Die 5 wichtigsten Vorteile von erweiterter Berichterstattung

Daten sind die Grundlage für strategische Entscheidungen und Pläne, und riesige Datensätze erfordern eine aufschlussreiche Analyse.

Business Intelligence (BI) deckt wertvolle Erkenntnisse in Daten auf und bietet ein wichtiges Framework, das Unternehmen in die Lage versetzt, die Komplexität zu bewältigen und das Wachstum voranzutreiben. Die am häufigsten verwendeten BI-Funktionen für Erkenntnisse sind Dashboards und Berichterstellung.

Dashboards bieten einen umfassenden Überblick über die Daten und ermöglichen eine schnelle Identifizierung von Trends und verbesserungswürdigen Bereichen. Die Berichterstattung ermöglicht eine eingehende Untersuchung von Daten, die eine fundierte Entscheidungsfindung und strategische Planung erleichtern.

Im Vergleich zu erweiterten Berichten erfordern Standardberichte oft mehr Überarbeitungen, Genauigkeit und Zeit. Sie bieten zwar einen zusammenhängenden Überblick über die Abläufe, können aber die Entscheidungsfindung erschweren, insbesondere wenn die Daten isoliert, dezentralisiert oder nicht zugänglich sind. Eine fortschrittliche Berichterstattung überwindet diese Einschränkungen, indem sie maßgeschneiderte Erkenntnisse und Verteilungsoptionen bietet, die auf die Unternehmensziele abgestimmt sind.