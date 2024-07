DORA verfolgt zwei Hauptziele: die umfassende Behandlung des IKT-Risikomanagements im Finanzdienstleistungssektor und die Harmonisierung der in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten bereits bestehenden IKT-Risikomanagementvorschriften.

Vor DORA konzentrierten sich die Risikomanagementvorschriften für Finanzinstitute in der EU in erster Linie darauf, sicherzustellen, dass die Unternehmen über genügend Kapital zur Deckung operationeller Risiken verfügten. Einige EU-Regulierungsbehörden hatten zwar Richtlinien zum IKT- und Sicherheitsrisikomanagement veröffentlicht, doch diese Richtlinien galten nicht für alle Finanzunternehmen gleichermaßen und bezogen sich häufig eher auf allgemeine Grundsätze als auf konkrete technische Standards. In Ermangelung von IKT-Risikomanagementvorschriften auf EU-Ebene haben die EU-Mitgliedstaaten eigene Anforderungen aufgestellt. Für Finanzunternehmen hat es sich als schwierig erwiesen, sich in diesem Flickenteppich an Vorschriften zurechtzufinden.

Mit DORA möchte die EU ein universelles Framework für den Umgang mit und die Minderung von IKT-Risiken im Finanzsektor schaffen. Durch die EU-weite Harmonisierung der Risikomanagementregeln versucht DORA, die Lücken, Überschneidungen und Konflikte zu beseitigen, die zwischen unterschiedlichen Vorschriften in verschiedenen EU-Staaten entstehen konnten. Ein gemeinsames Regelwerk kann Finanzinstituten die Einhaltung der Vorschriften erleichtern und gleichzeitig die Resilienz des gesamten EU-Finanzsystems verbessern, da es sicherstellt, dass alle Institute den gleichen Standards unterliegen.