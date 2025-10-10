Primäre DNS-Server stellen die endgültige und verlässliche Quelle für die DNS-Einträge einer Domain dar. Diese autoritativen DNS-Server speichern die Masterkopie der Zonendatei.

Sollte ein Domain-Administrator die Zonendatei ändern müssen, werden diese Änderungen direkt an der primären Zone des autoritativen Nameservers vorgenommen. Auf dem primären Server werden Zugriffskontrollen implementiert, um sicherzustellen, dass nur autorisiertes Personal Änderungen an den Zonendateien vornehmen kann.

Sekundäre DNS-Server dienen jedoch in erster Linie als Backup-Kapazität und werden aktiv, falls der primäre Server plötzlich offline geht. Obwohl es technisch gesehen stimmt, dass ein primärer DNS-Server ohne einen sekundären DNS-Server betrieben werden kann, wird eine solche Praxis stark abgeraten.

Im Falle eines Failovers können sekundäre Zonenserver einspringen und den DNS-Abfrageverkehr verarbeiten, ohne dass nennenswerte Ausfallzeiten entstehen. Ohne einen sekundären DNS-Server ist das eine einzige Schwachstelle, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden.

Über diese wichtige Funktion hinaus unterstützen sekundäre DNS-Server auch bei den doppelten Ursachen von Lastverteilung und Redundanz. Lastverteilung hilft dabei, den Abfrageverkehr bedarfsgerecht umzuleiten, um eine Art Gleichgewicht bei der Ressourcennutzung herzustellen. Gleichzeitig gewährleistet Redundanz, dass eine zuverlässige Version der Wahrheit weiterhin existiert, unabhängig davon, was mit einem bestimmten Server geschieht.

Für den Systemadministrator kann die Einrichtung von primären und sekundären DNS-Servern eine anspruchsvolle Angelegenheit sein. Glücklicherweise gibt es viele nützliche Tutorials, die das Personal bei der Implementierung von DNS-Servern, der Konfiguration der Server für den Betrieb und der Verwaltung der Server für optimale Ergebnisse unterstützen.

Es ist zu beachten, dass Anwendungen ein wesentlicher Nutzer von DNS-Servern sind. Wenn Apps bestimmte Ressourcen benötigen, funktionieren diese Apps so, als wären sie Systeme, die DNS-Abfragen sequenzieren. Dieser Prozess besteht darin, den primären Server zu nutzen und gleichzeitig den sekundären Server für Notfälle bereitzuhalten, falls es zu einem Failover des primären Servers kommen sollte.