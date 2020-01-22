Top 5 Sicherheitsfaktoren, die Sie beim Wechsel in die Cloud berücksichtigen sollten

Laut dem Cloud Security Report 2019 sind 93 % der Cybersicherheitsexperten entweder extrem oder mäßig besorgt über die Sicherheit in der Cloud. Fast 30% gaben an, dass sie in den letzten 12 Monaten einen Vorfall im Zusammenhang mit der Public Cloud erlebt haben. Die wichtigsten Sicherheitsfragen sind Datenverlust, Datenschutz, Compliance, versehentliche Offenlegung von Anmeldedaten und Datensouveränität.

Das Ausmaß der Besorgnis über die Sicherheit der Cloud ist nicht überraschend. Da immer mehr Anwendungen und Daten in die Cloud verlagert werden, können die Folgen einer Sicherheitsverletzung verheerend sein. Die durchschnittlichen Kosten eines Data Breach betragen nun 3,92 Millionen US-Dollar, laut dem Data Breach Kostenreport 2019 des Ponemon Institute.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass es Möglichkeiten gibt, die Auswirkungen eines Datenlecks abzumildern, entweder präventiv oder nachdem ein Datenleck aufgetreten ist. An erster Stelle steht laut Ponemon die „umfangreiche Nutzung von Verschlüsselung“. Zu den weiteren wichtigen Risikominderungsfaktoren gehören die Verhinderung von Datenverlusten, der Austausch von Threat-Intelligence und das Geschäftskontinuitätsmanagement.