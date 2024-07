Durch die Umstellung auf die rollierende Prognoselösung von CogniTech konnte Nukissiorfiit die Anzahl der Mitarbeiter, die für die Erstellung von Budgetprognosen benötigt werden, reduzieren und die Genauigkeit dieser Prognosen durch eine höhere Frequenz und den Einsatz von KI erhöhen. Die Lösung hat die Flexibilität des Energieversorgers bei der Anpassung seiner Planung an veränderliche Variablen wie das Wetter verbessert und das Vertrauen der grönländischen Regierung in die Genehmigung neuer und ambitionierter Projekte gestärkt.

„Wir konnten die Anzahl der Inputgeber – also der Mitarbeiter, die an der Entwicklung unseres Budgets beteiligt sind – von 70 auf neun Personen reduzieren. Das ist ziemlich viel“, so Andersen-Aagaard.

„Und das ist noch nicht alles“, fügt er hinzu. „Es kommt tatsächlich auch auf die Zeit an, die diese Aufgabe in Anspruch nimmt. Ich würde also sagen, dass diese neun Leute jetzt weniger Zeit dafür aufwenden müssen als zuvor. Und auch der Zeitaufwand von mehr als 60 Leuten, die keine Tools mehr für die Eingabe in die Prognose nutzen, fällt weg.“

Andersen-Aagaard stellt schnell fest, dass zwar deutlich weniger Leute an den Prognosen arbeiten, aber jede Person in seinem Unternehmen diese Informationen erhält. „Sie erhalten ihre Erkenntnisse sowohl aus der Sicht des Managements als auch bis zu einem gewissen Grad über die Produktionsdaten von der IBM Cognos Analytics-Plattform“, sagt er.

Insgesamt konnte Nukissiorfiit dank der neuen Planning Analytics- und Cognos Analytics-Lösung in Verbindung mit intelligenten maschinellen Lernprognosen eine effizientere Arbeitsweise erreichen. Das Unternehmen kann nun die Erkenntnisse nutzen, um Schwellenwerte festzulegen und gewarnt zu werden, wenn die Prognosen außerhalb der Bereiche liegen; es kann die Warnungen auch auf der Grundlage von Erfahrungen oder zusätzlichen Informationen außer Kraft setzen. Unterm Strich ist das Unternehmen agiler und seine Finanzplanung genauer.

„Claus [Andersen-Aagaard] ist sehr darauf bedacht, jeden Monat Prognosen zu erstellen, um sicherzustellen, dass die GuV und der Cashflow unter Kontrolle sind. Und sind flexibler, wenn es darum geht, Änderungen beim Verbrauch oder bei der Verzögerung eines bestimmten Projekts zu berücksichtigen“, ergänzt Moeller Madsen.

„Die Zeitersparnis war für uns ein wichtiger Faktor und Vorteil“, sagt Andersen-Aagaard. „Durch die Umstellung von 70 Mitarbeitern für die Eingabe von Input auf nur noch neun haben wir den Zeitaufwand für diese Aufgabe reduziert. Und wir führen diese Aufgabe nun sogar häufiger durch – und erhalten nun jeden Monat eine neue Prognose, die auf den neuesten Informationen basiert. Bei der alten Methode müssten wir wahrscheinlich 5.000 bis 10.000 Stunden dafür aufwenden.“

Andersen-Aagaard berichtet, dass auch die Genauigkeit der Prognosen stark gestiegen ist. Das Unternehmen hat nun die Flexibilität, die es braucht, um seine Pläne zu ändern, wenn neue Informationen vorliegen und die Konsequenzen seines Handelns zu verstehen.

Andersen-Aagaard fügt hinzu, dass die Benutzererfahrung enorm verbessert wurde. Er berichtet, dass sich die Mitarbeiter mehr für die finanziellen Folgen ihrer Entscheidungen interessieren und dass sich auch die Qualität der Berichte, die sie automatisch erhalten, drastisch verbessert hat.

Mit der Planungsplattform und dem maschinellen Lernen blickt Nukissiorfiit zuversichtlich in die Zukunft. „Ich denke, es ist erwähnenswert, dass Sie bei jedem großen Projekt wie dem großen Wasserkraftwerksprojekt Vertrauen in uns als Unternehmen haben müssen“, sagt Andersen-Aagaard. „Die grönländische Regierung muss sicherstellen, dass mit dem Geld, das sie uns im Namen des Landes investieren lassen, verantwortungsvoll umgegangen wird.“

Für die Zukunft plant Andersen-Aagaard die Integration der Plattform in die Sensoren des Internets der Dinge (IoT) in seinen Werken und in die Zähler aller grönländischen Haushalte. „Wir prüfen, ob das IoT eine größere Rolle spielen kann, damit wir häufiger Daten abrufen können. IoT ist eine kostengünstige Plattform, mit der man viele Daten zu deutlich geringeren Kosten übertragen kann.“

Nukissiorfiit erwägt in Zusammenarbeit mit Abfüllunternehmen und Massengutfrachtern auch den Export von grönländischem Wasser in andere Länder. Darüber hinaus sind andere arktische Länder wie Kanada sehr daran interessiert, zu sehen, wie sie die erfolgreiche Preisstruktur von Nukissiorfiit nutzen können, um ihre eigenen Energiepreise zu senken.