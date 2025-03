Da maschinelle Lernen immer fortschrittlicher wird, drängen Informatiker auf weitere Innovationen bei KI-Tools. Sie hoffen, Geräte zu entwickeln, die ein tieferes Verständnis des menschlichen Verhaltens haben und zu mehr Personalisierung und relevanten Echtzeit-Antworten führen, ohne dass so viel mühsame menschliche Codierung erforderlich ist. Dies hat zu Entwicklungen im Bereich Cognitive Computing geführt, bei dem Systeme auf natürliche Weise mit Menschen interagieren und Probleme durch selbstlernende Algorithmen lösen. Das GPT-Modell von OpenAI und LaMDA von Google sind ein Hinweis darauf, was bei anderen Technologieunternehmen wie Meta, Apple oder Microsoft in Arbeit sein könnte.

Empfindungsvermögen wäre ein weiterer Schritt. Es wird durch die Fähigkeit definiert, subjektive Erfahrungen, Bewusstsein, Erinnerung und Gefühle zu haben. Die Definitionen für Empfindungsvermögen, Kognition und Bewusstsein sind jedoch oft unterschiedlich und werden von Philosophen und Kognitionswissenschaftlern immer noch heftig diskutiert3.

Theoretisch würde eine empfindungsfähige KI die Welt um sich herum wahrnehmen, externe Reize verarbeiten und all dies für die Entscheidungsfindung nutzen und wie Menschen denken und fühlen.

Obwohl KI auf die gleiche Weise lernt wie Menschen und in gewissem Umfang logisch denken kann, ist sie bei Weitem nicht so komplex wie Menschen oder sogar einige Tiergehirne. Es ist noch relativ unbekannt, wie das menschliche Gehirn das Bewusstsein entstehen lässt, aber es geht um mehr als nur die Anzahl der miteinander verbundenen Gehirnzellen. Oftmals wird Empfindungsvermögen mit Intelligenz gleichgesetzt, was ein weiteres Merkmal ist, an dessen Quantifizierung in Maschinen die wissenschaftliche Gemeinschaft noch arbeitet.