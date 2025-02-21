El gobierno de datos es la práctica de ayudar a garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de los datos que pertenecen a una organización a través de conjuntos de políticas y procedimientos. El auge de la IA generativa y el big data ha llevado el gobierno de datos y todos sus requisitos a la vanguardia de la empresa moderna.

La IA generativa, con su capacidad para crear nuevos contenidos basados en los datos sobre los que se ha entrenado, crea nuevas exigencias en la recogida, el almacenamiento y el tratamiento seguros y legales de los datos.

Calidad

Dado que los modelos de IA generativa se entrenan con conjuntos de datos masivos, los datos de esos conjuntos deben ser de la máxima calidad y su integridad debe ser incuestionable. El gobierno de datos desempeña un papel importante para ayudar a garantizar que los conjuntos de datos en los que se entrenan los modelos de IA generativa sean precisos y completos, un componente clave para generar respuestas en las que se puede confiar.

Conformidad

Dependiendo del sector y la ubicación, las aplicaciones empresariales de IA generativa se enfrentan a un riguroso entorno de cumplimiento en la forma en que se pueden utilizar los datos. Las normas del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), por ejemplo, rigen cómo las organizaciones pueden utilizar los datos pertenecientes a residentes de la UE. Las infracciones conllevan fuertes multas y sanciones cuando la información del cliente se ve comprometida de alguna manera.

En 2021, Google y otras empresas fueron multadas con más de mil millones de dólares por violar las normas de protección de datos estipuladas en el RGPD.

Transparencia

Para que una aplicación de IA generativa sea eficaz, el origen de sus datos y cómo se han transformado para uso empresarial debe estar claramente establecido y visible. El gobierno de datos ayuda a garantizar que la documentación exista (y sea transparente para los usuarios) en cada etapa del ciclo de vida de los datos, desde la recopilación, pasando por el almacenamiento, procesamiento y output, para que los usuarios comprendan cómo se generó una respuesta.