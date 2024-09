Was ist Rechenzentrumsmanagement?

Komplexität bewältigen

Das Asset-Management in einem Unternehmensrechenzentrum ist naturgemäß komplex. Ein Rechenzentrum besteht oft aus Hardware und Software mehrerer Anbieter, einschließlich zahlreicher Anwendungen und Tools. Eine Rechenzentrumsumgebung kann auch nebeneinander existieren und mit Private Cloud-Umgebungen von mehreren Cloud-Serviceanbietern interagieren. Jede Hardwarekomponente, Softwareinstanz und cloudbasierte Umgebung kann ihre eigenen Vertragsbedingungen, Garantien, Benutzeroberflächen oder Lizenzberechtigungen haben. Jedes Element eines Rechenzentrums hat auch einzigartige Prozesse und Verfahren, die bei der Implementierung von Patches oder Upgrades eingehalten werden müssen. Komplexität ist zwar eine Herausforderung für sich, trägt aber auch zu vielen anderen Herausforderungen bei, mit denen man bei der Verwaltung eines Rechenzentrums konfrontiert ist (wenn nicht sogar eine direkte Ursache dafür ist).

SLAs erfüllen

Aufgrund der komplexen Multi-Vendor-Umgebung eines Rechenzentrums kann es für Rechenzentrumsmanager schwierig sein, sicherzustellen, dass alle SLAs eingehalten werden. Diese SLAs können Folgendes umfassen:

Anwendungsverfügbarkeit

Aufbewahrung von Daten

Geschwindigkeit der Wiederherstellung

Betriebszeit und Verfügbarkeit des Netzwerks

Verfolgung von Garantien

Rechenzentrumsmanager können in einer komplexen Umgebung Schwierigkeiten haben, nachzuverfolgen, welche Garantien abgelaufen sind oder was jede Garantie abdeckt. Ohne Einblick in die Garantieinformationen kann es passieren, dass unnötig Geld für Komponenten ausgegeben wird, die möglicherweise anderweitig abgedeckt wären.

Kosten

Bei privaten Rechenzentren können IT-Personal, Energie- und Kühlkosten einen Großteil des begrenzten Budgets verschlingen, das für das bereitgestellt wird, was in der Regel als nicht wertschöpfende Kosten für das Unternehmen angesehen wird.

Überwachung

Rechenzentrumsmanager sind möglicherweise gezwungen, unzureichende oder veraltete Geräte zu verwenden, um ihren komplexen Rechenzentrumsbetrieb zu überwachen. Dies kann zu Lücken in der Leistungstransparenz und einer ineffizienten Workload-Verteilung führen. Auch die Kapazitätsplanung wird beeinträchtigt, da Rechenzentrumsmanager, die auf unterschiedliche oder veraltete Geräte angewiesen sind, möglicherweise nicht über die genauen Messwerte verfügen, die erforderlich sind, um zu beurteilen, wie gut ein Rechenzentrum den aktuellen Anforderungen gerecht wird.

Eingeschränkte Ressourcen

Rechenzentrumsmanager arbeiten aufgrund von Budgetbeschränkungen oft mit begrenztem Personal, Strom und Platz. In vielen Fällen mangelt es ihnen auch an den geeigneten Werkzeugen, um diese begrenzten Ressourcen wirksam zu verwalten. Begrenzte Ressourcen können das Servicemanagement behindern und dazu führen, dass Geschäftsanwendern und anderen Stakeholdern im gesamten Unternehmen verspätet oder unzureichende IT-Ressourcen bereitgestellt werden.

Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen

Viele Unternehmen arbeiten daran, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das bedeutet, dass sie Wege finden müssen, den Energieverbrauch ihrer Rechenzentren zu senken und auf grüne Energiequellen umzusteigen. Die Leiter von Rechenzentren haben die Aufgabe, die Hardware und Verfahren zu implementieren, die den CO2-Fußabdruck ihrer Umgebung reduzieren, und gleichzeitig mit der bestehenden Komplexität von Rechenzentren und begrenzten Ressourcen umzugehen.