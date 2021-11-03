MySQL im Vergleich zu MongoDB: Was ist der Unterschied?

Es wäre ein Fehler, anzunehmen, dass ein System in Bezug auf Leistung und Reaktionsfähigkeit dem anderen überlegen ist. Sowohl MongoDB als auch MySQL sind schnell ausgeführt und beide sind leistungsstarke DBMs.

MySQL ist ein altes System

MySQL ist mit SQL konzipiert und basiert auf einer B-Baum-Tabellenstruktur, was bedeutet, dass logarithmische Interaktionen innerhalb der Struktur es der Server-Engine ermöglichen, Datensätze schnell nach verwandten Daten zu durchsuchen.



MySQL hat zwei Hauptkomponenten: Eine Art Speicher und die Sprache, die für die Arbeit mit Daten verwendet wird. In der Speicher-Engine werden Daten erstellt, abgerufen, gesendet und gespeichert. Die Sprache ist die Art und Weise, wie man darauf zugreift.

In den letzten zehn Jahren wurde MySQL größtenteils mit einer nicht-transaktionalen Speicherbasis gearbeitet, d. h. die Daten sind definiert und von anderen Daten getrennt, was das Auffinden von Aktualisierungen erleichtert. Derzeit verwendet das System eine transaktionale Speicher-Engine, funktioniert aber mit vielen anderen Arten von Speicherformaten, wie z. B. CSV (Comma-Separated-Values) oder gzip (Compression-Based Engine-Format).

MySQL ist außerdem knotenbasiert, sodass die Suche nach Daten durch die Baumstruktur beschleunigt wird und so eine effiziente Such-, Index- und Abfrageerfahrung entsteht. MySQL verwendet diese Struktur, um Daten in Feldern oder Datensätzen zu speichern, die in einer Beziehung zu anderen Daten stehen.

Beispielsweise kann ein Firmenverzeichnis als Datenfeld mit individuellen Informationen vorliegen, und das Datenfeld kann Abteilungsinformationen enthalten. In Bezug auf die Daten werden sie auch als Wertpaare oder „Schlüssel-Wert-Paare“ bezeichnet. Beide Datensätze verweisen auf eine Abteilung als Schlüsselattribut, und die Elemente in den Datenfeldern definieren die Abteilung weiter, z. B. in Bezug auf ihren Zweck, die Mitarbeiter und andere relevante Attribute. Bei der Strukturierung in einer MySQL-Datenbank sind dies verwandte Daten.

Darüber hinaus können Sie MySQL auf fast jedem Betriebssystem ausführen, von Windows über Linux bis hin zu MacOS – in der Vergangenheit entschieden die Benutzer jedoch, dass Linux optimal ist.

MongoDB ist ein NoSQL-System

MongoDB ist als NoSQL-Datenbank oder nicht relationales System bekannt. Es basiert auf Dokumenten als Dateneinheit für die Suche und ist somit ein objektbasiertes System. Er ist in der binären JSON-Sprache geschrieben und verwendet diese; außerdem verwendet es die Abfragesprache MongoDB, die von vielen als universelle, leichtere oder flexiblere Struktur betrachtet wird. Darüber hinaus verwendet MongoDB BSON – JSON-ähnliche Dokumente, die binär in typischerweise kleineren Dateien codiert sind. Viele Entwickler finden, dass diese leichter zu handhaben sind, was die Datenverwaltung beschleunigt.



Wie MySQL unterstützt MongoDB verschiedene Arten von Speicher-Engines. Was es jedoch von anderen unterscheidet, ist die Struktur, die von vielen Unternehmen als Grund angesehen wird, sich für diese Art von Datenbanksystem zu entscheiden. Sie ist nach einem dynamischen „Schema“-Design strukturiert, d. h. eine Art und Weise, die Informationen flexibel und schnell ordnet.

MongoDB ist ein besonders nützliches System sowohl für strukturierte als auch für unstrukturierte Daten. Strukturierte Daten sind einfach – geschriebene Inhalte sind ein Beispiel. Unstrukturierte Daten sind schwieriger zu speichern und zu organisieren. Rich Media oder Gesichtserkennung sind nur einige Arten, die MongoDB besser verwalten möchte, da diese Art von Erkennung im Bereich Big Data immer mehr an Bedeutung gewinnt.