Was ist Augmented Analytics?

Interaktionen mit natürlicher Sprache



Eines der größten Einstiegsbarrieren für nicht-technische Benutzer, die sich für Datenanalysen interessieren, ist das für die traditionelle Datenanalyse erforderliche umfassende Fachwissen. Für viele Menschen ist es zu schwierig oder zeitaufwendig, das Programmieren oder die Verwendung der strukturierten Abfragesprache (SQL) zu erlernen. Dazu gehört das Erlernen der statistischen Verfahren, der Nomenklatur und der Best Practices, die für eine effektive Interpretation und Validierung der Ergebnisse erforderlich sind.

Die Verbindung von Datenanalyse und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) ist vielleicht die wirkungsvollste und intuitivste Möglichkeit, wie Augmented Analytics den Zugang zu datengestützten Erkenntnissen erweitert. Benutzer können Daten in einfacher, verständlicher Sprache abfragen – „Welche Produkte haben in den 30 Tagen nach der Weihnachtszeit die höchsten Rückgabequoten?“ – und erhalten Antworten in einer ähnlich einfachen Sprache.

Auf der Backend-Seite muss ein LLM diese Abfrage in natürlicher Sprache interpretieren, sie in eine strukturierte Anfrage übersetzen und Annahmen treffen, um fehlende Informationen auf der Grundlage seines Verständnisses des Kontexts der Frage des Benutzers zu ergänzen. Zur Bearbeitung des Antrags müssen ein oder mehrere Modelle ausgewählt werden. Das Modell muss die Datenquelle(n) zeichnen, die für den Sachverhalt am relevantesten ist/sind. Schließlich muss der LLM die mathematischen Ergebnisse interpretieren und sie so formulieren, dass relevante Details im Mittelpunkt stehen.

Aus der Sicht des Benutzers stellen sie jedoch einfach eine Frage und erhalten eine Antwort.