IBM® Business Analytics Enterprise bietet einen zentralen Content-Hub ohne Code zum Entdecken, Personalisieren und Empfehlen von Analyseinhalten verschiedener Anbieter. Es handelt sich um eine Analyseplattform, die Funktionalitäten für Vorhersageanalysen, Berichte, Datenanalysen und Datenintegrationen in einer nativen und sofort einsatzfähigen Lösung kombiniert.

Nutzen Sie die Erkenntnisse, die Sie aus Ihren Datasets gewinnen, um Unternehmenspläne, Budgets, Berichte und Prognosen in Echtzeit anzupassen. Passen Sie sich schnell an veränderte Marktbedingungen oder Kundennachfragen an und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass die operativen Aktivitäten mit Ihren Zielen übereinstimmen.