibradores de carga en sistemas distribuidos, es útil empezar con el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI). El modelo OSI es un marco conceptual de siete capas que estandariza cómo se organiza la comunicación en red, desde la transmisión física de bits hasta las interacciones de las aplicaciones que producen respuestas legibles por el usuario.



Dentro de este modelo, las pasarelas API operan principalmente en la capa 7 (aplicación), donde interpretan las solicitudes y aplican políticas conscientes de la aplicación, como la autenticación, las reglas de enrutamiento y la traducción de protocolos. Los equilibradores de carga pueden funcionar en la capa 4 (transporte), tomando decisiones basadas en IP y puertos, o en la capa 7 para tomar decisiones de enrutamiento basadas en el contenido.

Teniendo en cuenta estas funciones, las pasarelas API y los equilibradores de carga son responsables de las diferentes etapas de dirección y procesamiento del tráfico entrante a medida que se mueve desde los clientes a los servicios backend. Dado que estos roles pueden solaparse en algunos aspectos, especialmente cuando las pasarelas más recientes añaden características ligeras de enrutamiento o distribución, estos componentes aparecen en diferentes disposiciones arquitectónicas según cómo esté estructurado el sistema. Algunos patrones comunes incluyen:

Juntos: en las arquitecturas de microservicios, una pasarela API puede autenticar las solicitudes, aplicar límites de velocidad y normalizar los protocolos y, a continuación, reenviarlos a un endpoint de servicio dirigido por un equilibrador de carga (normalmente un equilibrador de carga de aplicaciones [ALB]) que selecciona un servidor disponible. En esta disposición, la pasarela proporciona un control consciente de las aplicaciones y el equilibrador optimiza la distribución y la resiliencia. Los microservicios son solo un ejemplo; Las pasarelas de API también se utilizan en entornos monolíticos, multiaplicación e híbridos para coordinar el tráfico de API entrante en diversos sistemas.



De forma independiente (solo equilibradores de carga): para obtener niveles web uniformes y sin estado, los equipos pueden colocar un equilibrador de carga directamente delante de servidores idénticos para suavizar los picos y mantener el tiempo de actividad sin una orquestación a nivel de API. Más allá de esto, los equilibradores de carga pueden funcionar de forma independiente en escenarios como dirigir el tráfico entre réplicas de bases de datos de solo lectura, cambiar la carga entre endpoints distribuidos geográficamente, gestionar la conmutación por error en implementaciones multirregionales o equilibrar solicitudes a sistemas heredados que no requieren lógica a nivel de pasarela.

De forma independiente (solo pasarela): en algunas plataformas gestionadas, una pasarela puede terminar el tráfico de clientes, aplicar políticas y enrutar directamente a servicios que ya tienen distribución integrada, manteniendo los beneficios de la política y la experiencia del desarrollador sin una capa de equilibrio separada.

Muchas pasarelas modernas también pueden realizar determinadas funciones de equilibrio de carga, como el enrutamiento ponderado, por turnos o basado en rutas, pero los equipos pueden seguir poniendo un balanceador de cargas de capa 4 dedicado por delante para gestionar la conexión o para solucionar los problemas de la capa de transporte de alto rendimiento.