Was ist OpenAPI?

Eine OpenAPI-Datei, auch bekannt als OpenAPI-Dokument oder OpenAPI-Spezifikation, ermöglicht es Entwicklern, eine API zu beschreiben. Diese Spezifikation beschreibt auch die Verwendung dieser API, einschließlich der verfügbaren Endgeräte, Betriebsparameter, Authentifizierungsmethoden und weiterer Informationen. Sie wird entweder in YAML oder JSON verfasst, wobei das JSON-Schema zur Beschreibung der Datenformate innerhalb einer API verwendet wird.

OpenAPI dient sowohl als Dokumentation als auch als Vertrag (der im übertragenen Sinne beschreibt, was eine API leisten soll, jedoch nicht rechtsverbindlich ist) zwischen API-Konsumenten und -Herstellern. Es dient im Wesentlichen als „eine Quelle der Wahrheit“, die die Anweisungen in einem standardisierten Format bereitstellt.

Diese Standardisierung vereinfacht die API-Nutzung und Integration. Sie ermöglicht es sowohl Menschen als auch Computern, die Funktion und Struktur einer gegebenen API zu verstehen, ohne Zugriff auf den Quellcode zu haben oder die Funktionsweise der API im Detail verstehen zu müssen. Entwickler befähigt sie außerdem dazu, mit einer API zu arbeiten, unabhängig davon, in welcher Sprache sie geschrieben wurde.

OpenAPI automatisiert die interaktive, stets aktuelle Dokumentation, wodurch ein Teil der sich wiederholenden Dokumentationsarbeit entfällt und sichergestellt wird, dass die Dokumentation auf dem neuesten Stand bleibt. OpenAPI ermöglicht außerdem die Codegenerierung für Client-SDKs und die automatische Generierung weiterer Standardcodes aus der Spezifikation, wodurch menschliche Fehler reduziert und die Entwicklerarbeit weiter minimiert wird.

Tools, die OpenAPI-Spezifikationen verwenden, einschließlich SwaggerUI, können eine API-Spezifikation auf einer interaktiven Schnittstelle darstellen. Diese Schnittstelle hilft nicht nur bei der Visualisierung der Spezifikation, sondern ermöglicht auch echte API-Aufrufe direkt vom Browser oder Webservice aus, zu Test- und Validierungszwecken.

Durch die Standardisierung der Beschreibung von REST-APIs trägt OpenAPI zur Verbesserung der Interoperabilität und des Toolings bei und unterstützt den Betrieb während des gesamten API-Lebenszyklus. Eine starke, effektiv gewartete Spezifikation kann als grundlegendes Hilfsmittel für die Umsetzung einer umfassenden API-Strategie dienen, das Integration, Zusammenarbeit, Fehlervermeidung und ein stärkeres API-Management unterstützt.

Die vollständige Spezifikation finden Sie auf GitHub.