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Pasarela API vs. equilibrador de carga: diferencias clave y casos de uso

By Judith Aquino , Michael Goodwin
Publicado el 26 de febrero de 2026

¿Cuál es la diferencia entre una pasarela API y un equilibrador de carga?

Una pasarela API sirve como punto de entrada que gestiona y dirige las solicitudes de API entrantes, mientras que un equilibrador de carga distribuye esas solicitudes entre varios servidores o instancias, dos funciones distintas que trabajan juntas para mantener una arquitectura de sistema eficiente y resiliente.

Imaginemos una terminal de aeropuerto y un controlador de tráfico aéreo. La API Gateway actúa como una terminal, donde los pasajeros (solicitudes de los clientes) llegan por primera vez, se registran, pasan por el control de seguridad y se les dirige a la puerta correcta en función de su destino. Como punto de entrada frontend, la API Gateway gestiona la autenticación, el enrutamiento de solicitudes, la traducción de protocolos y cualquier regla que determine a dónde debe ir una solicitud. Decide cómo enrutar el tráfico y enrutar las solicitudes al servicio backend adecuado.

El equilibrador de carga, por otro lado, es el controlador de tráfico aéreo que se asegura de que, una vez que el avión esté listo para despegar, se le asigne una pista de aterrizaje de forma que el tráfico fluya de forma segura y eficiente. Distribuye la carga de trabajo entrante entre varios servidores backend o instancias del mismo servicio (en la mayoría de los casos).

Trabajando en conjunto, la puerta de enlace de API determina qué necesita cada solicitud y qué servicio debe manejarla, mientras que el equilibrador de carga garantiza que la instancia de servicio elegida no esté sobrecargada. Comprender estos roles distintos y cómo se complementan ayuda a los equipos a diseñar arquitecturas más claras, más resilientes, más escalables y mejor alineadas con las necesidades específicas de sus sistemas.

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¿Cómo funcionan los equilibradores de carga y las pasarelas API?

Para comprender cómo funcionan las pasarelas API y los equilibradores de carga en sistemas distribuidos, es útil empezar con el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI). El modelo OSI es un marco conceptual de siete capas que estandariza cómo se organiza la comunicación en red, desde la transmisión física de bits hasta las interacciones de las aplicaciones que producen respuestas legibles por el usuario.

Dentro de este modelo, las pasarelas API operan principalmente en la capa 7 (aplicación), donde interpretan las solicitudes y aplican políticas conscientes de la aplicación, como la autenticación, las reglas de enrutamiento y la traducción de protocolos. Los equilibradores de carga pueden funcionar en la capa 4 (transporte), tomando decisiones basadas en IP y puertos, o en la capa 7 para tomar decisiones de enrutamiento basadas en el contenido.

Teniendo en cuenta estas funciones, las pasarelas API y los equilibradores de carga son responsables de las diferentes etapas de dirección y procesamiento del tráfico entrante a medida que se mueve desde los clientes a los servicios backend. Dado que estos roles pueden solaparse en algunos aspectos, especialmente cuando las pasarelas más recientes añaden características ligeras de enrutamiento o distribución, estos componentes aparecen en diferentes disposiciones arquitectónicas según cómo esté estructurado el sistema. Algunos patrones comunes incluyen:

Juntos: en las arquitecturas de microservicios, una pasarela API puede autenticar las solicitudes, aplicar límites de velocidad y normalizar los protocolos y, a continuación, reenviarlos a un endpoint de servicio dirigido por un equilibrador de carga (normalmente un equilibrador de carga de aplicaciones [ALB]) que selecciona un servidor disponible. En esta disposición, la pasarela proporciona un control consciente de las aplicaciones y el equilibrador optimiza la distribución y la resiliencia. Los microservicios son solo un ejemplo; Las pasarelas de API también se utilizan en entornos monolíticos, multiaplicación e híbridos para coordinar el tráfico de API entrante en diversos sistemas. 

De forma independiente (solo equilibradores de carga): para obtener niveles web uniformes y sin estado, los equipos pueden colocar un equilibrador de carga directamente delante de servidores idénticos para suavizar los picos y mantener el tiempo de actividad sin una orquestación a nivel de API. Más allá de esto, los equilibradores de carga pueden funcionar de forma independiente en escenarios como dirigir el tráfico entre réplicas de bases de datos de solo lectura, cambiar la carga entre endpoints distribuidos geográficamente, gestionar la conmutación por error en implementaciones multirregionales o equilibrar solicitudes a sistemas heredados que no requieren lógica a nivel de pasarela. 

De forma independiente (solo pasarela): en algunas plataformas gestionadas, una pasarela puede terminar el tráfico de clientes, aplicar políticas y enrutar directamente a servicios que ya tienen distribución integrada, manteniendo los beneficios de la política y la experiencia del desarrollador sin una capa de equilibrio separada.

Muchas pasarelas modernas también pueden realizar determinadas funciones de equilibrio de carga, como el enrutamiento ponderado, por turnos o basado en rutas, pero los equipos pueden seguir poniendo un balanceador de cargas de capa 4 dedicado por delante para gestionar la conexión o para solucionar los problemas de la capa de transporte de alto rendimiento.

Categoría

API Gateway

Equilibrador de carga

Función principal

Sirve como punto de entrada único para los clientes; gestiona, asegura y orquesta las solicitudes entrantes a través de múltiples servicios de backend

Distribuye el tráfico de red entrante entre varias instancias de backend, normalmente idénticas, para mejorar la disponibilidad y el rendimiento y reducir los cuellos de botella.

Capa OSI

Principalmente capa 7 (aplicación)

 

Capa 4 (transporte) y/o capa 7 (aplicación), según el tipo (equilibrador de carga L4 vs. L7)

Características clave

Autenticación/autorización, control de acceso, limitación de velocidad, transformación de solicitud/respuesta, control de versiones de API, almacenamiento en caché, análisis

Comprobaciones de estado, persistencia de la sesión, terminación de SSL, agrupación de conexiones y redundancia integrada

Gestión del tráfico

Limitación de velocidad, limitación de solicitudes, interrupción del circuito, reintentos, tiempos de espera, calidad de servicio por API o consumidor, configuración de solicitud/respuesta

Gestión de conexiones y sesiones, protección contra sobretensiones, arranque lento, detección de valores atípicos (en algunos balanceadores L7)

Mecanismos de enrutamiento

Enrutamiento basado en contenido (ruta/host/encabezado/consulta), control de versiones, canary/blue-green por reglas, integración de descubrimiento de servicios

Enrutamiento algorítmico (round-robin, menos conexiones, ponderado, hash IP), selección de instancias basada en la comprobación del estado

Características de seguridad

Autenticación/autorización (OAuth 2.0, OIDC, JWT), claves API, terminación mTLS hacia servidores superiores, integración con WAF, validación de esquemas

Terminación/descarga de TLS, ACL básicas, Integración de WAF (en productos L7), absorción de DDoS (denegación de servicio distribuido) (a menudo a través de edge/CDN)

Casos de uso

Puerta de entrada a la API de microservicios, acceso zero-trust, mediación de API móviles y web, puente de protocolos, API monetizadas con planes y cuotas, y compatibilidad con los patrones de consumo de API del mundo real

Escalabilidad horizontal de servicios principalmente sin estado (aunque también admite escenarios con estado, como la afinidad de sesión), alta disponibilidad y tolerancia a fallos, conmutación por error entre zonas y regiones, suavización de picos de tráfico y minimización del tiempo de inactividad del servicio

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Pasarelas de API, equilibradores de carga y observabilidad

La observabilidad en la capa de la pasarela API suele incluir métricas como volúmenes de solicitudes, distribuciones de latencia, evaluaciones de políticas, resultados de autenticación y tasas de error vinculadas a rutas o consumidores específicos. Las pasarelas también generan registros detallados que capturan las características de la carga útil de solicitudes y respuestas, las transformaciones de encabezados y los eventos de seguridad, como las validaciones de token fallidas o los activadores de límite de velocidad. El rastreo en esta capa suele destacar cómo una solicitud se mueve a través de reglas de enrutamiento, transformaciones, agregación de respuestas y llamadas de backend, facilitando el diagnóstico de problemas en el comportamiento de la API o la aplicación de contratos.

Los equilibradores de carga muestran las métricas operativas centradas en el recuento de conexiones, las comprobaciones del estado de los objetivos, los tiempos de respuesta de las instancias de backend y el comportamiento de los algoritmos de enrutamiento, junto con los registros que muestran las decisiones de distribución del tráfico y los eventos de conmutación por error. Cuando se analizan juntos, las perspectivas a nivel de pasarela y nivel de equilibrador de carga revelan una visión más completa de cómo fluye el tráfico a través de un sistema y dónde pueden surgir problemas.

Por ejemplo, una alta latencia de la pasarela puede correlacionarse con un desequilibrio descendente o con objetivos defectuosos en la capa del equilibrador de carga, mientras que los picos en las conmutaciones por error del equilibrador de carga pueden deberse a solicitudes mal formadas o inusualmente pesadas visibles solo en la pasarela.

Las organizaciones con prácticas maduras de observabilidad suelen fusionar estos puntos de vista en paneles de control unificados o trazas que permiten a los equipos seguir una solicitud desde el Boundary a través de la lógica de enrutamiento y entrar en el comportamiento de instancias de backend. Los equipos menos maduros pueden examinar cada capa por separado, pero incluso una correlación modesta entre registros y métricas puede ayudar a distinguir entre problemas relacionados con políticas en la pasarela y problemas de rendimiento o disponibilidad detrás del balanceador de carga. Con el tiempo, la integración de perspectivas en ambas capas puede conducir a una resolución de problemas más rápida, límites de propiedad más claros y una comprensión más profunda de la salud general del sistema.

Contextos de implementación y ajuste del ecosistema

Desde su posición en las plataformas, las responsabilidades de las pasarelas de API y los equilibradores de carga se desplazan entre Kubernetes, entre los controladores de API de Ingress/Gateway y el equilibrio de la carga de los servicios, según la forma en que se admite, protege y distribuye el tráfico.

Dentro de Kubernetes

  • Cómo se asignan los objetos de Ingress, la API de Gateway o los objetos de servicio a los roles de tipo "gateway" y "load balancer"

    En Kubernetes, Ingress y la más reciente API Gateway ofrecen un plano de control similar a una pasarela para el enrutamiento por host o ruta, la configuración de la seguridad de la capa de transporte (TLS) y la aplicación de políticas en la capa de aplicación. Muchos de los controladores que implementan estas especificaciones (Envoy, NGINX y Traefik) son proyectos de código abierto muy utilizados que también funcionan como proxy inverso y gestionan la regulación del tráfico y las transformaciones antes de enrutarlo al clúster.

    Estos componentes suelen servir como el primer salto consciente de la aplicación para una aplicación web, realizando tareas como la validación de JSON Web Token (JWT) o la reescritura de encabezados antes de reenviar las solicitudes a los servicios de backend.

    Por el contrario, un Kubernetes Service de tipo LoadBalancer (o un NodePort emparejado con un equilibrador de carga externo) expone las cargas de trabajo y distribuye el tráfico entre los pods subyacentes (a través de los nodos). Esta capa se comporta de forma similar a los equilibradores de carga tradicionales utilizados frente a flotas de servidores web, seleccionando instancias en buen estado para garantizar una entrega fluida. En la práctica, la pasarela decide cómo debe gestionarse una solicitud y a qué servidor de fondo debe dirigirse, mientras que el servicio y su mecanismo de equilibrio de carga determinan qué instancia recibe realmente la solicitud.
  • Variaciones del controlador y la plataforma

    El reparto preciso de responsabilidades depende del controlador y la plataforma.     El controlador de un proveedor puede agrupar más características de pasarela (autenticación, integración de firewall de aplicaciones web [WAF]), mientras que otro las delega en sidecars o servicios externos. Algunos entornos se basan en gran medida en la pasarela API para la expresión de políticas, mientras que otros siguen utilizando el clásico Ingress más definiciones de recursos personalizadas para el enrutamiento avanzado.

    Los proveedores de servicios en la nube también pueden inyectar capacidades de equilibrio de carga patentadas, como VIP anycast globales (una única IP anunciada globalmente que enruta a los usuarios al endpoint en buen estado más cercano) y conmutación por error entre zonas (que cambia automáticamente el tráfico a otra zona de disponibilidad cuando una se deteriora) que donde viven ciertas tareas. Como resultado, los equipos deben esperar diferencias en las superficies de configuración, las características soportadas y la observabilidad entre las distribuciones.

Junto a las mallas de servicio

  • Dónde acaba la malla y empieza el edge

    Una malla de servicios ayuda a gestionar la forma en que los servicios se comunican entre sí dentro de un sistema. Se asegura de que esas conexiones sean seguras, fiables y se ajusten automáticamente cuando se producen problemas. Una pasarela de entrada o edge suele ubicarse en el límite de la red en malla, actuando de forma muy similar a un proxy inverso que tiene en cuenta las políticas, terminando las conexiones externas y aplicando reglas a nivel de API antes de transferir el tráfico a los servicios internos. En sentido ascendente, un equilibrador de carga o un gestor de tráfico global podría distribuir las conexiones entrantes entre instancias de pasarela o regiones geográficas.

  • Cómo las organizaciones organizan las pasarelas y los equilibradores de carga

    Algunas organizaciones mantienen la pasarela API fuera de la malla para minimizar el acoplamiento, mientras que otras utilizan una pasarela API con reconocimiento de malla para que las políticas y la telemetría sean uniformes. Algunos equipos colocan un equilibrador de carga global delante de varias pasarelas regionales para el enrutamiento geográfico; otros recurren al enrutamiento basado en DNS o a la lógica de edge de la CDN. La composición correcta suele reflejar limitaciones como los presupuestos de latencia, las zonas de cumplimiento y la experiencia operativa, más que buenas prácticas universales. Lo importante es que cada capa tenga un propósito claro y no duplique la responsabilidad en toda la pila.

Comportamientos específicos del protocolo

  • Consideraciones para gRPC, WebSockets, flujos de eventos o conexiones de larga duración

    gRPC (HTTP/2) tiende a funcionar de manera más efectiva cuando los componentes del sistema que lo manejan pueden admitir completamente su estilo de comunicación basado en transmisión, lo que significa que mantienen los beneficios de HTTP/2, interpretar correctamente sus metadatos y evitar recurrir a protocolos más antiguos. Por esa razón, las pasarelas o los equilibradores de carga L7 deben poder gestionar el tráfico de streaming sin problemas, incluida la gestión de los tiempos de espera y la presión cuando los datos fluyen rápidamente en ambas direcciones.

    Los WebSockets y los eventos enviados por el servidor suelen implicar conexiones de larga duración, que pueden ser sensibles a factores como los tiempos de espera de inactividad, el comportamiento de keep-alive y los límites de conexión, especialmente cuando muchos clientes permanecen conectados durante periodos prolongados. En el caso de los flujos de eventos, como el estilo Kafka o las API de transmisión personalizadas, los sistemas pueden encontrar grandes cargas útiles, fallos intermitentes o la necesidad de drenar y rehidratar las conexiones durante las implementaciones.

    En este tipo de protocolos de larga duración, las elecciones arquitectónicas en torno a la autenticación, la observabilidad y la forma en que las conexiones permanecen conectadas a backends específicos pueden influir en la fiabilidad general y ayudar a evitar problemas como el bloqueo de la primera línea o las interrupciones inesperadas de la sesión.

¿Necesito un equilibrador de carga si tengo un API Gateway?

Los equipos suelen encontrarse con pasarelas API y balanceadores de carga en diferentes etapas de su recorrido arquitectónico, pero la secuencia no es fija. Qué componente aparece primero (y si ambos son necesarios) depende de lo que requiera una aplicación o un entorno informático más amplio, así como de los principios de diseño del sistema que guíen ese entorno.

Un equilibrador de carga puede introducirse pronto para mejorar la disponibilidad y distribuir el tráfico entre varias instancias del servidor, pero no proporciona la autorización, la aplicación de políticas o los controles a nivel de API que algunos sistemas requieren desde el principio. Estas necesidades suelen enmarcarse en la disciplina más amplia de la gestión de API.

Del mismo modo, algunos entornos introducen primero una pasarela API porque la necesidad inicial se centra en la autenticación, el enrutamiento de solicitudes, los límites de velocidad o la gestión de un catálogo creciente de API. A medida que crece el tráfico y se expanden los sistemas, ya sea que esa expansión se produzca dentro de una sola aplicación o en muchas aplicaciones de una empresa, las pasarelas API suelen cobrar más importancia.

Proporcionan una capa estructurada para gestionar cómo se exponen, protegen y gobiernan las API. En algunas organizaciones, las pasarelas sirven como una "puerta de entrada" unificada para numerosas aplicaciones internas y externas, mientras que en otras pueden funcionar como la capa de enrutamiento y políticas para microservicios dentro de un solo producto.

En resumen, a medida que el tráfico de API aumenta y los entornos de TI se hacen más complejos, tanto las pasarelas API como los equilibradores de cargas desempeñan funciones más importantes. Su importancia crece porque abordan diferentes dimensiones de escala, fiabilidad, seguridad y claridad operativa.

Autor

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Michael Goodwin

Staff Editor, Automation & ITOps

IBM Think

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