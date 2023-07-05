Buenas prácticas de gestión del ciclo de vida de los activos: creación de una estrategia para el éxito

Desde una planta de tratamiento de aguas residuales de la que depende toda una ciudad hasta una empresa de transporte de menor tamaño que se espera que realice entregas puntuales, empresas de todos los tamaños confían en los activos y equipos que poseen para crear valor cada día.
La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) es un enfoque basado en datos que muchas empresas utilizan para cuidar sus activos, maximizar su eficiencia y aumentar su rentabilidad. Pero, ¿por dónde empezar y cómo saber qué estrategia de ALM es la adecuada para usted?
En este artículo, analizaremos algunas buenas prácticas que las empresas exitosas utilizan para cuidar sus activos y prolongar su vida útil. Pero antes comencemos con algunas definiciones que serán clave para comprender el valor de ALM para la empresa moderna.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Los activos son elementos físicos y no físicos que las empresas poseen y utilizan para crear valor. Algunos ejemplos de activos físicos, o activos de hardware, son maquinaria, fábricas, material de oficina, plantas de producción, flotas de vehículos y edificios. Algunos ejemplos de activos no físicos son los programas informáticos, la propiedad intelectual, las marcas registradas y las patentes.
ALM es un enfoque estratégico para gestionar activos físicos que ayuda a las empresas a extraer el máximo valor de ellos a lo largo del tiempo. Las estrategias de mantenimiento que las empresas utilizan con más frecuencia se dividen en cuatro etapas del ciclo de vida de los activos.
En la primera etapa del ciclo de vida de los activos, las partes interesadas evalúan la necesidad de un nuevo activo, su valor proyectado para la organización y su coste total.
Una parte crítica de la etapa de planificación es evaluar el valor general del activo. Durante esta etapa, los responsables de la toma de decisiones deben considerar muchos datos diferentes para realizar una evaluación precisa. Una técnica cada vez más valiosa para la fase de planificación es la creación de un gemelo digital.
Un gemelo digital es una representación virtual de un activo que una empresa pretende comprar. Permite a la empresa realizar pruebas y predecir el rendimiento basándose en simulaciones. Con un buen gemelo digital, es posible predecir cómo funcionará un activo en determinadas condiciones y cuál será su vida útil prevista.
Lea esta entrada de blog para explorar cómo los gemelos digitales pueden ayudarle a optimizar el rendimiento de sus activos.
Esta etapa se refiere a las operaciones de compra, transporte e instalación del activo, incluyendo cómo se pondrá en funcionamiento, cómo se integrará con otros activos que posee la empresa y cómo se incorporarán los datos que genera en las decisiones empresariales.
Esta fase es fundamental para maximizar el rendimiento de los activos a lo largo del tiempo y ampliar su vida útil. Recientemente, el software de gestión de activos, como los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM), se han convertido en una herramienta indispensable para ayudar a las empresas a realizar un mantenimiento tanto predictivo como preventivo. Profundizaremos en los EAM, las tecnologías que los sustentan, los tipos de mantenimiento que permiten y sus implicaciones para las buenas prácticas de ALM en otra sección.
La etapa final del ciclo de vida del activo es la eliminación del activo. En este momento, es importante sopesar la depreciación del activo con el aumento del coste de mantenimiento del mismo. Los responsables de la toma de decisiones querrán tener en cuenta diversos factores para informar esta decisión, incluyendo el tiempo de actividad, la vida útil proyectada y los costes cambiantes de combustible y repuestos.
¿Qué podría ser más importante para una empresa que la salud de sus activos? Cuando ha invertido el capital ganado con tanto esfuerzo en la adquisición de un activo, el proceso de gestión de activos garantiza que funcione al máximo nivel durante el mayor tiempo posible. Las buenas prácticas de ALM ayudan a las empresas a sistematizar y ejecutar sus procesos y pueden generar una amplia gama de beneficios, incluidos los siguientes:
El objetivo principal de la gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) siempre debe ser la optimización de los activos a lo largo de su ciclo de vida. Hasta hace poco, los gerentes y los técnicos confiaban en herramientas manuales como las hojas de cálculo de Excel y el seguimiento de documentos para lograrlo. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos en las capacidades del software de gestión de activos han añadido nuevas dimensiones a las buenas prácticas de ALM, haciendo que las herramientas manuales como Excel sean insuficientes.
Hoy en día, el software de gestión de activos ayuda a las empresas a mantener la información más importante sobre sus activos (como el estado, el historial de mantenimiento y reparaciones, la ubicación, las licencias y las métricas de rendimiento) de forma más precisa y eficaz.
A continuación se exponen algunas buenas prácticas de gestión del ciclo de vida de los activos en las que confían las empresas.
Un software de gestión de activos como un sistema de gestión de activos empresariales (EAM) ayuda a optimizar el rendimiento de los activos desde su adquisición hasta su eliminación de una forma que herramientas manuales como Excel nunca podrían. En la era del IoT, con todo, desde válvulas hasta vehículos conectados por sensores y sistemas, los operadores de mantenimiento ahora tienen la oportunidad de incorporar análisis e inteligencia artificial (IA) en todo lo que hacen. Los datos recogidos de los activos instrumentados pueden analizarse utilizando técnicas de IA, y los conocimientos resultantes pueden ayudar a los equipos de mantenimiento a tomar decisiones más inteligentes.
Un sistema informatizado de gestión del mantenimiento o GMAO es un software que centraliza la información de mantenimiento y facilita los procesos de las operaciones de mantenimiento. A menudo se implementa como parte de EAM para ayudar a optimizar la utilización y disponibilidad de equipos físicos como vehículos, maquinaria, comunicaciones, infraestructuras de planta y otros activos.
Un GMAO que sustenta un enfoque sólido de EAM garantiza que toda la información relevante de los activos se almacene en un único lugar y sea accesible para cualquiera que la necesite. Desde cifras de valor actualizadas hasta garantías críticas, licencias de software e información de arrendamiento (así como los últimos análisis de mantenimiento y reparación), las capacidades de GMAO hacen que la información crítica del activo sea fácilmente accesible en caso de auditoría.
El software EAM y GMAO permite los enfoques más modernos del mercado, como el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo, para ayudar a las empresas a prevenir fallos en el equipo.
La monitorización remota con IA no solo ofrece capacidades de mantenimiento predictivo, sino que también puede ayudar a monitorizar el rendimiento de los activos y a ofrecer conocimiento sobre cómo mejorarlos. Al agregar los datos de todos los departamentos y silos de información, puede reducir el número de alertas de activos que deben tratar los responsables de mantenimiento y garantizar su precisión. Los datos históricos y en tiempo real recogidos de los dispositivos IoT y las herramientas analíticas y de diagnóstico pueden ayudar a prolongar el tiempo de actividad de los activos.
Al igual que la monitorización de condiciones de los activos, el seguimiento de activos también ha experimentado grandes avances en los últimos años gracias a los avances tecnológicos. Algunos de los dispositivos más utilizados son las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), los sistemas de rastreo habilitados para Wi-Fi, los códigos QR y los satélites de posicionamiento global (GPS). Cada uno ofrece puntos fuertes únicos y son actualizaciones de sus predecesores.
Las etiquetas RFID transmiten una variedad de información sobre un activo además de su ubicación, incluida la temperatura y la humedad de su entorno. Los sistemas de seguimiento por Wi-Fi utilizan una etiqueta fijada a un activo que transmite información a través de una red Wi-Fi local. Sin embargo, al igual que los RFID, solo son efectivos si un activo está en interiores y dentro del alcance de una red Wi-Fi.
Los códigos QR suponen una mejora significativa respecto a su predecesor, el código de barras universal, pero a diferencia del código de barras, pueden leerse fácilmente solo con un smartphone. Los satélites de posicionamiento global se utilizan ampliamente para activos mientras están en tránsito, ya que, a diferencia de otros sistemas de seguimiento, permiten a los gestores ver dónde está un activo al aire libre y lejos de las redes Wi-Fi, en cualquier parte del mundo.
Muchas de las buenas prácticas actuales de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) solo son posibles con una solución integral equipada con características tecnológicas avanzadas como IoT, análisis mejorados con IA y capacidades basadas en la nube.
El IBM Maximo Application Suite es una plataforma totalmente integrada que ayuda a las empresas a evolucionar sus operaciones de mantenimiento desde la programación hasta el mantenimiento predictivo basado en condiciones, informado por datos en tiempo real. Tiene un historial probado de ayudar a las empresas a aumentar el rendimiento de los activos, extender la vida útil de los activos y reducir los costes y el tiempo de inactividad.
Identifique el mejor software de gestión de rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM Maximo para gestionar su flota de activos.
Aumente el tiempo de actividad, mejore la productividad, reduzca los costes de mantenimiento y construya operaciones más resilientes con la solución de gestión de activos unificada de IBM.
Descubra cómo Sund & Bælt utiliza el software Maximo de IBM para supervisar y gestionar sus infraestructuras críticas.
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Maximice los resultados del mantenimiento de sus recursos aprovechando el poder de la IA generativa a través de la toma de decisiones basada en conocimientos.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitorice los activos de forma más eficaz mediante el uso de análisis avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.