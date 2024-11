Optimierung des Rechenzentrums

Wenn Sie Ihre Optionen abwägen, sollten Sie einen Hybrid Cloud-Ansatz in Betracht ziehen, der eine effiziente Verwaltung von lokalen Rechenzentren, einen optimierten Zugriff auf cloudbasierte Software as a Service (SaaS)-Anwendungen und automatisierte oder bedarfsgesteuerte Bursts in die Cloud ermöglicht. Die Flexibilität von Hybrid Clouds kann Unternehmen die Agilität und Skalierbarkeit der Infrastruktur bieten, die sie benötigen, um den sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

Die Verwaltung von Workloads über Cloud- und Rechenzentrumsinfrastrukturen hinweg kann jedoch einige Herausforderungen mit sich bringen. Hier kann IBM Turbonomic helfen. Die IBM Turbonomic-Plattform kann Unternehmen dabei helfen, das Rechenzentrum als das Herzstück der nächsten Generation ihrer IT-Infrastruktur neu zu definieren.

Turbonomic optimiert automatisch die Ressourcen von Unternehmensanwendungen und passt sie dynamisch an die Geschäftsanforderungen an – alles in Echtzeit und ohne Abstriche bei Betriebszeit, Funktionalität oder Leistung. Mit Turbonomic konnten Kunden den Stromverbrauch und die Menge an Hardware, die ihre Umgebung benötigt, reduzieren, jährliche Aktualisierungskosten senken oder vermeiden und dennoch Ressourcen hinzufügen, wenn Anwendungen diese benötigen.

Die Optimierung Ihres lokalen Rechenzentrums ermöglicht Ihnen eine bessere Planung von Hardware-Aktualisierungen. In einigen Fällen kann dadurch auch die Menge an IT-Geräten reduziert werden, die Sie für die Modernisierung Ihrer Rechenzentren benötigen.