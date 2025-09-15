In der Welt der Cybersicherheit ist die Art und Weise, wie wir etwas sagen, genauso wichtig wie – vielleicht sogar wichtiger als – das, was wir sagen.

Ein Gedankenexperiment zur Veranschaulichung dieses Punktes:

Sie sind CEO einer der größten Kraftstoffpipelines des Landes. Sie wurden zu einem Threat-Intelligence-Briefing eingeladen, weil Ihre Analysten einige bedeutende Cyberbedrohungen festgestellt haben, die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben könnten.

Auf welche dieser beiden Bedrohungen reagieren Sie zuerst?

Bedrohung 1: „Eine Ransomware-Bande hat es auf andere Energieunternehmen abgesehen und entscheidende Daten gesperrt, bis das Unternehmen ein Lösegeld zahlt. Wenn diese Ransomware unser Netzwerk kompromittieren würde, könnte sie schätzungsweise bis zu 100 GB unserer Daten verschlüsseln."

Bedrohung 2: „Eine hochgradig störende Malware hat in den letzten Monaten mehrere kritische Infrastruktursysteme befallen und Kerndienste lahmgelegt. Sollte sie in unser Netz eindringen, würde diese Malware schätzungsweise die gesamte Pipeline für eine Woche lahmlegen.“

Das ist eine Fangfrage. Beide Bedrohungen beschreiben denselben Angriff: den Ransomware-Angriff auf die Colonial Pipeline 2021, den größten Cyberangriff auf die Ölinfrastruktur in der Geschichte der USA. Böswillige Hacker haben die Pipeline, die 45 % des Treibstoffs der Ostküste transportiert, abgeschaltet und die Opfer unter Druck gesetzt, ein Lösegeld von 4,4 Millionen USD zu zahlen. (Das Justizministerium hat schließlich einen Teil dieses Lösegelds zurückerhalten.)

Beachten Sie, dass diese Bedrohungsberichte, obwohl sie denselben Angriff beschreiben, nicht gleich dringlich erscheinen. Bedrohung 1 scheint schlimm zu sein, aber Bedrohung 2 erfordert sofort eine umfassende Reaktion.

Bedrohung 2 fühlt sich so viel dringlicher an, weil es die geschäftlichen Auswirkungen des Angriffs und nicht die technischen Details hervorhebt. Leider verstehen Bedrohungsanalysten das oft falsch, was zu einer tiefgreifenden Kommunikationslücke zwischen Cybersicherheit und Unternehmen beiträgt.

Diese Diskrepanz ist mehr als nur eine Unannehmlichkeit. Das kann dazu führen, dass das Unternehmen allen Arten von Angriffen ausgesetzt ist.