El firmware se instala en un dispositivo durante su fabricación. Principalmente, facilita la comunicación entre el sistema operativo (SO) y el propio dispositivo. La unidad central de procesamiento (CPU) del ordenador, el lugar donde la entrada de datos se transforma en salida de información, recupera el firmware de la memoria del ordenador y lo ejecuta.

Ubicado en la memoria no volátil de un dispositivo, donde el contenido se puede almacenar cuando un dispositivo está apagado, el firmware se puede escribir en varios tipos de memoria diferentes, incluida la memoria de acceso aleatorio (RAM), la memoria de solo lectura (ROM), la memoria de lectura programable borrable solo memoria (EPROM) y memoria flash. A medida que ha aumentado la complejidad de las tareas que debe realizar el firmware, este ha ido adquiriendo algunas de las características del hardware informático, concretamente el uso de memoria flash y un sistema básico de entrada/salida (BIOS).

El firmware suele almacenar datos en la memoria "no volátil" o "de solo lectura" (ROM) de un sistema, también conocida como memoria flash. Este tipo de memoria se utiliza en una amplia gama de dispositivos portátiles, como unidades flash, teléfonos inteligentes, cámaras digitales, ordenadores portátiles y más, y es esencial para el funcionamiento del firmware. Recientemente, la memoria flash ha adquirido algunas de las capacidades que suelen asociarse a los ordenadores.

Por ejemplo, cuando se inicia un ordenador, pasa por una secuencia conocida como sistema básico de entrada/salida (BIOS). El primer firmware que ejecutó una secuencia de BIOS utilizaba un chip ROM, pero ahora los sistemas han pasado a utilizar memoria flash para la BIOS, de modo que los datos se pueden reescribir sin tener que sacar el chip de la placa base y volver a insertarlo una vez reprogramado.