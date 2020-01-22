Top 5 Sicherheitsfaktoren, die Sie beim Wechsel in die Cloud berücksichtigen sollten

Laut dem Cloud Security Report 2019 sind 93 % der Cybersicherheitsexperten entweder extrem oder mäßig besorgt über die Sicherheit in der Cloud. Fast 30% gaben an, dass sie in den letzten 12 Monaten einen Vorfall im Zusammenhang mit der Public Cloud erlebt haben. Die wichtigsten Sicherheitsfragen sind Datenverlust, Datenschutz, Compliance, versehentliche Offenlegung von Anmeldedaten und Datensouveränität.
Das Ausmaß der Besorgnis über die Sicherheit der Cloud ist nicht überraschend. Da immer mehr Anwendungen und Daten in die Cloud verlagert werden, können die Folgen einer Sicherheitsverletzung verheerend sein. Die durchschnittlichen Kosten eines Data Breach betragen nun 3,92 Millionen US-Dollar, laut dem Data Breach Kostenreport 2019 des Ponemon Institute.
Die gute Nachricht ist jedoch, dass es Möglichkeiten gibt, die Auswirkungen eines Datenlecks abzumildern, entweder präventiv oder nachdem ein Datenleck aufgetreten ist. An erster Stelle steht laut Ponemon die „umfangreiche Nutzung von Verschlüsselung“. Zu den weiteren wichtigen Risikominderungsfaktoren gehören die Verhinderung von Datenverlusten, der Austausch von Threat-Intelligence und das Geschäftskontinuitätsmanagement.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Erstens müssen Sie anerkennen und anerkennen, dass Sie bei jeder Nutzung der Public Cloud ein Modell der geteilten Verantwortung verwenden – das bedeutet, dass Sie für die Sicherheit zu und von der Cloud verantwortlich sind und der Cloud-Provider für die Sicherheit innerhalb seiner Cloud-Infrastruktur verantwortlich ist.
Zweitens sollten Sie einen Cloud-Provider wählen, der das höchste Maß an Schutz und Fachwissen bietet – insbesondere in Bereichen, die einen erheblichen Einfluss auf die Risikoreduzierung haben, wie Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Überwachung und Sichtbarkeit sowie Datensouveränität und andere Compliance-Anforderungen.
Drittens sollten Sie eine Cloud-Plattform verwenden, die eng mit Ihrer lokalen virtualisierten Umgebung, insbesondere VMware, integriert ist. Mit enger Integration können Sie VMware-Workloads in der Cloud mit hoher Betriebszeit auf virtueller Maschinen-(VM)-Ebene ausführen und dabei Innovationen wie gestreckte Cluster nutzen, um Risiken zu reduzieren und die Verfügbarkeit von geschäftskritischen Anwendungen zu verbessern.
Unter Berücksichtigung dieser drei Aspekte sollten Sie bei der Auswahl eines Cloud-Providers folgende fünf weitere wichtige Sicherheitsfaktoren beachten:
Vielleicht ist es unvermeidlich, dass Geschäfts- und IT-Führungskräfte Bedenken hinsichtlich der Cloud-Sicherheit haben. Die Vorstellung, Ihre geschäftskritischen Daten und Anwendungen einem anderen Unternehmen anzuvertrauen, kann etwas einschüchternd sein.
Heutzutage können Sie jedoch Risiken – und Bedenken – mindern, indem Sie sich für einen Cloud-Provider entscheiden, der sich auf führende Sicherheitsvorkehrungen und Vertrauen konzentriertund in Schlüsselbereichen wie Verschlüsselung, Kontrolle, Compliance, Datensouveränität und Geschäftskontinuität Unternehmensklasse Schutz bietet.
Erfahren Sie mehr über IBMs Sicherheitsführung und wie Sie Ihre geschäftskritischen VMware-Workloads am sichersten zu IBM Cloud migrieren können.
Erhalten Sie mit dem neuesten Bericht von IBM wichtige Erkenntnisse zur Cloud-Migration. Entdecken Sie die 10 wichtigsten Fakten, die jeder Tech-Leader kennen muss.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Erkunden Sie das jeweilige Maß an Kontrolle, Skalierbarkeit und Verwaltung der verschiedenen Cloud-Modelle zur Erfüllung unterschiedlicher Geschäftsanforderungen.
Entdecken Sie den Prozess der Migration von Anwendungen über Plattformen oder Umgebungen hinweg bei minimaler Unterbrechung und optimierter Leistung. Lernen Sie die Strategien, Anwendungsfälle und Phasen der Migration von älteren und modernen Anwendungen kennen.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Anwendungen mit der Lift-and-Shift-Strategie schnell in die Cloud übertragen können, wobei Ihre bestehende Infrastruktur erhalten bleibt und Sie gleichzeitig von den Vorteilen der Cloud profitieren. Entdecken Sie die Vorteile, VMware-Workloads und Anwendungsfälle, die diesen Ansatz für viele Unternehmen zur bevorzugten Wahl machen.
Migrieren Sie VMware vSphere-Workloads in die IBM Cloud mit dem RackWare Management Module (RMM), einem Self-Service-Migrationstool, das eine automatisierte Migration ermöglicht.
Planen und beschleunigen Sie Ihre Cloud-Migrationsprojekte effizient mit IBM Turbonomic. Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse aus Anwendungs-Workloads, optimieren Sie die Leistung und sparen Sie Kosten, während Sie nahtlose Cloud-Übergänge sicherstellen.