Entre los diferentes tipos de pruebas, las unitarias proporcionan una visión casi microscópica de una unidad de código, que es el componente individual más pequeño que se evalúa mediante las pruebas de software. El ingrediente clave necesario para realizar unas pruebas unitarias adecuadas es el aislamiento, de modo que se puedan evaluar de manera eficaz las funciones de la unidad.

Los beneficios de las pruebas unitarias incluyen la aceleración del proceso de desarrollo de software mediante la automatización y el ahorro de costes de mano de obra al incorporar la depuración en una fase temprana del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Estas tareas de depuración permiten conservar los cambios de código realizados durante el desarrollo y mejoran la calidad del código en su conjunto.

Los marcos de pruebas unitarias ayudan a los evaluadores a ejecutar pruebas en unidades individuales y a crear una base de código general más sólida. Las pruebas se superan cuando una prueba comprueba una parte concreta del código y determina que la prueba se ejecuta correctamente y que todas las comprobaciones asociadas (también denominadas aserciones) se han realizado con éxito. Las pruebas superadas indican que la unidad se comporta según lo esperado.