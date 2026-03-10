Was ist Modellevaluierung?

Einige Modelle befassen sich mit „Klassifizierungsproblemen“, das heißt, sie unterteilen die Welt in Kategorien. Klassifizierungsmetriken sind ähnlich pauschal.Die Modellgenauigkeit ist recht intuitiv: Man nimmt die Anzahl der korrekten Vorhersagen und dividiert diese durch die Gesamtzahl. (Im maschinellen Lernen bezieht sich der Begriff „Vorhersage“ auf die fundierten Vermutungen, die Modelle anstellen – auch wenn sich diese Vermutung auf etwas bezieht, das gerade jetzt geschieht, und nicht auf die Zukunft.)

Das Problem bei der Modellgenauigkeit besteht darin, dass ein hoher Wert bei den Stakeholdern ein falsches Gefühl der Sicherheit hervorrufen kann. Ein Modell, das dazu dient, ein seltenes, aber katastrophales Ereignis (z. B. eine bestimmte Krebsart) zu erkennen, könnte reflexartig jeden Befund als negativ einstufen. Es würde eine hohe Modellgenauigkeit erzielen, da 99,99 % dieser negativen Befunde korrekt wären. Doch diese hohe Genauigkeit wäre ein schwacher Trost für den armen Patienten, der das seltene falsch-negative Ergebnis erhalten hat. Das Modell war im technischen Sinne genau, hat aber seine Aufgabe nicht erfüllt.

Es ist sinnvoll, die Leistung eines Klassifikationsmodells nach den Typen von Vorhersagen oder fundierten Schätzungen zu unterteilen, die es liefert. Bei einer binären Klassifizierungsaufgabe – wie beispielsweise der Krebserkennung – gibt es vier mögliche Ergebnisse (wenn diese in einem 2×2-Raster angeordnet sind, wird dieses Framework oft als „Verwechslungsmatrix“ bezeichnet):

Echte Positive (Krebs wurde korrekt erkannt) Echte Negative (Krebs wurde korrekt ausgeschlossen) Falsch-Positive (Krebs wurde erkannt, dies war jedoch ein Fehler) Falsch-Negative (Krebs wurde nicht erkannt, dies war jedoch falsch)

Man erkennt bereits, warum es sich lohnt, diese Kategorien zu unterscheiden. Eine falsch-positive Krebsdiagnose wäre zweifellos traumatisch, bis weitere Untersuchungen zeigen würden, dass es sich lediglich um einen medizinischen Fehlalarm handelt. Ein falsch-negatives Ergebnis kann jedoch tödlich sein.

Datenwissenschaftler haben eine Reihe von Teilkennzahlen entwickelt, um die Leistung von Klassifikatoren zu untersuchen und die Beziehungen zwischen den Quadranten der Verwechslungsmatrix zu bewerten.

Die als Präzision bezeichnete Metrik fragt: Wie viele der positiven Vorhersagen, die ein Klassifikator getroffen hat, waren korrekt?

Ein im Fahrzeug installierter Bilderkennungsalgorithmus durchfährt 10 Kreuzungen auf einer Teststrecke, von denen sechs mit Stoppschildern ausgestattet sind. Zu behaupten, ein Modell habe „alle sechs Stoppschilder erkannt“, würde jedoch wesentliche potenzielle Unterschiede in der Genauigkeit außer Acht lassen. Hätte es alle sechs korrekt erkannt und keine Fehlalarme ausgelöst, so hätte es eine Präzision von 6/6 bzw. 100 % aufgewiesen. Wenn es jedoch diese sechs erkannt, aber zusätzlich vier Stoppschilder „gesehen“ hat, die gar nicht vorhanden waren, betrug seine Genauigkeit nur 6/10 oder lediglich 60 %.

Die als Recall bezeichnete Metrik (auch als „True Positive Rate“ bekannt) misst etwas, das sich subtil davon unterscheidet. Recall fragt: Wie viele der tatsächlich vorhandenen Stoppschilder hat das Modell erkannt?

Stellen Sie sich eine weitere Teststrecke mit 100 Kreuzungen vor, von denen 50 mit Stoppschildern ausgestattet sind. Ein Modell, das 30 dieser Stoppschilder erkennt, hätte einen Recall von 60 %; bei 40 Stoppschildern wären es 80 % und so weiter. (Der Recall berücksichtigt keine Fehlalarme, sodass man theoretisch einen Recall von 100 % „erzielen“ könnte, indem man einem Modell beibringt, überall Stoppschilder zu erkennen.)

Diese beiden Metriken, Präzision und Recall, stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Ein Entwickler, der den Recall verbessern möchte, könnte dabei über das Ziel hinausschießen und ein Modell erstellen, das zu häufig falsche-positive Ergebnisse liefert. Häufig läuft die Feinabstimmung eines Modells darauf hinaus, einen Kompromiss zwischen einem höheren Recall (Erfassung aller zu erkennenden Phänomene) und einer geringeren Präzision (Verfehlen des Ziels und Erfassung falscher positiver Ergebnisse) zu finden.

Um diesen Konflikt zu bewältigen, verwenden Fachleute im Bereich des maschinellen Lernens häufig eine Metrik namens F1-Score, bei der es sich um einen „harmonischen Mittelwert“ aus Präzision und Recall handelt. (Ein harmonischer Mittelwert unterscheidet sich vom herkömmlichen Durchschnitt dadurch, dass er überproportional stark von niedrigen Werten beeinflusst wird. Ein F1-Score sinkt daher schnell, wenn entweder die Präzision oder der Recall niedrig ist.)

Ein perfekter F1-Wert wäre 1,0, doch leider gibt es keine allgemeingültige Richtlinie dafür, was als ausreichend hoher F1-Wert gilt, da der Kontext eine große Rolle spielt.2 Klar ist jedoch, dass ein höherer F1-Wert besser ist. Je näher der Wert an 1,0 liegt, desto besser kann dieses Modell das, was es erkennen soll, effektiv erkennen und gleichzeitig Fehlalarme und Fehlentscheidungen minimieren.3