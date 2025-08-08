Unternehmen verfügen über Systems of Intelligence. Jetzt sollten sie zu Systems of Action übergehen.

Die Zusammenführung von Systemen und Agenten ist der nächste Schritt. „Wir werden an einen Punkt gelangen, an dem immer mehr Mitarbeiter ihre eigenen Agenten erstellen, entweder weil sie einen vorkonfigurierten Agenten verwenden und ihn anpassen, oder weil Ihre Mitarbeiterbasis über eine hohe Reife verfügt“, erklärt er. „Wir werden mehr Agenten sehen. Die Frage ist, wie man diese Agenten orchestriert! Um das richtig zu machen, muss man also bestimmte Funktionen entwickeln.“

Diese Orchestrierung entsteht nicht zufällig. Laut Aziza müssen Unternehmen, die mit Agenten in die Produktion gehen, fünf Kernfunktionen aufbauen, um erfolgreich zu sein: Multi-Agent-Zusammenarbeit, ökosystemübergreifende Integration, Abstimmung mit bestehenden Tools und Regeln, Überwachung und Kontrolle sowie eine dedizierte Betriebsebene, die als Agents Ops bekannt ist. „Diese fünf Funktionen sind die wichtigsten Säulen Ihrer zukünftigen Strategie“, betont er.

Anfang dieses Jahres betonten das Model Communication Protocol (MCP) und andere von Google (Agent2Agent Protocol), IBM (ACP) und anderen Akteuren entwickelten Standards die Notwendigkeit der Agentenerkennung und -kommunikation.

„Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen in einer Umgebung auf, die von einem Schwarm Analyse-Agenten umgeben ist“, so Aziza. „Wer macht was? Wer erhält die Daten? Wer erarbeitet diese Erkenntnisse? Wer überwacht den Prozess? Wer überprüft, ob die Daten tatsächlich korrekt und die Erkenntnisse umsetzbar sind? Es gibt hier viele Fragen, die sich ohne einen Standard nur sehr schwer in die Praxis umsetzen lassen.“

Viele vergleichen den aktuellen Zustand von Agenten mit dem Internet vor HTTP. Aziza glaubt jedoch, dass agentische KI etwas völlig Neues in die Diskussion einbringt. Für ihn ist die gegenwärtige Entwicklung von KI vergleichbar mit der Erfindung des Autos: Ja, Autos haben letztendlich die Pferde ersetzt, aber sie haben auch die Innovation vorangetrieben.

„Es gibt eine unglaubliche Beschleunigung der Innovation“, erklärt er. „Und es bietet sich auch die unglaubliche Chance, eine neue Stufe zu erreichen. Es ist einfach schwierig, einen Blueprint zu finden, aber wir wissen sicher, dass die Vereinheitlichung der Kommunikationsstandards notwendig sein wird, wenn wir die Wirkung dieser einzelnen Akteure vervielfachen möchten."