Viele Unternehmen beginnen ihre Cloud-Migration mit erheblichen technologischen Schulden, die aus älteren Anwendungen herrühren. Technologische Schulden entstehen, wenn Unternehmen es versäumen, ältere Anwendungen am Ende ihres Lebenszyklus zu aktualisieren oder zu ersetzen, weil sie andere Prioritäten hatten oder lieber ein Problem behoben, als die gesamte Anwendung zu ersetzen. Diese Altlasten werden oft in die Cloud übertragen, wo der kürzeste Weg zur Migration der Anwendung das „Lifting and Shifting“ oder das Rehosting ist. Mit Lift and Shift migrieren IT-Teams die exakte Kopie einer Anwendung oder einer Workload von einem lokalen System in eine Public oder Private Cloud. Das ist eine zweckmäßige Methode, um Anwendungen oder Workloads in die Cloud zu verlagern. Allerdings können dadurch höhere Kosten entstehen, da die „verlagerte“ Anwendung wahrscheinlich nicht flexibel oder skalierbar genug ist, um die Fähigkeiten der Cloud-Umgebung zur Skalierung, je nach Datenbedarf nach oben oder unten, zu nutzen. Unternehmen müssen jede Anwendung prüfen, um festzustellen, ob sie durch eine cloudnative Lösung ersetzt werden sollte.