Visuelle Fernunterstützung im Field Service Management (FSM)

Mit RVA können Unternehmen Kunden und Techniker vor Ort mithilfe von Videobildern unterstützen, die von Mobilgeräten und Smart-Brillen übertragen werden.

Auf Unternehmensebene ist RVA eine Schlüsselkomponente des Field Service Management (FSM), das die Koordination von Mitarbeitern umfasst, die außerhalb des Firmengeländes tätig sind. Es wird in vielen Branchen, darunter Fertigung, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen, weit verbreitet eingesetzt, um Probleme schneller zu lösen, die Erstbehebungsrate (FTFR) zu verbessern und die Customer Experience insgesamt zu steigern.

Neben Live-Videos nutzt RVA auch Fernsupport-Plattformen, die mit Augmented-Reality-Tools (AR) ausgestattet sind, welche die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Kunden erleichtern. Mithilfe von Fernsupport-Plattformen und Live-Videoübertragungen können Experten an einem anderen Standort die reale Umgebung vor Ort beobachten und visuelle Unterstützung leisten.

Einem aktuellen Bericht zufolge war der Markt für AR-RVA groß und wuchs stetig. Er wurde im Jahr 2023 auf 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 14 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 35 % entspricht.1

RVA-Tools wandeln herkömmliche Methoden des Fernsupports von einer sprachbasierten Fehlerbehebung in anspruchsvolle visuelle Erlebnisse um. Techniker und Kunden vor Ort eröffnen einfach über einen Link in einer Textnachricht eine Video-Support-Sitzung mit einem Mitarbeiter und geben ihren Live-Videostream frei. Ein Experte kann ihnen dann mithilfe von Overlays helfen, die übersichtlich und leicht nachvollziehbar sind.

RVA ist in Branchen nützlich, in denen Teams Anlagen und Infrastruktur an mehreren Standorten warten müssen. Kundendienstteams und Außendiensttechniker, die Fernsupport-Plattformen nutzen, können technischen Support in Echtzeit leisten, ohne vor Ort sein zu müssen. Dadurch werden Ausfallzeiten reduziert, unnötige Einsätze vermieden und die Workflows der Wartung optimiert.