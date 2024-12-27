¿Qué es la computación acelerada?

Desde los nuevos videojuegos más emocionantes y las experiencias inmersivas de realidad virtual (VR) hasta ChatGPT, el entrenamiento de modelos de IA y el análisis de big data, los aceleradores son una parte esencial de nuestro mundo hiperconectado en rápida evolución. Muchas empresas modernas confían en los aceleradores para impulsar sus aplicaciones y arquitecturas de infraestructura más valiosas, incluidos el cloud computing, los centros de datos, el edge computing y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Por ejemplo, los líderes empresariales y los desarrolladores que buscan explorar la IA generativa están invirtiendo en aceleradores para ayudar a optimizar sus centros de datos y procesar más información más rápido1.

Los aceleradores se utilizan en una amplia gama de aplicaciones para acelerar el proceso de datos (especialmente a medida que se expande la cobertura 5G ), lo que aumenta las oportunidades del Internet de las cosas (IoT) y el edge computing. Las aplicaciones del IoT dependen de aceleradores para procesar datos de dispositivos inteligentes como frigoríficos, sensores de flujo de tráfico y otros. El edge computing puede ofrecer conocimientos más profundos, tiempos de respuesta más rápidos y experiencias del cliente mejoradas, pero solo con las velocidades de procesamiento que ofrecen los aceleradores.

Cuando se trata de IA, muchas de sus aplicaciones más avanzadas (como el procesamiento del lenguaje natural (PLN), la visión artificial y el reconocimiento de voz) dependen del poder de la computación acelerada para funcionar. Por ejemplo, las redes neuronales que sustentan muchas aplicaciones de IA de vanguardia necesitan aceleradores de IA para clasificar y agrupar datos a gran velocidad.

Por último, a medida que más empresas buscan formas de transformarse digitalmente y acelerar la innovación, las soluciones de computación acelerada ofrecen un coste total de propiedad relativamente bajo. La capacidad de las aceleradoras para procesar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa significa que se pueden utilizar en muchas aplicaciones diferentes con el potencial de crear valor empresarial, incluyendo chatbots de IA, análisis de datos financieros, cloud computing y mucho más.