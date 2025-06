OKR-Beispiele

Unternehmensweite OKRs geben die Richtung für das gesamte Unternehmen vor und bilden die Grundlage für Team- und individuelle Ziele. Diese Beispiele veranschaulichen, wie OKRs auf Unternehmensebene auf umfassende strategische Prioritäten abzielen.



Beispiel 1: Initiative zur digitalen Transformation

Ziel: Erfolgreiche Implementierung eines neuen CRM-Systems im Unternehmen zur Transformation der Kundenbeziehungen

Wichtigste Ergebnisse:

Erreichen Sie eine Akzeptanzrate von 95 % für das neue CRM in allen Abteilungen mit Kundenkontakt Reduzieren von Inkonsistenzen bei Kundendaten von 15

% auf weniger als 3 % Erhöhung der Vollständigkeit von Kundeninformationen von 70 % auf 95 % Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben in allen Abteilungen um 25 %

Beispiel 2: Marktexpansionsstrategie

Ziel: Etablierung von Marktführerschaft in der Region Asien-Pazifik

Wichtigste Ergebnisse:

1. Erhöhung des regionalen Marktanteils von 8 % auf 15 %

2. Einführung von Produkten in drei neuen Ländern in der Region

3. Erreichen einer Kundenzufriedenheitsrate von 92 % in der Region

4. Aufbau von Partnerschaften mit 10 großen regionalen Vertriebspartnern

Unternehmens-OKRs konzentrieren sich auf unternehmensweite Prioritäten, die die Zusammenarbeit mehrerer Teams erfordern. Sie geben eine klare Richtung vor, ohne den Teams genau vorzuschreiben, wie sie die Ergebnisse erreichen sollen, sodass sie bei der Ausführung autonom sind und gleichzeitig die Ausrichtung auf die Ergebnisse beibehalten. Regelmäßige Check-ins zum Abgleich des Fortschritts mit diesen Schlüsselergebnissen helfen Teams, in Echtzeit mit den strategischen Prioritäten im Einklang zu bleiben.