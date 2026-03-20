Visuelle Fernunterstützung im Field Service Management (FSM)

Die visuelle Fernunterstützung (RVA), die manchmal auch als Fernsupport oder Fernunterstützung bezeichnet wird, ist eine digitale Supportfunktion, die es Experten ermöglicht, technische Hilfe aus der Ferne über Live-Videos in Echtzeit zu leisten.
Mit RVA können Unternehmen Kunden und Techniker vor Ort mithilfe von Videobildern unterstützen, die von Mobilgeräten und Smart-Brillen übertragen werden.
Auf Unternehmensebene ist RVA eine Schlüsselkomponente des Field Service Management (FSM), das die Koordination von Mitarbeitern umfasst, die außerhalb des Firmengeländes tätig sind. Es wird in vielen Branchen, darunter Fertigung, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen, weit verbreitet eingesetzt, um Probleme schneller zu lösen, die Erstbehebungsrate (FTFR) zu verbessern und die Customer Experience insgesamt zu steigern.
Neben Live-Videos nutzt RVA auch Fernsupport-Plattformen, die mit Augmented-Reality-Tools (AR) ausgestattet sind, welche die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Kunden erleichtern. Mithilfe von Fernsupport-Plattformen und Live-Videoübertragungen können Experten an einem anderen Standort die reale Umgebung vor Ort beobachten und visuelle Unterstützung leisten.
Einem aktuellen Bericht zufolge war der Markt für AR-RVA groß und wuchs stetig. Er wurde im Jahr 2023 auf 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 14 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 35 % entspricht.1
RVA-Tools wandeln herkömmliche Methoden des Fernsupports von einer sprachbasierten Fehlerbehebung in anspruchsvolle visuelle Erlebnisse um. Techniker und Kunden vor Ort eröffnen einfach über einen Link in einer Textnachricht eine Video-Support-Sitzung mit einem Mitarbeiter und geben ihren Live-Videostream frei. Ein Experte kann ihnen dann mithilfe von Overlays helfen, die übersichtlich und leicht nachvollziehbar sind.
RVA ist in Branchen nützlich, in denen Teams Anlagen und Infrastruktur an mehreren Standorten warten müssen. Kundendienstteams und Außendiensttechniker, die Fernsupport-Plattformen nutzen, können technischen Support in Echtzeit leisten, ohne vor Ort sein zu müssen. Dadurch werden Ausfallzeiten reduziert, unnötige Einsätze vermieden und die Workflows der Wartung optimiert.
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Technologische Durchbrüche in den Bereichen AR, Videostreaming und Computer Vision – in Verbindung mit der weit verbreiteten Nutzung mobiler Geräte – treiben die Entwicklung von RVA voran. Gemeinsam ermöglichen diese Entwicklungen es Kunden und Außendiensttechnikern, ihre physische Umgebung in Echtzeit mit Experten an anderen Standorten zu teilen und detaillierte Anweisungen zu erhalten.
Die RVA folgt typischerweise einem fünfstufigen Prozess.
Ein Kunde oder Techniker kann jederzeit eine Sitzung zur visuellen Unterstützung starten, wenn er Hilfe bei der Problemlösung oder der Fehlerbehebung in einer bestimmten Angelegenheit benötigt. In der Regel starten sie einen Videoanruf über eine mobile App, der über einen sicheren Textlink geteilt werden kann.
Bei der Ausführung komplexer Aufgaben setzen manche Techniker häufig tragbare Headsets wie Smart-Brillen auf, damit sie ihre Hände frei haben.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, überträgt der Techniker oder der Kunde, der Hilfe benötigt, seinen Live-Videostream an einen Experten am anderen Ende. Anhand des Echtzeit-Videobildes führt der Experte ihn durch die erforderlichen Schritte zur Behebung des Problems.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Support-Interaktionen ermöglichen RVA-gestützte Interaktionen den Experten, ein Problem direkt zu beobachten, was häufig zu einer schnelleren Problemlösung führt.
Bei der visuellen Zusammenarbeit interagiert ein Experte aus der Ferne direkt mit dem Kunden oder Techniker und leistet visuelle Unterstützung.
Experten nutzen häufig digitale Tools, um ihre Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu verbessern, darunter die folgenden Funktionen:
Fortschrittliche RVA-Plattformen lassen sich mitunter direkt mit Workflows und Field-Service-Management-Systemen (FSM) verbinden, sodass Support-Sitzungen direkt aus Contact Centern oder Systemen der Wartung heraus initiiert werden können.
Mit dieser Funktion können Unternehmen Arbeitsabläufe dokumentieren, Servicevorgänge nachverfolgen und Folgeprozesse automatisieren.
Jede Sitzung zur visuellen Unterstützung bietet Unternehmen die Gelegenheit, Erkenntnisse über ihre Prozesse zu gewinnen. Unternehmen können aufgezeichnete Fernvideosequenzen, mit Anmerkungen versehene Screenshots und dokumentierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen in ihre Wissensdatenbank aufnehmen.
Im Laufe der Zeit kann diese Materialbibliothek die Einarbeitung, Schulungen sowie eine Vielzahl von Self-Service-Ressourcen sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter unterstützen.
Auch wenn sich die Anforderungen von Unternehmen je nach Branche und Größe stark unterscheiden, bieten leistungsstarke RVA-Lösungen in der Regel folgende Kernfunktionen:
Moderne Lösungen für die visuelle Fernunterstützung (RVA) bieten Unternehmen zahlreiche Vorteile. Von der Optimierung der Wartungsworkflows über die Verbesserung der Dokumentation bis hin zur Stärkung der Kundenbindung – hier sind die wichtigsten Vorteile der Bereitstellung von RVA auf Unternehmensebene:
Zur Implementierung einer leistungsfähigen visuellen Fernunterstützung (RVA) wenden Unternehmen in der Regel einen strukturierten fünfstufigen Ansatz an:
Die visuelle Fernunterstützung (RVA) ähnelt anderen digitalen Support-Technologien, zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie Kunden und Außendiensttechniker aus der Ferne mit Experten verbindet, die ihnen bei der Lösung eines Problems helfen können:
Zahlreiche Unternehmen und Branchen setzen auf visuelle Fernunterstützung (RVA), um ihre betriebliche Effizienz zu steigern, Ausfallzeiten zu reduzieren, Kosten der Wartung zu senken und ihren Kunden sowie Technikern einen besseren Support zu bieten. Hier sind einige Beispiele für den Einsatz von RVA in verschiedenen Bereichen.
Außendiensttechniker stoßen im Außendienst häufig auf Probleme mit Geräten oder Anlagen. Mit RVA können sie über eine Live-Videoverbindung Kontakt zu Experten an anderen Standorten aufnehmen und erhalten sofort visuelle Anweisungen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Lösung ihres Problems. RVA trägt zur Verbesserung der Erstlösungsquote bei und verringert die Wahrscheinlichkeit von Folgebesuchen durch Außendiensttechniker.
Contact Center setzen zunehmend auf RVA-Funktionen wie den Video-Support, die es Kunden ermöglichen, über Textlinks visuelle Support-Sitzungen zu starten und ihre Produktprobleme über die Kamera ihres Smartphones zu zeigen. Dieser Ansatz beschleunigt die Problemlösung und verbessert das Support-Erlebnis insgesamt.
In der Fertigungsindustrie sind für die Reparatur komplexer Maschinen häufig spezielle Fachkenntnisse erforderlich. Wartungstechniker nutzen RVA, um den Zustand der Maschinen per Live-Video an Experten zu übermitteln, die nicht vor Ort sind, und Reparaturen mithilfe von Anmerkungen und Einblendungen durchzuführen.
RVA unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, sich aus der Ferne zu vernetzen und zusammenzuarbeiten, um Geräte einzurichten und spezielle Eingriffe durchzuführen. Mithilfe von Live-Videostreaming geben Spezialisten aus der Ferne Anweisungen, wodurch Kosten und Ressourcen für Reisen zu medizinischen Einrichtungen eingespart werden.
Unternehmen, die neue Mitarbeiter an neue Geräte oder Systeme anlernen müssen, vertrauen bei der Schulung auf RVA. Mithilfe von AR-Einblendungen und Videokonferenzen wird neuen Mitarbeitern gezeigt, wie sie Aufgaben unter Anleitung eines erfahrenen Experten ausführen, der sie per Videokonferenz beobachtet. RVA für das Onboarding beschleunigt den Kompetenzaufbau und verringert die Abhängigkeit von Präsenzschulungen.
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1 Augmented reality (AR) remote assistance software market size and forecast, Verified Market Research, Januar 2025