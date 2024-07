IBM® watsonx BI Assistant beantwortet Ihre geschäftlichen Fragen in Sekundenschnelle und führt Sie zu den wichtigsten Entscheidungen.

Sie möchten genau verstehen, was wie und warum passiert ist, was passieren könnte und was Sie unternehmen können? Dank klarer, schrittweiser Erklärungen der eigenen Argumentation versorgt watsonx BI Assistant alle Geschäftsanwender mit Erkenntnissen, um blitzschnell Entscheidungen zu treffen.



Stellen Sie Ihre Fragen, erhalten Sie Antworten und gewinnen Sie sofort tiefgründige Erkenntnisse.