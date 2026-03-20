Das wertvollste Asset eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter; deshalb ist die Personalplanung eine entscheidende Funktion für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens.

Der Personalplanungsprozess hilft Finanzteams dabei, den aktuellen Personalbestand zu analysieren, den zukünftigen Personalbedarf zu prognostizieren und Strategien zur Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern zu entwickeln, die auf die allgemeinen Geschäftsziele und Geschäftsstrategien abgestimmt sind. Typischerweise umfasst dies die Analyse des Geschäftsbedarfs, die Festlegung von Einstellungszielen und die Umschulung oder Weiterbildung der vorhandenen Mitarbeiter.

Auf einer grundlegenden Ebene denken Unternehmen neu darüber nach, was sie von ihren Mitarbeitern benötigen, um erfolgreich zu sein, insbesondere da der technologische Wandel die Anforderungen an Talente verändert und neu gestaltet. Moderne Software für die Personalplanung unterstützt Finanzplanung und -analyse (FP&A) Teams mit effektiver Personalplanung durch Echtzeitdaten und Analyse, sodass Teams schnell auf den Personalbedarf reagieren und datengestützte Entscheidungen treffen können.

Ein Bericht des IBM Institute for Business Value ergab, dass die Personalabteilung (HR) eine massive Entwicklung hin zu intelligenter Automatisierung durchmachen wird, und Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten. Bis 2027 werden die meisten HR-Experten ihre Mitarbeiter mit fortschrittlichen KI-Tools unterstützen. Auch wenn die Personalverantwortlichen einen höheren Qualifizierungsbedarf voraussagen, bedeutet die Verschiebung nicht unbedingt ein kleineres Team. Stattdessen prognostiziert der Bericht einen leichten Anstieg der Mitarbeiterzahl aufgrund einer veränderten Aufgabenverteilung.