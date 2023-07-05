Buenas prácticas de gestión del ciclo de vida de los activos: creación de una estrategia para el éxito

El objetivo principal de la gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) siempre debe ser la optimización de los activos a lo largo de su ciclo de vida. Hasta hace poco, los gerentes y los técnicos confiaban en herramientas manuales como las hojas de cálculo de Excel y el seguimiento de documentos para lograrlo. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos en las capacidades del software de gestión de activos han añadido nuevas dimensiones a las buenas prácticas de ALM, haciendo que las herramientas manuales como Excel sean insuficientes.

Hoy en día, el software de gestión de activos ayuda a las empresas a mantener la información más importante sobre sus activos (como el estado, el historial de mantenimiento y reparaciones, la ubicación, las licencias y las métricas de rendimiento) de forma más precisa y eficaz.

A continuación se exponen algunas buenas prácticas de gestión del ciclo de vida de los activos en las que confían las empresas.

Implemente un sistema de software integral para agilizar los procesos y mejorar la toma de decisiones

Un software de gestión de activos como un sistema de gestión de activos empresariales (EAM) ayuda a optimizar el rendimiento de los activos desde su adquisición hasta su eliminación de una forma que herramientas manuales como Excel nunca podrían. En la era del IoT, con todo, desde válvulas hasta vehículos conectados por sensores y sistemas, los operadores de mantenimiento ahora tienen la oportunidad de incorporar análisis e inteligencia artificial (IA) en todo lo que hacen. Los datos recogidos de los activos instrumentados pueden analizarse utilizando técnicas de IA, y los conocimientos resultantes pueden ayudar a los equipos de mantenimiento a tomar decisiones más inteligentes.

Un sistema informatizado de gestión del mantenimiento o GMAO es un software que centraliza la información de mantenimiento y facilita los procesos de las operaciones de mantenimiento. A menudo se implementa como parte de EAM para ayudar a optimizar la utilización y disponibilidad de equipos físicos como vehículos, maquinaria, comunicaciones, infraestructuras de planta y otros activos.

Centralice la información de los activos y hágala fácilmente accesible para los empleados

Un GMAO que sustenta un enfoque sólido de EAM garantiza que toda la información relevante de los activos se almacene en un único lugar y sea accesible para cualquiera que la necesite. Desde cifras de valor actualizadas hasta garantías críticas, licencias de software e información de arrendamiento (así como los últimos análisis de mantenimiento y reparación), las capacidades de GMAO hacen que la información crítica del activo sea fácilmente accesible en caso de auditoría.

Utilice soluciones modernas para resolver los problemas antes de que provoquen averías costosas

El software EAM y GMAO permite los enfoques más modernos del mercado, como el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo, para ayudar a las empresas a prevenir fallos en el equipo.