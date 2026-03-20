Personalplanung ist der Prozess, bei dem der Personalbedarf eines Unternehmens ermittelt und eine Personalplanungsstrategie entwickelt wird, die auf die Geschäftsziele abgestimmt ist.
Das wertvollste Asset eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter; deshalb ist die Personalplanung eine entscheidende Funktion für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens.
Der Personalplanungsprozess hilft Finanzteams dabei, den aktuellen Personalbestand zu analysieren, den zukünftigen Personalbedarf zu prognostizieren und Strategien zur Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern zu entwickeln, die auf die allgemeinen Geschäftsziele und Geschäftsstrategien abgestimmt sind. Typischerweise umfasst dies die Analyse des Geschäftsbedarfs, die Festlegung von Einstellungszielen und die Umschulung oder Weiterbildung der vorhandenen Mitarbeiter.
Auf einer grundlegenden Ebene denken Unternehmen neu darüber nach, was sie von ihren Mitarbeitern benötigen, um erfolgreich zu sein, insbesondere da der technologische Wandel die Anforderungen an Talente verändert und neu gestaltet. Moderne Software für die Personalplanung unterstützt Finanzplanung und -analyse (FP&A) Teams mit effektiver Personalplanung durch Echtzeitdaten und Analyse, sodass Teams schnell auf den Personalbedarf reagieren und datengestützte Entscheidungen treffen können.
Ein Bericht des IBM Institute for Business Value ergab, dass die Personalabteilung (HR) eine massive Entwicklung hin zu intelligenter Automatisierung durchmachen wird, und Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten. Bis 2027 werden die meisten HR-Experten ihre Mitarbeiter mit fortschrittlichen KI-Tools unterstützen. Auch wenn die Personalverantwortlichen einen höheren Qualifizierungsbedarf voraussagen, bedeutet die Verschiebung nicht unbedingt ein kleineres Team. Stattdessen prognostiziert der Bericht einen leichten Anstieg der Mitarbeiterzahl aufgrund einer veränderten Aufgabenverteilung.
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Die Personalplanung ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Unternehmens, da die Mitarbeiter in den meisten Unternehmen einen der höchsten Kostenfaktoren darstellen, insbesondere in wissensbasierten Branchen wie der Technologie- und Finanzbranche. Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen und Wirtschaft stützen sich auf die Personalplanung, um Einstellungsentscheidungen direkt mit Budgets, Umsatzerwartungen und dem künftigen Bedarf zu verknüpfen.
Obwohl die Begriffe Personalplanung und Personalbedarfsplanung manchmal synonym verwendet werden, unterscheiden sie sich in wesentlichen Punkten. Personalplanung ist der übergeordnete Begriff, der alle Aspekte des Talentmanagements umfasst, darunter Personalbeschaffung, Weiterbildung, Leistungsmanagement, Nachfolgeplanung und Personalbedarfsplanung. Beide spielen eine entscheidende Rolle für die übergeordneten Unternehmensziele, die Finanzplanung und das Geschäftswachstum.
Im Folgenden werden verschiedene Ansätze zur Personalplanung vorgestellt, die von der Unternehmensgröße, der Wachstumsphase und der Vorhersehbarkeit der Geschäftsentwicklung abhängen.
Führungskräfte legen zunächst finanzielle Ziele wie Umsatz, Margen oder Betriebskosten fest, um zu ermitteln, wie viele Mitarbeiter sich das Unternehmen leisten kann. Anschließend weist die Unternehmensleitung den Abteilungen Personalobergrenzen zu, und die Manager planen die Personalbeschaffung innerhalb dieser Vorgaben.
Dieser Ansatz legt den Schwerpunkt auf Kostenkontrolle und die Abstimmung mit den übergeordneten finanziellen Zielen. Dies ist in der Regel einer der schnelleren Ansätze, der sich auf historische Daten stützt und einfacher umzusetzen ist.
Abteilungsleiter schätzen die Rollen und Fähigkeiten ein, die sie benötigen, um betriebliche Ziele zu erreichen. Zu diesen Aspekten könnten die Einführung neuer Produktlinien, die Betreuung von Kunden oder die Expansion in neue Märkte gehören. Die Finanzabteilung aggregiert diese Anfragen dann und stimmt sie mit dem Budget des Unternehmens ab.
Diese Methode spiegelt die tatsächlichen betrieblichen Erfordernisse wider, kann aber Verhandlungen erfordern, wenn die Anfragen die Budgetgrenzen überschreiten.
Bei diesem Ansatz verknüpfen Unternehmen die Einstellung mit spezifischen Geschäftsmetriken.. Ein Beispiel dafür wäre, dass ein Unternehmen für jedes neue Umsatzziel von 2 Millionen USD einen Vertriebsmitarbeiter einstellt oder für jeden 1.000 Kunden einen Supportmitarbeiter.
Dieser Ansatz verknüpft das Wachstum der Belegschaft direkt mit messbaren Geschäftstreibern.
Bei diesem Ansatz entwerfen Führungskräfte im Finanzbereich verschiedene Zukunftsszenarien. Zu den möglichen Zukunftsszenarien zählen rasantes Wachstum, stetiges Wachstum oder ein Abschwung. Ein Finanzteam wird für jedes Szenario einen Einstellungsplan erstellen und die Ressourcenzuweisungen, Personalzahlen sowie die Leistungskennzahlen (KPIs) auswerten.
Dieser Ansatz hilft Unternehmen, sich schnell anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
Der Prozess der Personalbedarfsplanung analysiert wichtige Kennzahlen, um Finanzteams Einblicke in die Personalstrategie, das Mitarbeiterengagement und die betriebliche Effizienz zu geben. Es gibt zwar mehrere Metriken, die verfolgt werden können, aber die Unternehmen müssen diejenigen auswählen, die ihrer Geschäftsstrategie am besten dienen und strategische Entscheidungen zur Personalplanung vorantreiben.
Moderne Technologien verändern die Beziehung zwischen Personal- und Finanzabteilungen von isolierten Tabellenkalkulationen hin zu einem einheitlichen Dashboard und schaffen so eine Single-Source-of-Truth (SSOT). Heutige Finanzplanungstools und Personalplanungssoftware basieren auf künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung.
Dies sind einige der Hauptmerkmale der KI-gestützten Personalplanung:
Ein gut organisierter Personalplan kann Unternehmen dabei helfen, den Personalbedarf proaktiv zu decken und sich auf unvorhersehbare Herausforderungen vorzubereiten. Ein effektiver Personalplan kann implementiert werden, indem mehrere Best Practices befolgt werden.
Der erste Schritt bei der Personalplanung besteht darin, sich einen Überblick über die aktuelle Personalsituation des Unternehmens und die damit verbundenen Herausforderungen zu verschaffen. Identifizieren Sie Qualifikationslücken durch eine Qualifikationsprüfung und eine Lückenanalyse, um festzustellen, wo mehr Talente entwickelt oder weitergebildet werden müssen. Ein Unternehmen könnte auch den Fachkräftemangel und Kapazitätsprobleme analysieren.
Wenn das Unternehmen beispielsweise in neue Märkte expandiert, ist es wichtig, den aktuellen Personalbestand zu analysieren und festzustellen, wo mehr Mitarbeiter benötigt werden. Oder vielleicht beschließt das Unternehmen, in die Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter zu investieren. Diese Entscheidungen sind für die Personalplanung von zentraler Bedeutung, da die Unternehmensziele die Grundlage für alle strategischen Pläne bilden.
Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Personalplanungsprozess ist eine organisierte Personalberichterstattung für jeden Mitarbeiter des Unternehmens. Der Personalbestandsbericht stammt typischerweise aus dem Personalinformationssystem (HRIS) des Unternehmens und enthält Daten zu jedem Mitarbeitenden, wie Arbeitsstatus, Arbeitszeit, Gehalt, Alter, Geschlecht, Bildung und Standort.
Der Bericht über die Anzahl der Mitarbeiter ist für die Planung von grundlegender Bedeutung. Teams sollten ein Dashboard zur Mitarbeiterzahl erstellen, das den aktuellen Status der Mitarbeiterzahl und die wichtigsten Metriken anzeigt, damit die Stakeholder in Echtzeit darauf zurückgreifen können.
Eine effektive Strategie für die Personalplanung erfordert Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb des gesamten Unternehmens. Stakeholder aus mehreren Abteilungen, wie HR, Finanzen und der C-Suite, sollten sicherstellen, dass die organisatorischen Ziele klar definiert sind. Darüber hinaus sollten Prioritäten identifiziert und besprochen werden, z. B. welche Stellen zuerst besetzt werden sollen und welche Marktüberlegungen zu berücksichtigen sind.
Die Kommunikation sollte offen sein, um sicherzustellen, dass es keine Missverständnisse gibt. Die Abstimmung mit den Stakeholdern ist entscheidend, um die Kluft zwischen den Bedürfnissen des operativen Geschäfts und der Gesamtvision des Unternehmens zu überbrücken.
Unternehmen benötigen für die Personalbestandsplanung eine große Menge an Daten. Deshalb ist es wichtig, diese zu sammeln und zu überprüfen. Die Daten werden wahrscheinlich aus HRIS, dem Applicant Tracking System (ATS) und der Personalberichterstattung stammen.
Zu den zu erfassenden Daten gehören Umsatzziele, prognostizierte Ausgaben, Stellenanforderungen, Mitarbeiterqualifikationen, Unternehmenshierarchie und Reviews oder Bewertungen.
Für das Wachstum eines Unternehmens sind finanzielle Investitionen in Werkzeuge und Software erforderlich. Beurteilen Sie die Bereitschaft des Unternehmens, in spezielle Personalsoftware mit Funktionen zur Personalplanung zu investieren. Moderne Software kann wiederkehrende administrative Aufgaben automatisieren und die Zeitpläne mehrerer Teammitglieder verwalten.
Fortschrittliche Tools werden prädiktive Analysen nutzen, um Stellenanzeigen zu optimieren und Szenarien anzupassen, die sicherstellen, dass die Kosten der Belegschaft mit den Unternehmenszielen übereinstimmen.
Die Zukunft ist unvorhersehbar, und wenn die letzten Jahre ein Anzeichen sind, müssen Unternehmen auf alles vorbereitet sein. Ein Unternehmen sollte mehrere Pläne für den Personalbestand in Arbeit haben, um lang- und kurzfristige Eventualitäten zu entwickeln.
Die Personal- und Finanzteams müssen zusammenarbeiten, um die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum benötigten Einstellungen zu schätzen, und die Erkenntnisse aus der Software nutzen, um verschiedene Szenarien zu entwickeln. Diese Abstimmung zwischen den beiden Abteilungen ist wichtig für eine strategische Personalplanung, die im Rahmen des Budgets bleibt und den Standards des Arbeitsmarktes entspricht.
Die Personalplanung erfolgt in der Regel jährlich; es können jedoch unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die von den Unternehmen alternative Pläne erfordern. Eine unerwartete Investition oder ein gescheitertes Projekt kann die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit seinem Personalbestand umgeht, völlig verändern. Diese Momente sind eine gute Gelegenheit, den Personalplan zu prüfen und notwendige Anpassungen vorzunehmen.
Der Personalbedarf ändert sich zwangsläufig im Laufe der Zeit. Deshalb müssen wachsende und sich entwickelnde Unternehmen über ein System zur Personalplanung verfügen. Ein Personalbestandsplan berücksichtigt mehrere Szenarien, die Teams möglicherweise nicht einmal in Betracht ziehen, und hilft dem Unternehmen, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.
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